ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Edirne'de Emine Şahin… Ankara'da Safiye İnci… 9 Kasım günü de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti...

Hepsi abartılarak verildi.

Çünkü işin içinde iş vardı… Kemalistlere gaz lazımdı… Nitekim öyle de oldu… Kadınlar tutuklandı… Bence iş planlıydı.

Kurnazdırlar… Hatta çakaldırlar… Milleti galeyana getirmek için adam tutup Atatürk'e hakaret bile ettirir bunlar.

Üniversite öğrencisi Emine Şahin ile Safiye İnci üzerinden epey gaz verdiler.

Atatürk üzerinden köşe dönmek bunlara göre bir iştir.

Maalesef Atatürk'ü kimi siyasetine kimi de ticaretine alet ediyor.

Bunlar banknot Atatürkçüsüdür.



***

Çakallığı severler.

Sen ne dersen de… Yüzlerine tükür istersen.

Yeter ki parayı bulsunlar!

Kemalistler de bi alemdir… Atatürk'e hakeret edenlerin karşısına dikilirler ama Atatürk üzerinden köşeyi dönenlere laf söylemezler!

Yılmaz Özdil, Atatürk'ü yedi bitirdi… İstismar etmediği yerini bırakmadı… Eleştirilere verdiği cevap da ibretlik.

Ne diyo bakın:

"Biz bu kitabı Mustafa Kemal'i yüceltmek için ürettik. Herhangi bir holdingi yüceltmek için değil…" Sanki Atatürk yerlerde sürünüyordu.

Atatürk'ü o kurtardı sanki.

Bir kere Atatürk'e saygısı olan insan millete 'bidon kafa' demez.

Atatürk üzerinden ticaret de yapmaz.

Yoz kafanın halka demediği kaldı mı?

***

Atatürk sayesinde hem köşe dönüyor, hem de, "Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca 'istismar' öyle mi?" diyor.

Atatürk'e ne kattın kardeşim?

Yeni bir savaşını mı keşfettin?

Ya da bilmediğimiz devrimini mi?

Atatürk'e prestij değil, Yılmaz Özdil'e mangır lazımdı.

Cumhuriyet tarihinin en kurnaz, en paracı yazarı Yılmaz Özdil çıktı!

Hiçbirinin yapmadığını yaptı çünkü.

Atatürk sayesinde voleyi vurdu.

"Yarın sabah, saat 9'u 5 geçe.

Aklınızı oynatın, aklınızı… Durduramayacaksınız" demesi yok mu?

Aklınızı oynatın, ne demek?

Saat 9'u 5 geçe 5 milyon gaymeyi cebe indirecek olan biz değiliz ki...

Kitaptan 1881 tane bastırmış.

İstismarın kralını yapmış yani!

Kitap saat 9'u 5 geçe satışta olacak.

Atatürk'ün ölüm saati üzerinden yuvarlak hesap 5 trilyon da cebe inecek!

İstismara bak, istismara!

***

'Durduramayacaksınız!' diyor… Seni durduran kim lan?

Durur musun hem… Para tatlı geldi.

Kemalistler tıpış tıpış gelip 5 trilyon verip Atatürk istismarını satın alacak!

Merak ettiğim şu… Kitaptan CHP'li belediyelere kaç tane verdi bu yamuk herif?

CHP'li belediyelerin depoları bu kitapla doldu da.

Sözcü'nün patronu Ertuğrul Akbay aynen böyle yapmıştı.

Adam, "Yaş 75, Yolun Yarısı" isimli kitabını CHP'li belediyelere kasmış milyonları götürmüştü… Akbay, CHP'li başkanlara kıyak olsun diye de Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak "Bu başkan, iyi başkan" demişti… Bunların eline kazara fırsat geçerse istismar etmedikleri bir şey kalmaz.