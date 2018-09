ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı yapanlardan birinin cep telefonundan eski büyükelçi John Bass'la çekilmiş bir fotoğraf çıktı.

Şaşırmadım.

Saldırganlar FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlıymış.

Bu da sürpriz değil… Olayın arkasındakilerin kim olduğu anlaşıldı.

Her şey planlı… Bunu da Türkiye'nin üstüne yıkmak istediler.

İşin içinde yine ABD var… Taşeron da FETÖ… Üstelik bu ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass'ın ilk vukuatı değil… ABD,

Türkiye'ye militan diplomatlarını gönderdi.

Hepsi iyi Türkçe biliyor.

Hatta Kürtçe de… İşleri, güçleri Türkiye'yi karıştırmaktı.

Mümkünse 'Kürt Baharı' çıkarmaktı.

Ama yapamadılar.

İçimiz casus kaynıyor.

Onlar için çalışan da çok hainimiz var.

Gizli servisler 1946'dan beri Türkiye'de cirit atıyor.

Her şey gözümüzün önünde oluyor.

Ya biz görmüyoruz, ya da onlar bizim görmezliğimize ve unutkanlığımıza güvenip istedikleri gibi at oynatıyorlar.

15 Temmuz darbe girişimini planlayan da onlardı.

Darbe Adana-İncirlik, Ankara, Pensilvanya üçgeninde planlandı.

Yani her şey şaka gibi başladı.



***



Büyükelçi Bass, Türkiye'ye gelmiş en kötü, en yalancı, hatta en sinsi Büyükelçi'dir.

Türkçe biliyordu.

İkide bir "Sizdenim..." diyerek bizi kafaladı.

Küstahtı.

Kendisini "müstemleke valisi" sandı.

PKK'nın partisiyle gizli toplantılar yaptı.

Ayaklanma için elinden geleni de.

Sorumsuz ve terbiyesizdi.

En sevdiği gazete Zaman'dı.

En sevdiği gazeteciler de Zaman çalışanlarıydı.

Sürekli, FETÖ'yü koruyan açıklamaları oldu.

Kısacası Bass, Türkiye aleyhinde ne varsa yaptı.

Gezici ve çapulcularla bir oldu.

Paralel çetenin gösterilerinde yer aldı.

Can Dündar kulis bile yaptı.

Kılıçdaroğlu ile hep gizlice görüştü.

Artvin'i karıştırmaya bile gitti.

Adil Öksüz'le gizli gizli telefonla görüştü… John Bass deyince akla yığınla şey geliyor.

Hatay'da konuşlanmış sözde ABD yardım kuruluşlarının PKK'ya çuvalla para taşıdığını yazdığım için beni bile tehdit etti.

O şimdi Afganistan'da…

***



Gelelim Adana Konsolosuna… Bayan Linda Stuart Specht 2015'in Ağustos'unda göreve başladı.

O da sıradan biri değil… FETÖ ve PKK'yı etkili kullanan bir isimdir.

Şarapçıdır… Sever kafa çekmeyi… Türkçe, Hollandaca, Fransızca ve Vietnamca konuşabilen Specht hep isyan, iç savaş ve işgallerin yaşandığı ülkelerde görev yaptı.

Karışıklık çıkarmakta usta biri.

Yani isyanlar, darbeler onun işi… Güneydoğu'da PKK'lılara yakın ilgi gösterdi.

PYD ile iş birliğini savundu.

Bayan Linda, ABD'nin Adana Konsolosu olmadan önce Irak, Afganistan, Kamerun, Vietnam, Papua Yeni Gine ve Surinam'da çalıştığını biliyoruz.

Gerisini anlayın işte.

FETÖ bağlantısı deşifre olan saldırganların Büyükelçi Bass'la çektirdiği fotoğrafa bakın.

Eminim ki büyük fotoğrafı göreceksiniz.

Uzun sözün kısası Türkiye'de olumsuz ne yaşanıyorsa arkasında mutlaka ABD vardır.

Büyükelçiliği de onlar kurşunlattı.

Saldırıda FETÖ ağı da deşifre oldu.

Saldırganlardan Osman Gündaş ile patronu Ersin Bayram'ın FETÖ yapılanması içinde oldukları ortaya çıktı.

Afganistan'da olan Büyükelçi Bass'ın ve Konsolos Linda'nın Türkiye'ye niye gönderildiği belli değil mi?