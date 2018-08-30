ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Her fırsatta Türkiye'ye operasyon çeken daha çok Başkan Erdoğan düşmanlığıyla ün yapan gazetecilerin şeceresini bilen var mı?

Örneğin Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay kimdir, aslı nerelidir?

Ya Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Yılmaz Özdil… Kimdir bunlar?

FOX TV'nin kıvrak uşakları Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya kime hizmet etmektedirler.

Ve avukat Ece Güner ile Kemal'in kara kutusu Erdoğan Toprak… Bu isimleri ne kadar tanıyoruz.

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FETÖ'den yargılanan Burak Akbay'ın ailesi Sırp ve Bulgar çetelerinin saldırdığı Makedonya- Tikveş'ten kaçıp Mudanya'ya yerleşti.

Babası Gölge Adam'lığı ile ünlü Ertuğrul Akbay'dır.

Burak ise hala kaçaktır.

Emin Çölaşan Girit göçmeni bir ailenin oğludur.

Bir röportajında babaannesi ve halalarının Rumca konuştuklarını anlatmıştı.

Türkçe bilmeyen, Giritçe dilini konuşan Giritlilere eskiden farklı bakılırdı.

Hatta onlarla evlilik yapılmazdı.

Milliyetçi çevreler, Türkçe konuşamayan Giritlilerin muhacirliğini eskiden çok eleştirdi.

Yılmaz Özdil'in anneannesi de Girit'ten gelmiş, Antep'e yerleşmişti.

Nihal Atsız, Girit göçmenleri için ağır ifadeler kullanmıştı.

Uğur Dündar, Silivri'nin Akören köyündendir.

Köy Balkan Savaşları sonrasında Bulgaristan'dan göçen Gacal ve Pomakların yaşadığı bir köydü.

Pomaklar da yıllarca kendi dillerini konuştu.

Bu gazetecilerin sağ kesime hasım gibi bakmalarının ardında acaba Nihal Atsız gibilerin değerlendirmeleri mi yatıyor?

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Gelelim FOX Tv'ye… Biliyorsunuz FOX'un Türkçe karşılğı 'tilki'dir.

Tilki de kurnazlığıyla meşhurdur.

Fox Tv'de kurnazca algı işi yapıyor.

Gözümüzün içine baka baka bizi kandırıyor.

Yayınlarına bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Güya 'özgür' ve 'bağımsız'lar… Hepsi hikaye.

Bu kanalın özgür yayın yapması hiç mümkün değildir.

Uzaktan kumandayla yayın yaparlar.

Amaçları da bellidir.

Murdoch, ABD Başkanlık seçimlerinde Trump'a büyük destek verdi.

Ona büyük paralar bağışladı.

Üstelik Murdoch Evangelisttir...

Tıpkı Trump gibi… İkisi de "Rusya ile ticari ilişki geliştirerek nüfuzumuz altına almalıyız" tezini savunmaktadırlar.

Murdoch'un, Trump üzerinde ciddi etkisi vardır.

ABD Türkiye'de yaşanacak büyük bir ekonomik krizi Erdoğan'a fatura ederek Reis'i tasfiye etmeyi planladı...

FOX'un yayınları da bu amaca hizmet etmektedir.

Soros eli ile "dizayn edilen" CHP'nin bu kez de Fox Tv ile yeni plana uygun hale getirilmesi söz konusudur.

Murdoch'un talimatı böyledir.

Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya da bu talimata uymaktadır.

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FOX Tv ile CHP ne alaka mı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kara kutusu' Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan'la birlikte Halk Tv'yi devre dışı bırakma operasyonunun başındadır.

İkili KRT'yi satın almakla görevlidir.

Erdoğan Toprak, Kılıçdaroğlu'nun "Karakutusu" olup, önce Parti Meclisine sonra da Meclis'e taşınan bir isimdir… FOX'un yüzde 75'i Murdoch'un emanetçisi olan Avukat Ece Güner'dedir.

Ece Güner ise CHP'li Erdoğan Toprak'ın karısıdır.

Ece hanım 24 Haziran seçim gecesi "sabaha kadar süreceği" bizzat Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya tarafından açıklanan 'Seçim Yayınının' özel konuğuydu.

Ama o yayın 'adam kazandı' sözüyle ancak 10 dakika sürebildi.

Neyse… Güya "özgür ve dik duran" yayınlarıyla tanınan FOX Tv aslında uzaktan kumandalı Türkiye'ye ve CHP'ye operasyon çeken bir kanaldır.

Gazetelerin, gazetecilerin ve bu televizyon kanalının şeceresine bakınca yazılanların ve yapılan yayınların amacını anlamak zor değil.

Türkiye'ye yapılan kuşatmayı da.