ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kur saldırısı hem içten hem de dıştan sürüyor.

Kripto FETÖ'cüler şimdi de esnafları dolaşarak dolar almalarını tavsiye ediyor.

Hatta yıl sonu doların ulaşacağı fiyatı çok yüksek göstererek milletin aklını çelmeye çalışıyorlar.

Kısacası FETÖ hem yurt dışında hem de yurt içinde Türkiye'ye düşmanlık yapmayı sürdürüyor.

Kökü dışarıda olan yazarlar da onları destekliyor.

Bir danışıklı dövüştür gidiyor.

Kökü dışarıda olan bu yazar çizer takımı Anadolu insanını sevmez, aksine nefret eder… Bu azınlık Türkiye'yi etkisi altına almaya alışmış bi kere.

Şimdi de 'Nerden çıktı bu Rize kafası' diyorlar.

Millete düşman kesildi vicdansızlar!

Solculukları numaradan.

Vatansever değiller.

Bu yüzden hiçbiri 15 Temmuz darbe gecesi evinden çıkmadı.

Günümüzün solcuları iyi rakı içer ve küfreder.

Şaka gibidirler!

Hele Kemal Kılıçdaroğlu… Onun "yalancılığı" da mahkemece tescil edildi.

"-Sahi sen nesin be!" "-Doğru söyle nesin sen?" "-Lafa gelince demokratsın, Reis'e 'diktatör' diyorsun." "-Deme bari!" "-Millet aptal değil!" "-Erdoğan diktatör olsa böyle konuşamazdın." "-Reis, bunu gözünün içine baka söyledi zaten." "-O bir delikanlıdır!" "-Sana gelince; Sen faşist ve diktatörsün!" "Oyunu bırak artık!" "Daha fazla milleti yorma bari!" H H H

"-Özgürlük." "-Hukuk." "-Demokrasi." "-İnsan hakları" deme boşuna!

"-Etme bu lafları…" "-Hiçbiri sende yok çünkü!" "-CHP'li belediye başkanlarına SABAH'a reklam verene hesap soracağım' diyen sensin." "-Delegeler gibi onları da tehdit ettin!" "-FETÖ ile kol kola girersin!" "-Muharrem İnce'ye kapalı kapılar ardında giydirirsin!" "-Sen nasıl bir adamsın Kemal!" "-Yüzbinlerce lira cezaya mahkum oldun!" "-Yine de yalanların durmuyor." "-Nasıl bir siyasetçisin Kemal!" "-Sahi şaka mısın sen!" Solcular eskiden böyle değildi… Mutasyona uğradılar.

Değiştiler.

Kalıpsızlaştılar… Hatta içlerinden Can Dündar gibi vatan hainleri de çıktı.

***

O kalkışma gecesinde Kılıçdaroğlu ve ekibi FETÖ'ye destek olmak için saklandı.

Erdoğan'ın öldürülmesini bekledi.

Darbeye böyle destek verdiler.

Ermenistan'da yakalanan FETÖ'cü Kemal Öksüz buna şahittir.

O Kemal var ya o Kemal!

CHP'nin Kılıçdaroğlu ile birlikte nasıl bir evrim geçirdiğinin ispatıdır.

Adam Espiye'li.

Adını da 'Kevin' yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'ni sahte belgelerle de kandırdı.

Kılıçdaroğlu FETÖ'nün bu sahtekar adamı ile objektiflere poz vermiştir.

Aynı fotoğrafta görünen CHP'li Aykan Erdemir ise, Halkbank davasına sahte belge taşıyan kişidir.

Daha başka lafa gerek var mı?

***

Enteresan biridir Kemal.

Oğlu Kerem'in düğününü 5 yıldızlı otelde yapmaktan vazgeçmiş.

Ne içün!

'Bakın ha, bakın' demek için!

Uyanığa bak!

Güya milletin gözünü böyle boyayacak.

Kül yutmayız aga!

"Gel bakalım Muharrem!" diyerek Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Muharrem'e öldürücü darbeyi vurmak için kurultay tartışmalarının bitmesini bekledi.

Sonra da eteğindeki taşları döktü… Daha neler, neler.

İnce güvenilir adam değilmiş falan, filan!

Yığınla iğrenç laf etmiş.

Bunlar böyledir işte.

'Özgürlük' derler, 'Hukuk' derler, 'İnsan hakları' derler, 'Demokrasi' derler… Ama hepsi palavradır… Özleri böyledir bunların.

Diktatördürler, darbecidirler!

Şaşkınlıkla bunları izliyorum.

Kulaklarıma inanamıyorum bazen.

Arada bir gülmem bile tutuyor.

Kökü dışarıda olan yazar çizer takımı ise millete hasımlık için FETÖ ile birlikte iş tutuyor.

Biri vururken, öteki tulum çıkarıyor.