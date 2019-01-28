ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un tahliyesi ile Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liraya kitap satması kamuoyunda tartışma yarattı.

Yalandan fukaralık edebiyatı yaparlar.

Ama tanıdığım solcular lüksü ve parayı çok sever...

Rakıyı da, hatta zinayı da...

Hiç utanmazlar!

Çoğu da rezidanscıdır...

İlk örnek Gamze İlgezdi değildir...

Baskılar üzerine Buz Rezidans'taki dairesini satmak zorunda kalan Kemal Kılıçdaroğlu son örnek de değildir...

Solcuların çoğu rüşveti sever...

'Desinleri' de!..

Yılmaz Özdil, onların bu özelliklerini paraya çevirmiştir.

İçeriği aynı kitabı piyasada 15-20 liraya bulabilecekken 'desinler' diye adamın kitabına 2 bin 500 lira veren 1881 'keriz' çıkmıştır.

Kerizlerin sayısı daha da fazlaydı.

Ama racon 1881 kitap için kesilmişti.

Adı üstünde 'keriz'!

2 bin 500 lira asgari ücretten çoktur.

İnsanlar bu para için bir ay çalışıyor!..

Kitabı alanlar fukara değil.

Desinleri de çok severler...

Özdil'in asıl işi, Atatürk üzerinden laikleri kutuplaştırmak, o cepheyi tahkim etmek!..

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Yılmaz Özdil'in kitabı 1 dakikada bitti.

Herif bayram etti.

Çünkü 5 milyonu cebe indirdi.

Bu durumu;

"Mustafa Kemal kitabının 1881 adet basılan, bir daha asla basılmayacak olan, dünyada sadece 1881 kişinin sahip olacağı, seri numaralı prestij versiyonu, saat 9'u 5 geçe çıktı, 9'u 6 geçe bitti" şeklinde açıkladı.

Kerizleri böyle kandırdı uyanık.

Sanki bin yıllık el yazması tarihi bir eseri satışa çıkarmış vicdansız.

Onu bunu bilmem, kitaba 2 bin 500 gayme bayılanlar 'bidon kafa'nın tekidir.

Özdil'in, eleştirileri tarihin en aşağılık saldırısı olarak göstermeye kalkması ise bir suçüstü halidir.

1881 kişinin kitabı bir dakikada kapışmasını da 'tarihin en namuslu cevabı' sayması yüzsüzlüğündendir.

Laik kesimi Atatürk'le hizaya getirmesini ise 'mücadele' olarak açıklamıştır.

Ne mücadelesi olduğunu anlayın artık.

Velhasıl Özdil'in Atatürk sevgisini istismar ederek milyonları cebe indirmesi milleti rahatsız etmiştir.

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Kamuoyunu rahatsız eden bir başka konu da Furkancı Alparslan Kuytul'un tahliyesi oldu...

FETÖ benzeri bir yapılanma içinde olan Kuytul'un duruşmaları hep müritlerinin kuşatması altında geçti.

Herif tahliye olunca Adana Sabancı Merkez Cami'nde adamlarına hükümete meydan okuyan gövde gösterisi yaptı...

Millet de çileden çıktı tabii.

FETÖ'cü işadamlarının tahliyesi de tepki çekmişti.

Alparslan Kuytul nasıl tahliye oldu?

Kimdir bu adam?

Karısı bile devlete meydan okuyor.

Bu gücü nereden alıyorlar?

Ali kıran baş koparan mıdırlar?

Alparslan Kuytul eşittir FETÖ.

Çünkü Kuytul, 15 Temmuz darbe girişimini canlı yayında öğrenmiş hemen "Darbenin Müslümanlara hayırlı olması" dileğinde bulunmuştur.

Darbeden bir gün önce yani 14 Temmuz'da yaptığı konuşmada da "Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir" ifadelerini kullanmıştır.

Reis düşmanı bir bölücüdür.

Kürdistancı İhsan Eliaçık, Mehmet Göktaş ve Alparslan Kuytul'un bölücü söylemleri milleti epey rahatsız etmiştir...

Tahliyesi de şaşkınlık yarattı...

Neyse ki tekrar tutuklandı...