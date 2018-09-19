ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Aralarında hiç fark yok!

Hem de zerre yok!

Ha CHP, ha FETÖ…

İkisi de aynı.

İkisi de darbeci…

İkisi de hazır konmak ister!

15 Temmuz'u yapan FETÖ idi.

ABD yazmış, onlar oynamıştı…

1960 ihtilalini sahneye koyan yine Amerika idi.

CHP ile Türk Silahlı Kuvvetleri'de oyuncuydu.

Türkiye'deki darbeleri hep ABD yaptı.

15 Temmuz kalkışması sırasında millet göğsünü namlulara ve tanklara siper etmeseydi güzelim yurdumuz şimdi işgalcilerin elindeydi.

Ve çoğumuz da esirdik, ya da ölmüştük.

251 şehide çok şey borçluyuz.

Darbe gecesi sokağa çıkanların ekseriyeti AK Parti seçmeni ve Erdoğan sempatizanıydı.

Aralarında 'ilaçlık' bir tek solcu ve CHP'li yoktu.

Onlar evlerinde Reis'in öldürülmesini bekledi.

Ne korkunç değil mi, siyasi rakibinizin öldürülmesini beklemek?

Yani seçimle alamadığınızı darbeyle almak!

***

Peki;

Ne yapmıştı Erdoğan?

Memlekete ve millete hizmetten başka.

Koca bir hiç!

O kanlı gece aslan sosyal demokratlar neden yuvalarından çıkmadı?

Ne acı ve ne vicdansız bir duruş!

Lafa gelince demokrasi havarisi kesilenler o gece kuyruğunu kıstırıp kaçtılar.

Gittikleri evde de ellerini ovuşturarak Erdoğan'ın alınmasını beklediler.

Çirkinlikten öte bir şeydi yaptıkları…

Siyasi rakibini bile bile ölümünü beklemek cinayet gibi bir şeydi!

FETÖ'cü savcı Özcan Şişman da böyle yaptı.

Reyhanlı saldırısıyla ilgili tüm bilgiler kendine geldiği halde sessiz kalarak 53 kişinin ölümüne göz yumdu!

53 insanın katili oldu…

Millet tankların önüne yatarak darbeyi püskürtmeseydi aynı şeyi CHP'nin başı Kemal Kılıçdaroğlu için söyleyecektik şimdi.

Ha o kafa, ha bu kafa…

Arada zerre fark yok!

***

16 Eylül Menderes'in idamının yıldönümüydü.

O idamların arkasında CHP var.

Bu yafta CHP'nin sırtından hiç inmez.

Darbecilikleri 1960'da tescil edilmiştir.

DP'lilere yaptıklarını bilmeyen yoktur.

Merhum Menderes'in kemikleri çürüdü, CHP'liler hala malum yalanlarla itibarına gölge düşürmeye çalışıyor.

Sittin sene değişmezler!

'Demokrasi' lafı ağızlarına yakışmıyor!

Darbecilik genlerinde var.

Ayrıca faşisttirler.

Hitlerin adı çıkmıştır…

Asıl faşo bu kafadır.

Diktatördürler.

Milleti adam yerine koymazlar…

Bunlar kazara iktidar olsa insanları gaz odalarına gönderip sabun yaparlar.

Tarihin gördüğü en acımasız diktatörler arasında CHP'nin malum lideri de vardır.

Düşünsenize Adolf Hitler, Leopold II, Josef Stalin, Hideko Tojo, II.Nicholas, Pol Pot, Saddam Hüseyin, Mao Zedong, Kim il-Sung, Mengistu Haile Mariam, Yakubu Gowon'ın arasında bir de CHP'li var.

O diktatörler milyonlarca insanı katletti.

CHP de milletin adamlarını astı.

***

Dursun Çiçek…

Adam eski bir asker…

Sonra CE HA PE mebusu…

Açıklamalarına bakınca Çiçek'in sivil mi yoksa asker mi olduğu anlaşılamıyor.

Türkiye'de belirli aralıklarla hortlayan ve ülkenin en büyük kamburu olan 'darbeci zihniyet' 15 Temmuz ihanetine rağmen devam ediyor.

Eski bir asker iken CHP'den vekil seçilen Dursun Çiçek geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada darbe zihniyetinin Türkiye'de hala güçlü olduğunu gösterdi.

Çiçek, bazı başsavcıların kendisine, "Erdoğan iktidarına gücümüz yetmiyor komutanım. Siz bunları iktidardan indirin, ondan sonra biz ne yapacağımızı biliriz" dediğini söyledi.

"İndirin!" Lafa bak, hizaya gel.

Ne demek lan indirin!

Kafayı gördünüz mü?