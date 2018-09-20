ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Şu sıralar tuhaf şeyler oluyor.

Mesela 'İyilik Hareketi' AHBAP'ın kurucusu rockçı Haluk Levent, Twitter'da fırtına estiriyor.

Takipçisi bir hayli fazla…

Milyon diyen bile var.

Haluk Levent sponsorlar bulmuş.

Soros tarzı paralı adamlar.

Bir twitinde;

"Güne ihtiyaç sahibi ailemize sponsorlarımız desteğiyle gıda dağıtımı ile başladık" diyor.

İsteyene böyle de yardım ediyor.

Diyarbakır'daki bir düğüne şarkı söylemek için gittiği söyleniyor…

İlk bakışta güzel hareketler bunlar.

Ama…

Aması var işte.

Haluk Levent rock sanatçısı.

Yardım etmek iyi bir şey de...

Kim kime boşuna yardım eder?

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Rize'den denize atlayıp, yüzerek Trabzon'a giden danayı satın almış.

Neden?

Ne iş arkadaş?

Bu yardımların arkasında ne var?

Haluk Levent Adanalıdır…

Eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın da akrabası…

Bir ara icralık olmuştu…

***

Dedik ya tuhaf şeyler oluyor…

Oda TV, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çete ile bağlantılı göstermeye kalktı.

'Çete' diye sundukları aile de Trabzon'un köklü ailelerinden.

Sarallar çete değil ki.

Kan davalıdırlar, çete değildirler.

Kan davası da maalesef Türkiye'nin acı bir gerçeğidir.

Sarallar, Of'un soylu bir ailesidir.

Soner Yalçın'ın iddia ettiği gibi 'çeteci' değildir.

Trabzon'dan gangster çıkmaz!

Ama kabadayı çıkar.

Oflu Osman, Dündar Kılıç, Oflu Hasan ve Çakır Remzi gibi..

'Kuvvacı'sı da boldur Trabzon'un.

Vatanı için kan akıtanı da.

Trabzonlu ne kapkaççıdır, ne de çeteci.

Oda TV'ye göre böyle değil ama…

Adamın işi fitne ve kumpas kurmak.

'Saral' ailesine yönelik haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilişkilendirmesinin bir sebebi olmalı.

Mahkeme kararlarına rağmen yayın yaptıklarına göre…

Gayretlerinin arkası boş değildir.

PKK olabilir mi acaba?

***

Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV ve T24 gibi malum yayın organları sürekli fesatlık yapıyor.

Kurgu dolu haberler yayınlıyorlar.

Kulaktan dolma bilgileri gerçekmiş gibi sunuyorlar.

İtibar cellatlığı yapıyorlar.

Hele de Soner Yalçın…

Rahmetli Ömer Öngüt, "Devlet ittifaktan doğar; Devletsizlik ise nifaktan" demişti…

Bunların işi gücü de nifakçılık işte.

Sakın, Oda TV'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya takmasının sebebi PKK'yı bitme noktasına getirmesi olmasın.

Oda TV, Sözcü gibi yayın organları her gün mutlaka hükümet aleyhinde bir algı haberi yayınlıyor.

Sanki 'isyan çıksın' istiyorlar.

***

İnşaatı devam eden 3. Havalimanıyla ilgili tahtakurusu haberleri buna yöneliktir.

Bitme noktasına gelen dünyanın en büyük havalimanıyla ilgili pire ve yemek gibi inandırıcı olmayan haberler niye köpürtülüyor?

Bir karanlık amaca hizmettir bu.

İşçileri savunuyor gibi görünüyorlar.

Ama maksatları fludur.

Beyler; o tahtakuruları 4 yıl üç ay sonra mı peydahlandı.

Durdular da şimdi mi yatakhaneleri bastılar?

Neredeydi bu şerefsizler bunca yıl?

Bu 'tirişka' işlerle havalimanının açılışını da geciktirmek ister gibiler.

Gazetecilik ifade özgürlüğüdür.

Tamam!

Hatta ifade özgürlüğünün en geniş olduğu bir meslek dalıdır gazetecilik.

Ama ifade özgürlüğü demek sevmediklerine, kafayı taktıklarına çamur atmak değil ki…