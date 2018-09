ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Başkan Erdoğan dünyaya, rejimin çıkarları uğruna on binlerce masumun öldürülmesine seyirci kalamayacağını haykırdı.

Dünyaya bir insanlık dersi verdi.

Duruşunu hiç bozmadı.

Başta ne dediyse o… Reis 'ateşkes' istiyor;

Putin ile Ruhani de 'kan.' Reyhanlı saldırısının katili Mihraç Ural, Suriye'de aportta bekliyor.

Mesele önemli.

Orada çocuklar öldürülüyor;

PKK'ya bir devlet kurdurmak, İsrail'in de sınırlarını genişletmesi için… ABD'nin planı yeni değil.

PKK'ya verdiği destek de.

Yeni Türkiye'den ve Erdoğan'dan rahatsız olan ABD şimdi gözünü Türkiye'ye dikti.

Türkiye'yi parçalamaya kalktı.

Afrin'deki o tünelleri boşuna yaptırmadı.

PKK'nın 2015'teki hendeklerle başlayan Serhildan'ı (başkaldırı) da boş değildi.

Hepsi ABD'nin başının altından çıktı.

İdlib'e de bu gözle bakın.

Sıra Hatay'dadır.

Reis'in 'Kurtuluş Savaşı' hassasiyetiyle Suriye'ye bakmasının sebebi budur.

Zaman zaman PKK televizyonlarını izlerim.

Medya Haber isimli PKK televizyonu 'Gerilla Eylemleri' diye bir köşe açtı.

Öyle şeyler üfürüyor ki, şaşarsınız!

Bu kanala göre önceki gün Hakkari ve Batman'da 37 askerimiz şehit oldu.

Güldüm tabii… Çünkü yalandı.

Eskiden Roj Tv de Irak savaşı sırasında ABD'lilerin vurduğu tank ve helikopterlerin görüntüsü montajlanır, sanki PKK vurmuş gibi yayınlanırdı.

Şimdi görüntü, mörüntü yok… Ama bol bol yalan var!

***



Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın 25 kilometre içine girdi.

PKK elebaşlarının bulunduğu Kandil ve Sincar SİHA'larla sürekli gözleniyor.

Tespit edilen teröristler dakikalık operasyonlarla yok ediliyor.

PKK, kafasını çıkaramıyor.

Diyalize mahkum Cemil Bayık doktora gidemiyor, olduğu yerde geberecek it.

Kuzey Irak üzerinden Karadeniz'e sızmaya çalışan PKK başarısız olunca Ermenistan kamplarındaki teröristlerini Ağrı, Bingöl, Tunceli ve Tokat üzerinden Karadeniz'e sokmaya kalktı.

Bunun arkasında da ABD var… Karadeniz'i Amanos'lara çevirmek istiyorlar.

Ama orası Karadeniz… Oraya girmek de zor, çıkmak da.

***



15 Temmuz darbe girişiminde de, Zeytin Dalı Harekatı'nda da, ABD iyi bir Osmanlı tokadı yedi.

İdlib'le intikam almak istiyor.

El altından Esed'e destek veriyor.

Esad ise PYD'li teröristlere rejim elbisesi giydirip İdlib'e yolluyor.

Katil Esad, PKK'lı teröristlerin içinde olduğu 23 bin kişilik bir 'terör' ordusu kurdu.

Onları da Cemiyet Zehra ve Handarat hattına konuşlandırdı.

Rejim harekete geçince, PKK'lı katiller de İdlib'deki muhaliflere saldıracak.

ABD, sonra da PKK'ya devlet kurduracak!

İsrail'in sınırlarını da genişletecek.

Hesap bu.

Mihraç Ural'ın acilcileri ile Esed'in Şebbihaları bölgede cirit atıyor.

Yani İdlib kritik durumda.

3.5 milyon insan sıkışmış vaziyette.

Bir saldırı halinde kaçabilecekleri tek yer, yine Türkiye olacak.

Ama bizim bu yükü kaldırmamız artık mümkün değil.

İdlib'i vuran Rus savaş uçaklarının sesi, Hatay'ın Reyhanlı ve Yayladağı'ndan duyuluyor.

Her an her şey olabilir.

Tahran zirvesi bu yüzden önemliydi.

Reis durduk yerde 'ateşkes' istemedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem üsleri de tehdit altında.

Amerika ise Münbiç'ten, Ayn el-Arab, Ayn İsa ve Rakka'dan İdlib'e PKK'lı gönderip duruyor.

Mehmetçik teyakkuz halinde.

Küçük bir kıvılcım yetecek.

Reis'in Tahran Zirvesi'ndeki o çıkışını doğru okumak lazım.

Yeni bir Kurtuluş Savaşı'nın arifesinde olduğumuzu unutmayın.