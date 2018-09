ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, her zamanki gibi bol keseden attı.

Hedeflerinin İstanbul ve Ankara belediyelerini almak olduğunu söyledi.

Ve "55 milyon seçmenin 55 milyonundan da oy alacak tertemiz belediye başkanı adaylarımız olacak" dedi.

Çok güldüm buna… Bi de 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' sözüne.

"Ankara ve İstanbul'u alacağız" lafı ise beni gülme krizine soktu.

Yiğide bak be!

Hadi be, kim tutar seni!

CHP'nin, PKK ile yapacağı işbirliği bile buraları almaya yetmez.

55 milyon seçmenin 55 milyonundan da oy alacak adaylar ha… Gülme de ne et şimdi!

Çok gördük onlardan.

CHP'li Macit Özcan mesela.

Adam yolsuzluktan hala yargılanıyor.

Nasıl dürüstlükse bu.

Küçük at Özel, küçük!

Kaç kere düştüler hem!

Kafa göz yardılar!

Hatta komalık oldular!

Ayağa kalkmaları zor artık!

Sonları bitkisel hayattır.

Bırakın bu sloganik lafları… Edebiyat yapmayı da.

İcraat, icraat, icraat!

Mesela İzmir'de ne yaptınız?

Ya Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Şişli'de, Ataşehir'de...

Muğla'da ne yaptınız?

Ya Güney'deki belediyeleriniz… Vır vırı bırak Özel efendi.

***

Dürüst, namuslu, çalışkan, ehliyet sahibi kişileri, toplumda karşılığı olan kişileri belediye başkanlığına aday göstereceklermiş… Bu lafa bizim oralarda, 'yiyeyim o yalanı illa da inananı' derler Özgür efendi!

Ne kadar dürüst olduklarını biliyoruz!

Çulsuz gelip 5 yılda yedi ceddine yetecek servet yapanları gördük.

Çalışanlarıyla yatıp kalkanları da.

O dinlenme odalarında olanları da… Karısı tarafından oralarda basılanları da.

Çöp kutuları prezervatiflerle dolu… Dedikodular almış başını gitmiş.

Ne konuşuyorsun Özgür efendi!

Her kesimde fitratı bozuklar çıkar ama sosyal demokratlarda bu daha fazla galiba.

Neden?

İçmeyi ve sevişmeyi çağdaşlık saydıklarından olabilir mi?

Ankara ve İstanbul'u alacaklarmış.

Adam rüya görüyor.

Güya CHP böyle yükselecekmiş.

Bir ağzı olan konuşuyor vakası işte.

***

FETÖ'cü itler bir yandan, solcu kafa diğer yandan krizin derinleşmesi için çabalıyor.

Vatan hainliği yapıyorlar.

Yaptıkları şerefsizliktir.

Başka izahı yok bunun!

Fırsatçılıktır, Suistimaldir, Dolar üzerinden siyaset yapmaktır.

Türkiye uzun zamandır ekonomik darbe girişimine maruz kalıyor.

Gavur çeşitli bahanelerle ülkemizi sıkıştırmak için saldırdıkça saldırıyor.

Maksadı ekonomik dengeleri yıkmak… Milletin alım gücü ile moralini bozmak.

Biz uyurken, piyasalar da kapalıyken dolar ve avro özellikle uçuruluyor… Kredi notumuz düşürülüyor… İtibarımızla oynamak istiyorlar.

Yabancılar zaten düşman… Ya içtekiler… H H H

Düşmanın açtığı gedikten hücuma kalkan, fırsatçı hainler piyasayı sardı.

Güven ve huzuru bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık şu sıra aldı başını gitti.

Hele tefecilik.

Üstelik Ankara'da… Sabıkalı tefeci bankaların kredi vermediği kişilere yüksek faizle para veriyor.

Ödeme sıkıntısına düşenin ya evini ya da dükkanına konuyor.

Adam geçmişte de çok can yakmıştı… İllegal şekilde faaliyetine devam eden bu eski ikrazatçı yakın çevresine 'yakaladığım fırsatı iyi değerlendireceğim' diyormuş.

Halk TV'de bir programa katılan Murat Kubilay isimli zat da, vatandaşa 'dolar alın' dedi.

Aynı şeyi FETÖ'nün kriptoları da yapıyor.

CHP'li Aykut Erdoğdu ise kriz tellallığına soyundu.

Hepsinin arkasında ABD var.

Kripto FETÖ'cü esnaf bakkal bakkal gezerek 'dolar alın' diyor.

Yıl sonu dolar fiyatının yüksek olacağı yalanıyla akıl çelmeye çalışıyor.

Valiler de karaborsacılar ile dolar alın diyen FETÖ'cü hainlerin peşinde