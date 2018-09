ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

İnkar ediyorlar ama yerel seçimlerde CHP'nin HDP, yani PKK ile ittifakı kesin…

Zaten başka şansları da yok!

CHP inkar ediyor, HDP ise açık açık birlikte seçime gireceklerini söylüyor.

HDP sözcüsü daha dün, "AKP-MHP Koalisyonunu geriletecek her türlü arayışın meşru olduğunu" söyledi.

24 Haziran seçimlerinde PKK'yı, Meclis'e soktukları için tabanın tepkisini çeken Kemal Kılıçdaroğlu bu birlikteliği gizliyor ama.

CHP'nin sözcüsü gibi yazılar yazan Mehmet Tezkan bir yazısında;

AK Parti'nin CHP'nin HDP ile ittifak kurmuş gibi davrandığını, hatta CHP ile HDP'yi ittifaka zorladığını iddia etmiş, sonra da;

"Peki, CHP ile HDP gerçekten ittifak kurar mı?" diye sormuştu.

Ardından "mümkün görünmüyor" diyerek kendi sorusunu cevaplamıştı.

HDP, CHP ittifakını Türkiye sosyolojisine de yakıştıramamıştı.

Peki; Ne oldu?

24 Haziran seçimlerinde CHP bal gibi HDP ile ittifak yaptı.

HDP=PKK'yı da Meclis'e soktu.

Aynı şeyi şimdi niye yapmasınlar…

Ne dedi HDP Sözcüsü;

"AKP-MHP Koalisyonunu geriletecek her yol mübahtır."

CHP'nin PKK sever yöneticileri de böyle düşünüyordur.

***

İttifak kötü bir şey değil…

Ama milli olursa.

Bu seçimde de ittifaklar olacaktır.

Önemli olan 'meşru' ittifaklardır.

'Gayri meşru' olanlar değil.

Meşru olan 'milli' olandır.

ABD'nin piyonu PKK ile yapılan değil.

Meşru olandan, yani milli olandan yanayım.

Eli kanlı terör örgütüne verilecek her desteği vatan hainliği sayarım ben.

CHP'li arkadaşlara sorsan 24 Haziran'da HDP'ye destek vermediler.

Yalan konuşuyorlar…

Seçimlerde HDP'nin ve Selahattin Demirtaş'ın aldığı oylar ortada.

Güneydoğu'da HDP oy kaybetti…

Batı'dan gelen oylarla HDP barajı aşıp, Meclis'e girdi.

İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara hatta Trabzon'dan bile PKK oy aldı…

Trabzon'da PKK olur mu?

Olmaz!

Ama CHP olur…

Trabzon'da PKK'yı yaşatmazlar çünkü…

Geçmiş bunun örnekleriyle dolu.

Maçka'da, Çaykara'da dahası her yerde PKK'yı bir kaşık suda boğacak yığınla insan var…

Peki o oylar nereden geldi…

Elbette ki CHP'lilerden…

Çünkü CHP'nin patronajı CHP'li her aileden HDP'ye bir oy verilmesini istedi.

Şimdi HDP'ye 'emanet oy verilmesine' karşı çıkan çok CHP'li var.

Onlar ayaklandı.

PKK'nın Meclis'teki temsilcisine güvenmiyorlar.

Adamlar PKK'lı cenazelerinden geri kalmıyor…

***

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrasında başlayan "olağanüstü kurultay" tartışmaları yerel seçim sonrasına ertelendi.

Seçim sonrası CHP'de dananın kuyruğu kopar.

Kılıçdaroğlu seçimi kaybedeceğini anladı.

Bunun farkında ki PKK ile işbirliğine kalktı.

Mersin, Adana gibi illerde PKK'lılar sayesinde kazanacaklarını sanıyorlar.

Kendini şimdiden başkan gibi gören var.

Hangisi Büyükşehir'e layık görülecek.

Mesela Adana'da Seyhan mı?

Yoksa Çukurova mı?

Buna ayrı bir yazıda değinirim.

Neyse…

HDP'liler, yani PKK'lılar CHP'ye boşa destek vermeyecek.

Bazı ilçeler ile Meclis üyelikleri için şimdiden pazarlıklar başladı…

Güya CHP, "kazanılacak adayla" yola çıkacak ve "geniş taban ittifakı" için eğilim yoklaması yapacak.

Yakında akla kara belli olur.