ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Dakikada bir zam yapıyorlar.

İnanılır gibi değil yani.

Fırsatçılar sahne kurmuş tiyatro oynuyor.

Dolar diyorlar.

Fiyatlar zamlandı diyorlar.

Pervasızca milleti kazıklıyorlar… Aralarında öyle markalar var ki… Şaşmamak mümkün değil.

Gözlerime inanamıyorum.

Akla ziyan şeyler yapıyorlar.

Bunlar şimdi farkında değil ama yakında bir 'görünmez el' ile tanışacaklar.

O zaman felekleri şaşacak, şakulleri kayacak!

Kriz bahanesiyle milletin cebine elini sokanların bedelini ödemesi lazım.

Ekonomik çöküş eskilerde kaldı.

Şimdi yapılmak istenen darbedir… ABD'nin başını çektiği ekonomik darbe.

Millet her şeyin farkında… Herkesin uykuda olduğu saatte dolar artar mı hiç?

Millet kendini kazıklayanların da farkında.



***



Eski günleri hatırlıyorum… Yoklukların, kuyrukların ve karaborsaların olduğu günleri.

Un yoktu… Şeker de… Yağ, sigara ve gazyağı karaborsaydı… Tüpgaz da… Torpiliniz yoksa temel ihtiyaçları almak mümkün değildi.

Bu millet benzin ve tüp kuyruklarında ömür tüketti.

Ekmek alamadığı günler oldu.

Parasını peşin yatırdığı bir çuval unu almak için günlerce bekledi.

Gençler yokluk günlerini bilmez… Neler çekmiştik be!

Gazyağı almak için araya kaymakamı koyduğum günleri bilirim.

Hem de kaç kez!

Bugün çok şükür ne kuyruk var ne de yokluk.

Ama kan emici vampirler dövizle alakası olmayan malları bile zamlı satmaya başladı.



***



Ekmeğimize göz diken yine CHP'li çıktı… Nedir bu milletin CHP'den çektiği… Ekmeği karneye bağlayan oydu.

"Ekmek fiyatı 2 TL olmalı" diyen de CHP'li.

Fırsatçı başkan Murat Kavuncu, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Ankara Milletvekili adayı idi.

Millet olarak istiklâl mücadelesi veriyoruz.

Hem de her cephede.

Tam ortasındayız mücadelenin.

15 Temmuz'da tankların altında yatanlarla bugün bu ağır finansal saldırıya karşı koyanlar aynı kesim.

İthal malların zamlı fiyatlarına katlanıyoruz… Yetmezmiş gibi dolarla ilgisi olmayan ürünlerdeki fiyat artışlarına da göğüs geriyoruz.

Bütün yükü millete yıkan, patronlar var.

Sözümüz size… Siz neden elinizi taşın altına koymuyorsunuz?

Hep keyif mi yapacaksınız?

Olan biteni tek tek not ediyoruz haberiniz olsun.

Toz bulutu kalktıktan sonra, arka arkaya zam yapan firmaların yüzleşeceği acı bir gerçek olacağız.

O zaman devletin herhangi bir tedbir almasına da gerek kalmayacak.



***



Kurt dumanlı havayı sever… Kötü niyetli, kendi çıkarını düşünen kazıkçılar fırsatı kaza etmiyor.

Yapılan günahtır, ayıptır.

Haktan hukuktan yoksundur.

Alınlara çalınacak bir karadır.

Neyse ki hükümet meydanı boş bırakmadı.

Ticaret Bakanlığının, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alındı.

Doların yükselmesini bahane edip zam yapanlar şimdi yandı.

Dövizdeki geçici dalgalanmaları fırsata çeviren spekülatörlerin hamleleri anlık olarak takip edilmeye başlandı bile.