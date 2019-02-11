ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

PKK ile iş tutan CHP'ye oy verilir mi?

Verilmez!

Çünkü…

Çünküsü çok!

Atatürk'ün kurduğu partiyi PKK'ya ve DHKP-C'ye teslim eden Kemal Kılıçdaroğlu partinin başında olduğu sürece CHP'ye oy verilmez!

Çünkü PKK'lı teröristler orada...

DHKP-C'li teröristler de.

Zinaya yatkın olanı orada.

Rüşvetçisi ve kumarcısı da orada.

Vatan hainleri de.

Yani memleket ve insanlık düşmanı kim varsa hepsi orada...

Bay Kemal "PKK ile ittifak yok" diyor.

O zaman bu PKK'lıların CHP'de işi ne?

Ey Kemal;

Türkiye'nin kurucu partisi, ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan PKK ile nasıl iş tutar?

Baykal'a kurulan FETÖ kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu CHP'yi enkaza çevirdi.

Atatürk'ün partisini, 9 yılda terör örgütlerine teslim etti.

Aklı sıra bizi kandıracak!

"PKK ile işbirliği yapmadım" diyor.

"FETÖ ile birlik olmadım" diyor.

Kandil 'o iş tamam' diye bas bas bağırıyor, Pensilvanya talimat üstüne talimat veriyor.

Bay Kemal hâlâ yalan konuşuyor!

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Kılıçdaroğlu üst aklın emriyle yanına İYİ Parti'yi ve Saadet'i de alarak PKK ile birlikte seçime gidiyor.

Adına da 'millet ittifakı' diyor...

PKK ile 'ittifaka' millet 'olur' verir mi?

Bu 'illet' ittifakıdır, 'millet' değil!..

Parti böyle dağılma sürecine girdi.

Akif Hamzaçebi gitti mesela.

İstifalar peş peşe geliyor.

Sebep PKK'lı adaylar ve Kılıçdaroğlu'nun partiyi diktatörce yönetmesi.

Dün aday tanıtım toplantısında Bay Kemal yine yalanları peşpeşe sıraladı.

CHP'liler bile dediklerine inanmadı.

Onu dinlerken midem bulandı.

İstanbul, Adana ve İzmir'de HDP'nin desteğini alan CHP, karşılığında PKK'yla irtibatlı isimleri aday yaptı.

Adaylar arasında daha önce HDP'de siyaset yapan da var...

PKK cenazesine araç tahsis eden de.

Personeliyle metres hayatı yaşayan da.

PKK elebaşı Öcalan'a "önder" dediği için görevden alınan da!

Önceki yazılarımda PKK-CHP İttifakının listelerde daha net görüleceğini söylemiştim.

Nitekim öyle de oldu...

PKK'ya daire başkanlığı ve genel müdürlükleri hem de noter tasdikli verdiler.

İnkar ediyorlar ama ASKİ gibi stratejik yerler bile örgüte söz verildi.

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Aday listelerinde terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'ye yakın çok isim var.

Misal, CHP'nin Adana'da Büyükşehir adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı sırasında teröristlere yaptığı kıyaklarla bilinir!

2016 yılında Suriye'de öldürülen YPG/ PKK'lı Fatma Eylem Ataş'ın cenazesine belediye araçlarını veren biridir Karalar.

Milletin araçlarına terör örgütü PKK paçavralarını astıran biridir.

Bir başka PKK'lı da Yüreğir ilçesinde aday gösterildi.

CHP'nin Yüreğir adayı Kamuran Karaca, Eğitim-Sen'in eski genel başkanıdır.

Yaralı YPG'lileri Eğitim-Sen binasında tedavi ettirmesiyle gündem olmuştu.

Herif hendek olaylarında da aktif rol aldı.

Ardından PKK operasyonlarını durdurmak için iş bırakma çağrısı bile yaptı.

Karaca'yı aday yaptıran da Karalar'dı.

Ovacık adayı Mustafa Sarıgül.

Siirt'te Muammer Canbulat.

Van Başkale'de Namet Parlak.

Nazimiye'de Cafer Kırmızıçiçek.

Diyarbakır Bağlar'da Hebun Kaplan.

İzmir'de Tunç Soyer.

Hatay'da ise Lütfü Savaş.

Savaş'ın marifetlerini yarın yazacağım!

Hele CHP'nin meclis üyeleri açıklansın!

Dananın kuyruğu asıl o zaman kopacak.

CHP'ye niye oy verilmez anladınız mı?