ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Tanzim satış noktalarında ucuz mal almak için sıra bekleyenleri 'kuyruk' palavrasıyla millete kakalamaya kalktılar.

Ulan şerefsizler;

1970'lerde paranla bile gaz bulamıyordun, yağ alamıyordun, tüp yoktu, tüp!

Bugün öyle mi?

Bilmiyorsan babana sor!

CHP kafası işte… Ucuzluk sırasını 'kuyruk' diye istismara kalkmakla seçim mi kazanacaksınız?

Cumhuriyet;

"Karne kuyruğu gibi." Birgün:

"Eskiden gaz kuyrukları vardı, şimdi patates kuyrukları var." Sözcü:

"Hoş geldin 70'li yıllar" manşetleriyle çıktı dün.

Yokluk günlerine atıfta bulunarak algı yapmaya kalktılar.

Domatesle, patlıcanla oy devşirmek öyle olmaz böyle olur…

Başkan Erdoğan kirli siyasetçilerin heveslerini böyle kursaklarında bırakır!

Malum medyaya da ucuzluk kuyruklarını haber yapmak kalır…

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PKK ile ittifak kuran Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan'da başına balyoz inecek.

"Mart'ın sonu bahar" diyor.

Kime bahar olacağını görür… CHP'li küskünlerin DSP'ye koşması Bay Kemal'i bayağı korkutmuş.

Partideki eski tüfekler bile isyanda.

Gürsel Tekin, CHP'de başka ölçütlerin devreye girdiğini söylüyor.

Haklı…

Eskiden kim CHP'ye bir oy fazla kazandıracaksa o aday olurdu.

Bugün ise tam aksi.

PKK ile iş tutmanın bedeli ağır.

Fatura Bay Kemal'e kesilir artık!

O da ava giderken avlanır!

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Oktay Ekşi, "CHP İnönü döneminde daha demokratikti" diyor.

İnönü CHP'sinin, Kılıçdaroğlu CHP'sinden daha demokrat olduğunu söylüyor.

Eskiden adaylar önseçimle belirlenirdi.

Bugün tüzüğe rağmen önseçim yapılmıyor.

Diktatör Kemal izin vermiyor çünkü.

İstifalar da peş peşe geliyor.

Genel Sekreter Akif Hamzaçebi'den sonra galiba sıra Özgür Özel'de.

CHP ve HDP'nin yaptığı seçim işbirliği şehit yakınlarının da yüreğini yaktı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül;

"Yüreğimdeki acı dinmemişken CHP-HDP birlikteliğiyle yüreğime ateş düştü. Oğlumu şehit edenler ile CHP'nin yapmış olduğu işbirliği kabul edilemez" diyor.

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CHP-PKK işbirliğini içine sindiremeyen ulusalcı kesim partiden tek tek ayrılıyor.

Hepsi DSP'den aday oluyor…

Kirli ittifakı DSP bozacak gibi…

Kılıçdaroğlu küskünlerin DSP'ye gitmesinden bayağı rahatsız…

Çünkü DSP'nin alacağı her oy CHP - PKK - İP ve SP ittifakını yıkacaktır…

Adana'nın Çukurova ilçesinde DSP'den aday olacağı söylenen CHP'li Yıldıray Arıkan'ın kararını bugün açıklayacağı ifade edildi.

Aday olursa CHP Adana'da sıkıntı yaşar.

Marmaris'te Ali Acar… Şişli'de Mustafa Sarıgül… Adana'da Selami Gördebil.

Mersin'de Emrah Küçükkaptan, DSP ile yola çıkacak isimlerden bir kaçı…

Bu durumda martın sonu bahar mı olur yoksa Bay Kemal'e kazma kürek mi yaktırır birlikte göreceğiz…