ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

İsyan denemesi 52 cana mal oldu.

Onlardan biri Yasin Börü idi.

16 yaşındaki Börü'yü, kurban eti dağıtırken yakaladılar. Önce bıçakladılar, ardından balkondan attılar.

Yetmedi arabayla ezdiler.

O da yetmedi yaktılar.

Vahşette sınır tanımadılar.

Tarihe 6-7 Ekim olayları olarak geçen bu başkaldırı provasının mimarı HDP eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'dı… Şimdi yüzleri kızarmadan 'bunu biz yapmadık' diyorlar.

Oysa MYK sonrası Kobani için acil eylem çağrısı yapan onlardı.

"Halklarımıza Acil Eylem Çağrısı" başlığı taşıyan o açıklamada, "7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz.

Demokratik kitle örgütleri Kobani için harekete geçmelidir.

Bundan böyle her yer Kobani'dir.

Herkesi direnişe çağırıyoruz" denildi.

Milleti isyana böyle çağırdılar.

Bu çağrı sonrası aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 52 kişi öldü.

Cinayetleri PKK'lı katiller işledi.

Demirtaş daha hangi yüzle 'kimseye ayaklanın demedim' dedi anlamadım.

Bu CHP aynı HDP ile birlikte nasıl iş tutuyor onu da anlamadım.

***

ABD, PKK'ya verdiği TIR'lar dolusu silahlarla yetinmedi.

Şimdi de kanlı örgüte hava savunma sistemi kuruyor.

Bize de 'S400 almayın' diyorlar.

Güya Kobani'yi savunacaklarmış… Kime karşı?

Tabii ki Türkiye'ye karşı… Oyun büyük oyun!

Sadece Trump değil.

Bunların alayı puşt!

Afrin'i de tünellerle donatmışlardı.

Köstebek yuvasına çevirmişlerdi dağı taşı… Oralardan bize ateş edeceklerdi… Olmadı ama yapamadılar.

Dahası yaptırmadık… CHP katillere hamilik yapıyor.

El altından sinsi sinsi çalışıyor.

HDP'yi aynı taktikle 24 Haziran'da Meclis'e sokmuşlardı.

Oylarını düşürme pahasına hem de… CHP destek vermese HDP'nin barajı aşması mümkün değildi.

Bazı CHP'liler bunu kabul etmese de gerçek böyle… HPD, Batı'dan gelen oylar sayesinde Meclis'e girebildi.

Ondan sonra da PKK azdı… Hakkari'de öldürülen 11 aylık Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya'yı hatırlayın!

***

Şimdi de Mart 2019 yerel seçimleri için ittifak çalışmalarına başladılar.

HDP, CHP ile ittifak yapmak istediğini açık açık söyledi.

Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "Gelin birlikte yapalım" diyor.

Daha ne desin.

Kürt nüfusun yoğun olarak bulunduğu Adana, Mersin, Gaziantep gibi şehirlerde CHP'li belediye başkan adayları PKK sayesinde kendini şimdiden başkan görüyor.

CHP'nin PKK'ya yakın ismi Sezgin Tanrıkulu da yerel seçimlerde HDP'ye sıcak baktığını söylemişti.

Mart'taki yerel seçimlerin hesapları bu ittifaka göre yapılıyor… Arka planda yine ABD var… Onlar da el altından çalışıyorlar… Hatta ABD menşeli sözde yardım kuruluşlarının yerel seçimler için çuvalla dolar dağıtmaya başladığını duydum.

Hatay, Gaziantep, Kilis gibi kentlerde konuşlanan sözde yardım kuruluşları Mart'taki mahalli seçimler için şimdiden kesenin ağzını açmış bile… Parayla oy satın alıyorlar.

24 Haziran seçim sonuçlarına baktığımızda CHP-HDP ittifakının gücünü görmek de mümkün.

Örneğin Adana'da 24 Haziran seçimlerinde CHP 343 bin 769 oy aldı.

HDP'nin oyu ise 177 bin 162 idi.

İkisinin toplamı 520 bin oy ediyor.

Mesele önemli.

Diğer illerde de durum üç aşağı beş yukarı aynı.

Vatanseverlerin bu duruma göre saf tutması şart.

Bu işin şakası yok çünkü…