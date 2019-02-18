ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ABD ile anlaşan Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifakı kazanırsa; ilk işleri Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmak olacak!

Anlaşma böyle!

CE HA PE'yi etnik bir yapı üzerinden marjinalleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye üç aşamalı bir tuzak kurdu.

İlk aşamada CHP'li olan her evden bir oy verdirdiği PKK'nın partisini Meclis'e soktu.

İkinci aşamada ise PKK ile işbirliği yaptı...

Üçüncü aşama kıyametin kopacağı andır!

APO İmralı'dan çıkarılacak çünkü!

HDP'li vekillerin 'APO'ya özgürlük eylemleri' bunun ilk işaretidir.

PKK'lı Saliha Aydeniz polisin kolunu ısırmakla gerçek yüzünü göstermiştir.

Kirli ittifakın kazanması halinde işte olacaklar:

-PKK'ya dokunulmayacak ve terörle mücadele sonlandırılacak!

-Öcalan serbest kalacak!

-Parlamenter sisteme geri dönülecek!

-Cumhur İttifakı'na darbe vurulmasının ardından da Türkiye erken seçime götürülecek!

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamadan kaldırılacak!

Başka şeyler de olacak tabii!..

PKK ve CHP arasındaki bu mutabakatı HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmalarında bulursunuz.

Herif "Kürdistan'da kazanacağız, Batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" diyor.

Her kim ki bu ülkede Kürdistan diye bir bölge kurmak istiyorsa ve görüyorsa kesinlikle vatan hainidir!

Bu böyle biline!

Biliniz ki bu seçim Türkiye'nin bölünüp, bölünmemesi için bir referandumdur nokta!

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PKK, Cumhur İttifakı'nı "savaş bloku" olarak niteliyor.

Çünkü Cumhur İttifakı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarıyla PKK'nın 'terör koridoru' hayaline son verdi...

Sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusu var.

Eğer Cumhur İttifakı 31 Mart'ta yara alırsa, bu hayati operasyon da yapılamaz!

Aksine örgüt hain planlarını gerçekleştirir.

'Tecrit kalkacak' diyorlar.

Tecrit'ten kastedilen de 30 bin kişinin katili Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk halidir.

HDP'nin başlattığı 'Öcalan'a özgürlük' eylemleri boşuna değil.

CHP'nin bir çok yerde PKK'lı aday göstermesi ve Öcalan'a toz kondurmaması da.

CHP, FETÖ ve Kılıçdaroğlu sayesinde etnik bir grubun eline geçmiş marjinalleşmiştir.

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Bu yüzden HDP eski Van milletvekili Nadir Yıldırım, korkusuzca;

"Hiçbir zaman çaresiz olmadık.

Çünkü PKK var. PKK bitmez.

PKK nicelerini bitirdi faşistlerin.

Sıranızı bekleyin. Sizi de bitirecek, topalınızla, reisinizle pek yakında" demiş, diyebilmiştir.

Çünkü arkasında Bay Kemal vardır!

CHP etiketli bir PKK'lı it tarafından tehdit edilmem de tesadüf değildir.

Tehdite pabuç bırakmayız!

Çünkü Allah'ın verdiği canı ancak o alır.

Bu kirli ittifak belediyeleri alırsa Türkiye o zaman yandı işte!

Ne ASKi'ler kalır, ne de belediyeler.

Geçmiş bunun örnekleriyle dolu.

Kirli ittifakı oluşturan CHP, İYİ Parti, HDP ve SP'yi bir araya getiren de Amerika'dır.

Amacı Türkiye'yi bölmektir.

İşi de milli olmayan bu ekibe havale etmiştir.

HDP'nin başındaki zat durduk yerde, "Kürdistan" zırvasıyla sahneye çıkmadı yani.

Elbet millet bu oyunu da bozacaktır!..