ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Şu tespiti yaparak başlayalım…

HDP eşittir PKK…

HDP, maskeli YPG'dir, PYD'dir…

İtirazı olan var mı?

Aksini iddia eden varsa söylesin.

PKK 40 bin insanımızı öldüren eli kanlı bir terör örgütüdür.

Polisimizin, askerimizin, korucunun, öğretmenin, bebeğin, Trabzonlu Eren'in katilidir.

Nokta…

Mutabık mıyız?

Peki!

CHP ve İyi Parti'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle ittifakını nasıl izah edeceğiz?

Bi kere Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı terörle mücadeleye darbedir.

Bay Kemal'in vicdanı bunu nasıl kaldırıyor?

Ya Meral Akşener…

Şehit yakınları ve gaziler;

"CHP, İyi Parti ve HDP ittifakı canımızı PKK'dan daha çok yakıyor" diyor.

Feryatları dağları aşıyor.

Haksız mı isyanları?

HDP ile yapılan ittifak vatana ihanettir.

Nokta…

İyi Partili bir Erdoğan düşmanı, CHP zihniyetinin iflah olacağını iddia ediyor ve PKK'ya toz kondurmuyor…

"Balans ayarı sandıkta yapılmalı" diyor…

Erdoğan düşmanlığının son noktası bu.

"HDP'yle ittifak ihanettir!"

Bunu ben değil CHP Manisa eski Milletvekili Şahin Mengü diyor.

Sonra şöyle devam ediyor;

"CHP diye bir parti kalmayacak.

HDP-PKK ilişkisi saklı değil.

PKK'nın mücadelesi ve amacı belli…

Seçimler öncesi olağanlaştırılan ittifaklar, örtülü destekler adeta ihanet gibi."

Gibisi fazla Şahin Bey, gibisi fazla!

***

"Ankara kritik"miş!

Piar şirketinin başkanı böyle buyurmuş.

Ona göre MHP seçmeninin yarısı AK Parti'ye oy vermeyecekmiş…

Yalancının!

CHP ile PKK 1 Nisan'a hazırlanıyor.

Şu slogana bakın!

"Mart'ın sonu bahar!"

Neyin baharı bu?

Neyin olacak; yakıp yıkmanın!

FETÖ'de 1 Nisan'a bileniyor.

Her iki duruma göre planlar hazır.

Muhalefet kazanırsa, "İktidarın sonunu getiriyoruz" diyerek…

Kaybederse "İktidar hile yaptı!" itirazı ile sokakları yakacaklar!

Tek yaptıkları şey de bu zaten!

Millet için yaptıkları bir şey yok!

O zahmetlidir iştir çünkü!

Kolaya kaçarlar…

Kolay olan da sokakları yakmaktır.

Tıpkı Gezi'de olduğu gibi…

Muharrem İnce, Oğuz Kağan Salıcı, Tuncay Özkan ve Özgür Özel gibi isimler de 1 Nisan'ı bekliyor.

Kılıçdaroğlu'nu yıkmak için.

***

Kılıçdaroğlu için bu seçim ölüm kalım meselesine döndü.

Adam mutlaka kazanmak istiyor.

Gitti İyi Parti ile ittifak kurdu.

PKK ile de işbirliği yaptı.

AK Parti'ye böyle kaybettireceğini sanıyor adam.

Şayet başarırsa;

"Bir çok yeri kaybettiniz. Artık halkta karşılığınız da kalmadı" diyerek Erdoğan'ı genel seçime zorlayacak.

Başka senaryolar da var tabii.

Abdullah Gül'ü siyaset sahnesine sürmek gibi…

Onu ya Saadet'in başına geçirecekler ya da yeni bir parti kurduracaklar.

Sonra eylemlere başlayacaklar...

Gaybubet evleri sarı yelek dolu.

Ona göre!

Şu tespiti yaparak başlayalım…

HDP eşittir PKK…

HDP, maskeli YPG'dir, PYD'dir…

İtirazı olan var mı?

Aksini iddia eden varsa söylesin.

PKK 40 bin insanımızı öldüren eli kanlı bir terör örgütüdür.

Polisimizin, askerimizin, korucunun, öğretmenin, bebeğin, Trabzonlu Eren'in katilidir.

Nokta…

Mutabık mıyız?

Peki!

CHP ve İyi Parti'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle ittifakını nasıl izah edeceğiz?

Bi kere Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı terörle mücadeleye darbedir.

Bay Kemal'in vicdanı bunu nasıl kaldırıyor?

Ya Meral Akşener…

Şehit yakınları ve gaziler;

"CHP, İyi Parti ve HDP ittifakı canımızı PKK'dan daha çok yakıyor" diyor.

Feryatları dağları aşıyor.

Haksız mı isyanları?

HDP ile yapılan ittifak vatana ihanettir.

Nokta…

İyi Partili bir Erdoğan düşmanı, CHP zihniyetinin iflah olacağını iddia ediyor ve PKK'ya toz kondurmuyor…

"Balans ayarı sandıkta yapılmalı" diyor…

Erdoğan düşmanlığının son noktası bu.

"HDP'yle ittifak ihanettir!"

Bunu ben değil CHP Manisa eski Milletvekili Şahin Mengü diyor.

Sonra şöyle devam ediyor;

"CHP diye bir parti kalmayacak.

HDP-PKK ilişkisi saklı değil.

PKK'nın mücadelesi ve amacı belli…

Seçimler öncesi olağanlaştırılan ittifaklar, örtülü destekler adeta ihanet gibi."

Gibisi fazla Şahin Bey, gibisi fazla!

***

"Ankara kritik"miş!

Piar şirketinin başkanı böyle buyurmuş.

Ona göre MHP seçmeninin yarısı AK Parti'ye oy vermeyecekmiş…

Yalancının!

CHP ile PKK 1 Nisan'a hazırlanıyor.

Şu slogana bakın!

"Mart'ın sonu bahar!" Neyin baharı bu?

Neyin olacak; yakıp yıkmanın!

FETÖ'de 1 Nisan'a bileniyor.

Her iki duruma göre planlar hazır.

Muhalefet kazanırsa, "İktidarın sonunu getiriyoruz" diyerek…

Kaybederse "İktidar hile yaptı!" itirazı ile sokakları yakacaklar!

Tek yaptıkları şey de bu zaten!

Millet için yaptıkları bir şey yok!

O zahmetlidir iştir çünkü!

Kolaya kaçarlar…

Kolay olan da sokakları yakmaktır.

Tıpkı Gezi'de olduğu gibi…

Muharrem İnce, Oğuz Kağan Salıcı, Tuncay Özkan ve Özgür Özel gibi isimler de 1 Nisan'ı bekliyor.

Kılıçdaroğlu'nu yıkmak için.

***

Kılıçdaroğlu için bu seçim ölüm kalım meselesine döndü.

Adam mutlaka kazanmak istiyor.

Gitti İyi Parti ile ittifak kurdu.

PKK ile de işbirliği yaptı.

AK Parti'ye böyle kaybettireceğini sanıyor adam.

Şayet başarırsa;

"Bir çok yeri kaybettiniz. Artık halkta karşılığınız da kalmadı" diyerek Erdoğan'ı genel seçime zorlayacak.

Başka senaryolar da var tabii.

Abdullah Gül'ü siyaset sahnesine sürmek gibi…

Onu ya Saadet'in başına geçirecekler ya da yeni bir parti kurduracaklar.

Sonra eylemlere başlayacaklar...

Gaybubet evleri sarı yelek dolu.

Ona göre!