ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Türkiye'ye kurulan tuzak büyük!

Şer ittifakı kazanırsa memleketi yakacaklar!

Bunun lamı cimi yok!

CHP seçim ittifakı yapmıyor.

Türkiye'yi yakıp yıkma ittifakı yapıyor.

Bunu nereden mi biliyorum?

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın bir tv'de yaptığı açıklamalardan.

'Gezi' benzeri bir olayda bu ittifakın belediyeleri eylemcilere tam destek verecek!

CNN Türk'e konuşan CHP'li Yavaş eylemcilerin de başkanı olduğunu, yakılacak otobüsler için bütçeye ödenek koyacağını söyledi.

Bu laftan ne anlarsınız?

Demek ki Yavaş, CHP ile HDP'nin ve FETÖ'nün desteklediği bir Truva atı.

Yani tuzağın bir ayağı…

Gözünüzü dört açın…

Zillet ittifakı Türkiye'nin önünü kesmek için kuruldu.

ABD'nin istediği de buydu.

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Eski Başkan Melih Gökçek'in tespitleri de mühimdir…

Gökçek, AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'yi Mercedes'e, CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı ise Murat 124'e benzetti.

Doğrudur.

Özhaseki'yi de, Yavaş'ı da tanırım…

İkisini de yakından izledim…

Bu o kadar belli ki.

Yavaş'ın hesabı bellidir…

CHP'deki 10 Aralık çetesinin de.

Gösterilen adayların çoğu PKK'lıdır!

Yani hendekçi!

Bu tesadüf değildir.

Kılıçdaroğlu İzmir'de Türkeş'i ve ülkücüleri idamla yargılayan adamın oğlunu aday yaptı.

Tunç Soyer, PKK'ya da yakın bir isimdir.

Kadıköy adayı öyledir…

Adana adayı da…

Hatay; o da öyle!

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CHP, HDP, İP, SP Türkiye'yi yıkmak için bir araya geldi…

Bunun başka izahı yok.

Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa neyse…

Zillet ittifakı 1 Nisan sonrası içindir…

Gezi benzeri bir eylemin ön hazırlığıdır bu.

Kazanırlarsa her yeri yakacaklar…

ABD'nin, Maduro'ya yaptığına bakın.

Trump, Kolombiya hükümeti ile mafyaya Maduro'yu öldür emri verdi.

Kafaya bakar mısınız?

CHP'nin bu kirli ittifakı ABD'ye çalışıyor.

İşkenceci bir babanın oğlu olan Tunç Soyer'i, İyi Parti nasıl destekler?

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Hatay'da yarış AK Partili İbrahim Güler ile CHP adayı Lütfi Savaş arasında geçecek…

"Hatay'ın geleceğini Suriyeliler tayin edemez" gibi faşist söylemlerde bulunan Savaş'a CHP içinden bile tepki var…

Milletvekili listesini değiştirdi, kendi adamlarını listeye koydu.

Antakya dışındaki ilçe başkan adaylarının açıklanmama sebebi de Savaş'tır.

Hatay'da CHP'ye öfke var!

Susuzluktan kırılan mahalleler ve bozuk yollarda çile çekenler "Buraya kadar" diyor.

Kahramanmaraş ise her seçimde olduğu gibi bu seçimde de AK Parti diyecek.

Yani Hayrettin Güngör rahat kazanır…

Gaziantep'te de Fatma Şahin garanti.

Mersin'de ise Cumhur İttifakının adayı Hamit Tuna önde.

Osmaniye'de ise Kadir Kara bankodur.

Manzara budur.

CHP adayı Zeydan Karalar PKK sayesinde Adana'da kendini garanti görüyor.

Ama durum hiç de öyle değil.

Adanalı Cumhur İttifakının adayı Hüseyin Sözlü'nün arkasında toplandı…

Durum bugün böyle!