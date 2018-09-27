ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Sosyal medya üzerinden vatana millete ihanet eden çok…

Kara propaganda yapan da.

Ama PKK'nın küçük çocuklara tecavüzüne ses çıkaran yok.

Örnek CHP.

PKK'lı itlerin küçük çocuklara tecavüzüne neden sessiz?

Ortaklığın bozulmasından mı korkuyor?

Kur'an kurslarında benzeri bir şey olsa kıyameti koparan CHP ve sivil toplum örgütleri, malum yazar çizer takımı PKK'nın işlediği bu insanlık suçuna neden sessiz kalıyor?

Bu duyarsızlıklarını yazınca kıyameti koparıyorlar ama.

Lağım ağızlılar başlıyor küfretmeye.

Ama PKK'ya bir şey demiyorlar.

Sosyal medya hain dolu…

Kimi PKK'yı, kimi de FETÖ'yü baş tacı ediyor.

Misal:

Takunya isimli hesap; Atatürk'ü fon yapmış, mütedeyyin kesime nefret kusuyor.

Türkhane isimli hesap da Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Başkan Erdoğan'ı birlikte gösteren bir fotoğrafı montajlamış, altına da, "Bu fotoğrafa bakınca Mussolini ve Hitler'in adını duyduğunuzdaki gibi karnınıza ağrılar girmeli" notu düşmüş…

Alçaklıkta sınır tanımamışlar yani.

Fitne ve fesatlık yayan, kafa karıştıran bu hesaplardan hiç biri Kandil'de ve Kuzey Irak'ta yaşanan çocuk tecavüzlerine değinmiyor ama.

***

Turgay Yıldız ve Bahadır Tokmak isimli tiyatrocuları, 'Sabah Kahvesi' adlı programlarından bilirim.

Mizahla gündemi yorumlarlardı.

Sonra ortadan toz oldular.

Şimdi WhatsApp ve Twitter'dalar.

Turgay Yıldız, Manisa'da bir imamın Suriyeli kadınla camide basılmasıyla alay ediyor.

Bir densiz üzerinden imamları ve İslam'ı karalamaya kalkıyor.

Bu herifin de PKK'nın küçük yaşta kız ve erkek çocuklara tecavüzüne tek sözü yok.

HDP mebusu Ahmet Şık, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'ye verilmemesi için çırpınıyor.

Ona da ses çıkarmıyor bay Turgay.

Kandil'den feryat eden çocukların çığlığını CHP ve sol kesim bilerek duymuyor…

PKK çocukları öldürmekle kalmadı şimdi de onlara tecavüze başladı.

Buna nasıl bir şey demiyorlar!

***

Gazetecisi, sanatçısı, iş insanı ve sosyal medya fenomeni bölücü terör örgütünün dağa kaldırdığı küçük çocuklara cinsel istismarda bulunmasına neden göz yumuyor…

Beşiktaş Belediyesi desteğiyle AHBAP Platformu Çocuk İstismarı ve Pedofili hakkında söyleşi düzenledi.

Moderatör Haluk Levent'ti.

İsmail Saymaz, Melis Alphan, Soner Koşan, Şahin Antakyalıoğlu da konuşmacı.

O söyleşide bile PKK'nın dağa kaçırıp tecavüz ettiği çocuklardan söz edilmedi.

Nerde kaldı iyiliksever Ahbap?

Niye bu vahşete seyirci kaldılar?

İşleri sadece hükümete vurmak mı?

Veya Erdoğan'a hakaret etmek mi?

PKK, Zap'ta ve Kandil'de 9-14 yaşlarında 30'a yakın kız ve erkek çocuktan 'tabur' oluşturmuş.

Gruptaki kız çocuklarından bazılarına tecavüz edilmiş, hamile kalanlara hayati tehlikesine rağmen kürtaj yapılmış.

Kimin umurunda?

Aloo, Ahbap sesim gelür mü?

Çocuklardan bazıları yaşadıkları travma yüzünden intihara kalkışmış.

Bunları konuşmak işlerine mi gelmiyor?

Bu aynı zamanda CHP'ye kıyak mı?

***

Beşiktaş'taki söyleşiyi düzenleyenler samimi olsa, PKK'nın küçük çocuklara tecavüzünü dünya gündemine taşırdı.

Çeşitli etkinlikler düzenler insanlığın dikkatini PKK'nın bu vahşetine çekerdi.

Ama yapmadılar…

Ne sosyal medya fenomenleri, ne bu artist takımı ne de malum gazeteciler PKK'ya toz kondurmuyor.

Çünkü yerel seçimde CHP ile işbirliği yapacaklar.

Dağda ve Kuzey Irak'ta PKK'lı itlerin tecavüzüne uğrayan küçük bedenlerin feryadını bu yüzden duymuyorlar…

PKK'ya laf edemiyorlar.

Duran Kalkan gibi azılı bir katilin 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarına dadandığını dünya duydu bunlar mı duymadı?