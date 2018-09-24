ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Sosyal medyada sinsi bir kalkışma girişimi var.

Adı 'Anadolu Halk ve Barış Platformu.' Kısa adı 'Ahbap.' 81 vilayet 957 ilçede örgütlendiler.

Soros gibi zengin sponsorları da var.

Baş sponsor ABD tabii.

Ahbap'ın sıcak bir manası var:

'Bildik, ileri bir dost!' İyilik kulübü gibi bir şey… Sunum böyle… Ama bana göre 2. bir Gezi örgütlenmesi.

Çaktırmadan örgütleniyorlar… Amaçları ülkeyi karıştırmak!

Darbeci ne kadar kafa varsa 'ahbap' etrafında kümelendi.

Konjonktürü müsait buldular.

Nasılsa 'ekonomik kumpas' var, 'Suriye meselesi' ile 'dolar meselesi' var!

Böyle bir ortamda sıcak mesajlar veriyor, ihtiyacı olanın yardımına koşuyorlar.

Basit bir yardımı abartarak anlatıyorlar.

Başlarında Rockçı Haluk Levent vardı.

Şarkıcının uzun zamandır yaptığı AHBAP başkanlığı 'pantolon' tartışması yüzünden bitti.

Geçenlerde bıraktığını açıkladı.

Ama yurdun her köşesinde varlar.

Ahbap Sivas, Ahbap Diyarbakır, Ahbap Adana, Ahbap Çorum, Ahbap Mardin, Ahbap Keşan gibi… Yardımlarla yüreklere önce sevgi şırınga ediyorlar, sonra bu sevgiyi kullanarak halkı galeyana getirecekler.

Plan bu… ABD'nin her ülkede uyguladığı yöntem.

Çaktırmadan gelen bir darbe planı.

Haluk Levent bile farkında değildir Türkiye'ye kurulan kumpasın.

Belki de farkında olduğu için bıraktı. Kim bilir?



***



Şimdilik 'ayaklanın' demiyor, kuzu postuna girmiş kurtlar.

Ama 'baş' çıkaracakları zaman gelecek.

'Ahbap' kesinlikle boş değil.

Bununla yeni bir 'Gezi'nin alt yapı taşları döşeniyor.

Haluk Levent düne kadar borçlarıyla, icra takipleriyle ve hapis cezalarıyla medyada gündem olmuştu.

Şimdi Ahbap üzerinden isteyene un, isteyene elbise, isteyene de kitap, defter dağıtıyor… İyilik meleği mübarek!

Kurban Bayramı'nın 1. günü Rize'de kaçarak denize giren ve bayramın son günü Sürmene ilçesinde yüzerken ortaya çıkan danayı bile satın almış Rockçı Haluk.

"Ferdinand" ismi verilen dana AHBAP Trabzon Temsilci Yardımcısı Sefa Yılmaz tarafından teslim alınırken; "Ahbap olarak Haluk başkanımız bir görev verdiğinde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Dana gündem oldu ve 'sevimlilik' anlatan yığınla haberi çıktı.

Neyse...

Kim kime bedava bir şey verir… Hele de günümüzde… Bir nevi rüşvetle taraftar topluyorlar.

Yöntem CIA'nın, yani ABD'nin.

'Ahbap' iş olsun diye kurulmadı.

Beşiktaş Belediyesi'nin katkılarıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenleyecekler.

Konuşmacılardan biri Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, diğeri eski Hürriyet yeni Cumhuriyet Yazarı Melis Alphan.

İkisi de müzmin Reis düşmanı.

Bu isimler meseleyi anlatmaya yetiyor.

Neyse...

***

Hainler memleketi ahtapot gibi sarmış.

Duruma göre vaziyet alıyorlar.

Yurt dışına kaçanlar attıkları Twittlerle içtekilere destek oluyor.

Mesela Can Dündar… Nam-ı diğer Cancık.

3. havalimanını baltalamayı amaçlayan bu hain aynı zamanda 2. Gezi hayallerini de açık ediyor.

Cancık;

"Havaalanı inşaatında bine yakın işçinin kazan kaldırması, yakında başlayacak protestoların ilk işaretiydi" diyor.

Kılıçdaroğlu ise "4.devrim" rüyası görüyor.

CHP, ABD'nin ekonomik darbe girişimine destek veren algı operasyonlarını sürdürüyor.

Gürsel Tekin, Cuma vakti Kapalıçarşı'da kapalı bir dükkanın önünde poz vererek "Kapalıçarşı'dayız. Kriz miriz yok. Satış yok. Esnaf mutsuz. Her yer kapalı" diyor.

Tekin'i yalanlayan o dükkanın çalışanı;

"Yalan, öyle bir şey yok. Cuma vakti geldi. Gürsel Tekin algı yapmaya çalışıyor." CHP ikbalini bu tür yalanlara bağlamış.

Anadolu Halk ve Barış Platformu.

'Ahbap.' Yeni bir kalkışmanın işaret fişeği.