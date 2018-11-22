ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'ndan köprüye gelen birliklerle başladı.

Saatler 21.23'ü gösteriyordu.

Kimse neler olduğunu fark etmedi.

Saat 21.52'de köprüyü trafiğe kapattıklarında yolda kalanlar soru sormaya başladı.

Neler olduğunu öğrenmek isteyenler, medya kuruluşlarının santrallerini kilitledi.

Köprünün trafiğe kapatılmasını bir gün önce Fransa, Nice'te yaşanan kamyon terörüne bağlayanlar oldu.

Fetulah Gülen'in darbe yapabileceği kimsenin aklına gelmedi.

Gülen şeytanın önde gidenidir.

İşi ve talimatları hep CIA'dan alır.

O gün köprüyü trafiğe kapatarak darbe yapmaya kalktı.

Şimdi de benzeri bir hazırlık içindeler.

Bu seçim son şanslarıdır çünkü.

Saat tıkır tıkır işliyor…

Drone'lere patlayıcılar yüklenmiş.

Sota bir yerde saklanmış bekliyor.

Vakti gelince istenen yere doğru havalanacaklar!

Ses getirecek bir siyasetçi, bir gazeteci ya da bir iş insanını yok etmek için…

Darbeye giden yol böyle olacak!

***

İkbali uğruna memleketi bölmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu da sokakları hareketlendirmek için çalışıyor.

Sokakların yanmasını dört gözle bekliyor.

Bay Kemal ve Gezici arkadaşları için kritik tarih 31 Mart'tır…

Çünkü 31 Mart bay Kemal ve arkadaşları için ya devam ya tamam deme günüdür.

Adamlar ikballeri uğruna memleketi bölmeyi bile kafaya koydu.

PKK ile yapılan işbirliği budur.

Muhtemel bir kalmışma da bunun içindir.

Kılıçdaroğlu, önce PKK'nın partisi HDP ile anlaştı.

Sonra da İYİ Parti ile…

İYİ Parti'nin çok oy aldığı yerlerde, İYİ Parti adayına destek verecekler.

Başkan İYİ Partili, başkan yardımcılarından biri de CHP'li olacak yani!

Böyle anlaştılar.

HDP ile de aynı şekilde anlaşıldı.

FOX TV, ODA TV, Sözcü ve Cumhuriyet ile yüzlerce internet sitesi seçimi Kılıçdaroğlu'nun lehine çevirebilmek için adeta palavra yarışına girdi.

Hele bay portakal…

Hele o…

Adam gözünü kırpmadan ve hiç utanmadan yalan haber yapıyor…

Amaç bellidir.

Başkan Erdoğan'ı yıkmak!

***

Bölücü bay Kemal grup konuşmasının neredeyse tamamını Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala ile FETÖ'cü ve çapulcu dostlarına ayırdı.

Türkiye'nin önemli projesi TürkAkım'ıyla ilgili tek kelime etmedi.

Adam tribünlere oynadı.

Atatürk üzerinden yürütülen algı operasyonları da aynı amaç içindir.

AİHM'in Demirtaş kararı da.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 6-8 Ekim olaylarının baş aktörü ve 53 kişinin katili olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı 'serbest bırakın' diyor.

Talimat veriyor.

Bu karar da aynı amaca yöneliktir…

Selahattin Demirtaş bu karar üzerine kendini 'siyasi rehine' ilan etti bile.

Bu karar darbeye giden yola döşenen taşlardan biridir.

Sokaklar Atatürk'e yönelik eylemler ve Selahattin Demirtaş kararıyla hareketlenecek.

Arkasına FETÖ ve PKK'nın desteğini alan ikbalci Kemal ülkeyi bölmek için belki daha fazlasını yapacaktır.

Kemalistlerle, kripto FETÖ'cüler bu sokak hareketlerini fırsat bilerek darbeye kalkışacaklardır.

Seçime kadar uyanık olmamız şarttır!