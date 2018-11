ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki "yüz yüze" görüşme gerçekleşti.

Her iki lider de "Millet ittifakı" işbirliğini yerel seçimlere taşıma kararı aldı.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere AK Parti'nin elinde bulunan bütün büyükşehirleri almayı kafaya koydular!

AK Parti ile MHP arasındaki yerel seçim ittifakının çökmesini "fırsat" bilip plan yaptılar.

Ama ne plan!

AK Parti'yi yıkmak için ülkücülerin Asena'sı Meral Abla, PKK'nın partisi ile birlikte olmayı kabul etti.

"Amaç önemli", aracın PKK olması değil!

Ülkücü ayağına yatmasına bakmayın!

Kandil'le işbirliğini 'kabul' etti kadın.

Her halde 1 Nisan sabahı Şafak Pavey'in yerine şimdi o 'iyi salladık' diyecek.

FETÖ kesenin ağzını açtı.

Boru değil… Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlama almak için il il, ilçe ilçe başkan ve başkan yardımcılıklarını HDP, İyi Parti ve SP arasında bölüştürdü.

Meclis üyelikleri bile paylaşıldı.

"Şu ilçeler, şu şehirler HDP'nin, şu büyükşehirlerin başkan yardımcılıkları ile Meclis üyeleri İYİ Parti'nin…"

"Şuralar da SP'nin" gibi…

Kime ne dağıtıldığını isimler belli olunca daha net göreceğiz tabii!

***

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara için ayrı bir planı var.

Popüler adaylarla AK Parti'nin elindeki belediyeleri almaya çalışacak bay Kemal!

39 ilçedeki aday profilleri çıkarıldı.

İstanbul'un alınması için AK Partili belediyelerdeki oyların artırılmasına çalışacaklar.

Mahmut Tanal'ı Sultanbeyli'den, Sezgin Tanrıkulu'nu Esenyurt'tan, Mehmet Bekaroğlu'nu Ümraniye'den, Berhan Şimşek'i de Bağcılar'dan aday gösterecek.

Plan hemşeri oylarıyla da desteklenecek.

Kılıçdaroğlu, Trabzonlulara 'Rum' diyerek hakaret eden CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan'ın sözlerine nasıl kılıf bulacak?

Trabzonluların tepkisini nasıl önleyecek?

CHP Mersin'de de mevcut Başkan Burhanettin Kocamaz'ı destekleyecek.

Kocamaz, İYİ Parti'nin adayı olacak; CHP, HDP ve SP de ona destek verecek.

CHP, Hatay'da ise Lütfü Savaş'la seçime gidecek!

İki partinin ortak Ankara adayı belli zaten.

Mansur Yavaş!

Kendini dev aynasında görüyor; ama o.

Bay Kemal, Adana'yı da almak istiyor…

Bunun için HDP, CHP ve İYİ Parti ile anlaştı.

Büyükşehir'deki başkan yardımcılıkları ile meclis üyeliklerini de paylaştılar…

Başkan kim olacak?

İşte o belli değil.

Soner Çetin mi?

Yoksa Zeydan Karalar mı?

***

CHP, İyi Parti ve Saadet'in terör partisiyle işbirliği matematiksel 'iş yapar' gibi görünüyor…

Ama pratikte öyle değil.

Bu birliktelik iş yapmaz!

Çünkü arada PKK var.

AK Parti ise adaylarını henüz açıklamadı.

Bu da önemli bir faktördür.

CHP ve İYİ Parti içindeki ulusalcı ve Milliyetçi kanat PKK'nın partisi ile işbirliği yapılmasına asla sıcak bakmaz.

Aksine bu ittifakın millete ve memlekete karşı yapıldığını düşünen çok insan var…

İktidarın nimetlerinden yararlanmak isteyenleri de unutmamak lazım…

Onlar 'Bu kez oyum AK Parti'ye diyecektir!