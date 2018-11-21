ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Türkiye büyük oynuyor.***Türkiye'yi kutuplaştırıp bölmek için CHP liderliğinde HDP, İYİ Parti, PKK ve SP'den oluşan ittifak var gücüyle çalışıyor.
Ama önünü kesmek istiyorlar.
AİHM'in, Selahattin Demirtaş kararı buna örnektir.
Putin, TürkAkım'ı için İstanbul'daydı.
Reis'e övgü yağdırdı… Enerjinin de üssü olacağız.
ABD şimdiden kudurdu…
FETÖ desen öyle…
Arabistan kafayı yedi.
Daha da yiyecek.
Çünkü gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini veren Salman'ı, Türkiye'nin elinden Trump bile kurtaramayacak.
İçteki hainler de bi başka alem.
Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilmek için PKK ile açık açık iş tutuyor.
Meral abla da onlarla birlikte.
Kemalistler ile FETÖ'cüler darbe için anlaştı.
Sahneye çıkmak için fırsat kolluyor alçaklar.
Ama darbeye hala inanmayan var!
Hem de her yerden FETÖ fışkırmasına rağmen!
Armut kafalılar 'Kemalistler darbe yapmaz' diyor.
Gözleri kör kulakları sağır bunların!
31 Mart CHP için son gündür.
Kılıçdaroğlu sandıkta kaybedeceğini biliyor.
Yani AİHM devreye boşuna girmedi.
Her şeyi kullanıyorlar.
Atatürk'ü bile… PKK
ile pazarlıklar yapıldı, bitti.
Belediyeler ve başkanlıklar paylaşıldı.
Hatta meclis üyeleri bile. Kılıçdaroğlu, Ahmet Türk
'le yaptığı gizli toplantıda PKK ne istediyse verdi…
Hatırlayın Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı
'nın Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak'la gizlice görüşmesini.
Bu görüşmeden sonra PKK 'hendek'
savaşlarını başlattı.
Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk
'ün görüşmesinin ayrıntılarına sonra bakacağız.
Kime nereyi, niye verdiklerini o zaman anlayacağız.***
Şer cephesi Ankara ve İstanbul'a asılıyor.
Bu illeri AK Parti'den almak için Atatürk üzerinden sinsi bir tezgah yürütülüyor.
Atatürk'e yönelik saldırılar bundan.
FETÖ kripto askerlerine talimat verdi. "Darbeye hazırlanın"
dedi.
Bu kez Kemalistlerle birlikte iş tutacaklar!
Herkes gözünü dört değil kırk dört açmalı.
Çünkü başka Türkiye yok!
Vatanı teslim edecek değiliz!
ABD Fetullah Gülen'e 'kriptoları sahaya sür'
diye talimat verdi.
Aksi takdirde sınır dışı edileceği Gülen'e bildirildi.
O da işe koyuldu.
Bir gece ansızın gelebilirler mi?
Neden olmasın!***
Patlayıcı yüklü drone'ler hazır.
Onlarla gelecekler. Devlet büyüklerine, siyasetçilere, mezhep önderlerine, sanatçı ve gazetecilere yönelik saldırılar olacak.
PKK ve FETÖ el ele vermiş bekliyor.
CHP ve HDP
de bunlara yol veriyor.
Yani kalkışmaya zemin hazırlıyorlar.
AİHM'le işe başladılar!
Tek kullanımlık SD kart ve USB üzerinden koordinat yüklemesi yapılabilen drone'ların yanında, elektronik hız denetleyici düzenekle çalışan gece görüşlü Spyder, DIY ve Heksakopter modelleri de devrede.
Geceleri tepemizde bomba patlatacaklar.
MİT ve polis teyakkuzda…
Milletin de uyanık olması lazım.