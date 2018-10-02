ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Enver Altaylı Özbek asıllıdır.

Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov Türkistanlı bir katildir.

CIA ajanı Ruzi Nazar da Özbek'ti.

Bu üçü Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nden hemşeridir.

Burası Orta Asya'da Batı Türkistan olarak adlandırılan bölgedir.

Fergana Vadisi deyip geçmeyin.

Büyük kavgaların yaşandığı yerdir burası.

Burada yaşanan Kırgız-Özbek çatışmasında yüzlerce ölü ve binlerce yaralı verilmiştir.

Fergana Vadililer silahı da kavgayı da çok sever.

En önemlisi burası CIA'in ajan tarlasıdır.

Ruzi Nazar vadinin en ünlüsüdür…

O öldü.

Ama ikinci ünlüsü Enver Altaylı yaşıyor.

Niceleri ise aramızdadır.

Ruzi'nin iki çocuğu vardı.

Kızı Sylvia (Zülfiye) Nazar, Colombia Üniversitesi'nde ekonomi profesörü.

Bir de oğlu var.

Adı Erkin olan…

Ama ne yaptığını ve nerede olduğunu bilen yok.

Belki o da babası gibi bir ajandır.

Başkan Erdoğan'a Almanya seyahati sırasında Enver Altaylı sorusu durduk yerde sorulmadı yani.

Sorunun arkasında bile CIA vardır.

Oynanan oyun büyük çünkü!

***

Enver Altaylı sıradan biri değil…

Yaptıkları, ilişkileri ve FETÖ bağlantısı hakkında çok şey yazılıp çizildi.

Ama adamın hala karanlık yüzü var.

Çözülmedi yani.

Enver Altaylı'nın vukuatları kolayına ortaya çıkarılamaz.

O bir ajan çünkü.

Üstelik onu ünlü CIA ajanı Ruzi Nazar yetiştirmiştir.

Bence Enver Altaylı, sadece Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili değildir, Uğur Mumcu cinayetiyle de bağlantısı olan bir profesyoneldir.

Konuşmaz!

Zaten konuşmadı da.

Alman gazetecinin Altaylı ile ilgili sorusuna Başkan Erdoğan da 'laf olsun' diye kızmadı.

Adam karanlık biri.

Altaylı diyerek yatın bakın rüyanızda neler görürsünüz.

Adamda çok iş var…

İrdelenmesi halinde birçok faili meçhul aydınlanır.

Oyun büyük…

Oyuncular da…

Baksanıza olan bitene…

CIA ajanı Enver Altaylı için Almanya devrede.

ABD ise zaten hep devredeydi.

***

Ruzi Nazar uzun yıllar CIA ajanı olarak dünyanın dört bir yanında görev yapan ünlü bir casustu…

Son günlerinde gizlice Side'ye yerleşmişti.

Enver Altaylı'nın oteline...

Ruzi, 30 Nisan 2015'te öldü.

Sessiz sedasız defnedildi.

Neyse.

Enver Altaylı ise Ruzi Nazar'ın manevi oğluydu.

Ve ikisi de Özbek'ti, Fergana Vadisi'nden hemşehriydi…

İkisi de Fetullah Gülen'le eküriydi.

Birlikte çok iş tuttular.

Ruzi Nazar Altaylı'nın eşine ait Antalya Manavgat'taki butik otelde yaşıyordu.

Bu otel sadece Ruzi Nazar'a değil Türkiye'deki bir çok ajana da ev sahipliği yaptı.

Evin FETÖ'ye ait bir (Safe House) yani "güvenli ev" olduğu iddiaları var.

Türkiye'de 70'lerden beri onlarca faili meçhul suikast yaşandı.

Hiçbirinin katili bulunamadı.

Altaylı'nın adı sadece Türkiye'de değil, Türki Cumhuriyetlerinde de suikastlare ve darbelerle birlikte anıldı.

Fetullah'ı da Orta Asya'da örgütleyen isimdir Altaylı.

MİT mensubunu yurtdışına kaçırmayı planladığı iddiasıyla kızkardeşinin yaşadığı Korkuteli Köyü'nde yakalanıp tutuklandı.

***

Enver Altaylı hala-dayı çocukları olan Kavuncuları Kazakistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri'ne özellikle gönderdi.

Onlar FETÖ adına oralarda iş tuttu.

Kardeşi Taha'yı Kazakistan'a yolladı.

Fetullah Gülen, Enver Altaylı sayesinde Orta Asya'yı ahtapot gibi sardı.

Taha Altaylı, Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan ile birlikte Almata'da bir de restaurant açtı…

Adı G Balık'tı.

Yani 'Gülen Balık.'

Sorsanız Altaylı kardeşler milliyetçidir.

Ama ortakları Tuncelili bir solcuydu.

Ceyhanlı Enver Altaylı, Side'nin yakınlarında doğal güzelliğe ve olağanüstü konfora sahip Seki Evleri'ni de boşuna kurmadı.

Orası gözlerden ırak bir otel…

Türkiye'de cirit atan CIA ajanlarının gizlice buluştuğu bir mekan.

İnşallah giren çıkan takip ediliyordur.