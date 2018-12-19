ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Fitne durmuyor ki… İnsan kılıklı şeytanlar ortada cirit atıyor.

Solcu yazarın biri 'Kadın vaiz, imanınızı mı gevşetir?!' diye soruyor…

Hayırdır aga…

Her iş bitti de sıra ona mı geldi?

Kadın vaiz ha!..

Oda tv "kadın din görevlileri erkeklere vaaz veriyor" palavrasını yazdı ya o da üstüne vazife edindi.

Zaten Soner Yalçın'ın işi nifak sokmak.

Karanlık odanın amacıdır karıştırmak!

Sözcü gazetesi de binlerce yalan haberle kendine özgü bir 'yalan sever' okur kitlesi oluşturdu…

Bu kitle yeni yalanlar okumak için her sabah Sözcü alıyor…

Google, Sözcü'nün yalanlarıyla yıkılıyor.

Fuat Uğur, üşenmemiş derlemiş bazılarını.

Mesela Emin Çölaşan devlet okullarında öğrencilere verilen takdir belgesinin adının 'Allah'ın takdiri' olarak değiştirildiği palavrasını yazmış!

Koca adam bu yalanı nasıl yazdı?

Ama yalan sever okurları inandı.

Reis hangisiyle uğraşsın.

Yılmaz Özdil isimli beyni sulanmış biri de 'Erdoğan bira içseydi Türkiye daha iyi olurdu' diyecek kadar kafayı üşütmüş.

İyice sıyırmış demek!

Herifler kendi borularını öttürebilmek için ne palavralar sıkıyor görün işte.

Atatürk'ü ticari ve siyasi ikballerine alet edecek kadar da alçaktır bunlar.

***

İşleri güçleri fitne çıkarmaktır…

Sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar maraza çıkarmak için uğraşıyor…

Maksatları üzüm yemek değil tabii…

Hizmetin de, adamlığın da, dürüstlüğün de tadını almış, bu millet sana adamını yedirir mi?

Kafaları basmıyor işte.

Fesadın biri de 'neden bir kadın vaiz hitap edemesin erkeklere' diye soruyor.

Bak bak, fesatın dediğine bak!

Daha da ileri gidiyor ve 'kadın imam, erkeklere namaz kıldırsın' diyor.

Hatta 'ezan-ı Muhammedî'yi de kadın okusun diyerek nirvanaya çıkıyor!

Dedik ya amaç şeytanlık!

CHP'li Özgür Özel'in bütçe görüşmelerindeki provokatif söylemleri de kankileri PKK'ya yaranmak içindi.

Özel, patronu Bay Kemal'in tankların arasından sıvışmasına bir şey demedi.

Ama darbe gecesi başına dayanmış silaha rağmen darbecilere karşı koyan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a saldırdı.

Tıpkı FETÖ gibi.

Özel böyle yaparak PKK'ya alan açtı.

Nasıl mı?

Şöyle;

Askerimiz şu sıra Suriye'de PKK ile büyük bir savaşın eşiğinde…

Mehmetçik'i savaşa hazırlayan, onlara taktik ve moral veren, ince planlar yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sataşmak CHP'nin müttefiki PKK'ya destek demektir.

Akar'a yapılan sataşma böyle okunur.

***

Dedik ya fitne durmuyor…

Fitneciler ortaya düştü…

Onlardan biri de Fatih Portakal…

Televizyon sunucusu haber okurken yorum yapar mı?

Yapmaz!

Milleti yönlendirmesi doğru değildir.

Haber kutsaldır çünkü.

Sunucu asparagas haber de yapmamalıdır.

Fatih Portakal ise tıpkı Sözcü gibi yalan haber yapıyor, ayrıca haberlerine siyasi yorumunu da katıyor.

Amacı milleti kışkırtıp, sokağa dökmek.

Tarafgirliği yüzünden CNNTürk'ten kovulan Şirin Payzın ile Soner Yalçın gibi gazeteciler de Reis'in 'sen seni bil sen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni' şeklindeki Anadolu halk deyişini Portakal'a tehdit gibi göstermeye kalktı… Bu da bir başka fitne işte.

Ama yemezlerrrr!