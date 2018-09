ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Ferhat Tunç isimli bölücü türkücü önce Tunceli, şimdi de üçüncü havalimanında karşımıza çıktı.

Türkü söylemek için değil tabii, Tunceli'deki örtü yangınlarını PKK'lıları kurtarmak için bahane etti.

Üçüncü havalimanındaki işçileri, pire bahanesiyle ayaklandırmaya kalktı.

Niyeti ikinci bir 'Gezi' başlatmaktı.

Ama başaramadılar…

Herif bölücü…

Tunceli'den sonra İstanbul'a el attı.

PKK'lı yoldaşlarıyla birlikte işçileri kafa kola almaya kalktı.

Açılışa kısa bir süre kala tam da işler bitmek üzereyken düğmeye bastılar.

Teknoloji Festivali arifesinde ve havalimanının resmi açılışı yapılacakken hem de.

THY tarihinin en büyük taşınma operasyonunun arefesinde havalimanı inşaatında kıyamet koptu.

Neden?

'Pire' yüzünden mi?

İnanmam.

Yıllardır orada pire mire yoktu da şimdi orayı pireler mi bastı?

Orada tahta kuruları da varmış…

Hepsi hikaye.

Twitter'da alçakça şeyler yazdılar.

Kimsenin giremediği şantiye alanını HDP'li mebuslar ve PKK sempatizanlarıyla birlikte yol geçen hanına çevirdiler.

Ferhat Tunç ile HDP'li vekiller, PKK'nın bastığı şantiyelerde öldürdüğü işçiler için tek kelime etmedi ama.

PKK'ya laf edemeyenler 29 Ekim'e yetiştirilmeye çalışılan dünyanın en büyük havalimanını provoke etmeye kalktı.

CHP de onlarla birlikteydi.

Maksatları açılışı geciktirmek.

Hepsi suçüstü oldu…

Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün gibi gazeteler ile Odatv, T24 internet haber siteleri fitne çıkarmak için uğraşıyor.

***

Güya işçiler, "tahtakurusu, pire, yemek sırası, kötü çalışma koşulları" yüzünden başkaldırmış.

Tırıvırı gerekçeler.

Ve kuyruklu yalanlar…

4 yıl üç ay akılları neredeydi?

Yok böyle bir şey!

Malum yayın organlarına göre de inşaat alanında her gün iki kişi ölüyormuş…

Bu da palavra.

Ulan böyle bir şey olacak da kimse duymayacak ha…

Yürüyün be!

Sendika başkanları, CHP'liler, PKK partisinin milletvekilleri açılışa kısa bir süre kala işçileri kışkırtmak için havalimanını bastı…

Malum kafa tıpkı Gezi eylemlerinde olduğu gibi yalanlarla dolu twitler atarak fitneye gaz verdi.

Kripto işçiler de havaya girdi.

Hükümet aleyhinde bir şey olur da Fetullah Gülen ve ABD orada olmaz mı?

Onlar da oradaydı.

"Her gün iki ölü çıkıyor. Her gün yaralı arkadaşlarımız var" diyenler FETÖ'cüydü işte.

Milleti aptal sandılar…

***

Ferhat Tunç isimli bölücü geçen gün Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Twitter'da ağız dalaşına girdi.

Örtü yangınını bahane eden alçak valiye hakaretler yağdırdı.

Vali ağzının payını verdi ama.

Ferhat Tunç'un sözünü ettiği yangın sırasında oradaydım.

Valinin ve orman ekiplerinin nasıl çalıştığını gözlerimle gördüm.

Mesele yangın değildi.

Mesele başkaydı…

Tunceli PKK'nın ikinci üssüydü.

Cemil Bayık ve Haydar Kaytan gibi örgüt kurmayları, Türkiye'de üs olarak Tunceli kırsalını seçmişti.

Bölgede uzun zaman sessizliğini koruyan ancak erzak ve mühimmat yığınağı yapan PKK daha sonra kanlı eylemlere başlamıştı.

Onlardan biriydi Siverek'ten memleketi Gümüşhane'ye giderken katledilen Necmettin öğretmen…

Tunceli sadece PKK'ya üs olmadı.

TİKKO, DHKP-C'nin de üssüydü.

Vali Tuncay Sonel başkanlığında güvenlik güçleri Tunceli'yi teröristlerden temizledi.

Teröristlere o dağları dar ettiler.

Vali, işsize iş verdi.

Munzur'u huzur nehri yaptı.

Tunceli eskisi gibi terörle değil güzellikleriyle anılır oldu.

Ferhat Tunç işte bunu hazmedemedi.

Tunceli'yi yaşanabilir bir kent haline getiren Vali'ye de bunun için sataştı ya.