ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Türkiye büyük oynuyor.

Ama önünü kesmek istiyorlar.

AİHM'in, Selahattin Demirtaş kararı buna örnektir.

Putin, TürkAkım'ı için İstanbul'daydı.

Reis'e övgü yağdırdı… Enerjinin de üssü olacağız.

ABD şimdiden kudurdu…

FETÖ desen öyle…

Arabistan kafayı yedi.

Daha da yiyecek.

Çünkü gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini veren Salman'ı, Türkiye'nin elinden Trump bile kurtaramayacak.

İçteki hainler de bi başka alem.

Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilmek için PKK ile açık açık iş tutuyor.

Meral abla da onlarla birlikte.

Kemalistler ile FETÖ'cüler darbe için anlaştı.

Sahneye çıkmak için fırsat kolluyor alçaklar.

Ama darbeye hala inanmayan var!

Hem de her yerden FETÖ fışkırmasına rağmen!

Armut kafalılar 'Kemalistler darbe yapmaz' diyor.

Gözleri kör kulakları sağır bunların!

31 Mart CHP için son gündür.

Kılıçdaroğlu sandıkta kaybedeceğini biliyor.

Yani AİHM devreye boşuna girmedi.

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