ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Oda tv algı çalışmalarına hız verdi.

Bir gün tecavüz haberi veriyor, Bir başka gün isyan haberi.

İsyancı işçilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayını yapanlar olduğu belirtilerek varılmak istenen noktaya vurgu yapılıyor…

Kısacası FOX, Sözcü ve diğerleri illet ittifakına destek için kırk takla atıyor.

Salladıkları yalanlara inanıyorlar mı?

Onu bilmem.

Ama çalışıyorlar.

Bitmek bilmeyen enerjileriyle hem de.

Çok çirkin muhalefet yapıyorlar…

Çünkü 31 Mart'ta başlarına gelecekleri biliyorlar.

Seçmen listeleriyle ilgili haberler bundandı.

1 Nisan'a hazırlıktı yani…

Her şey illet veya zillet ittifakı için…

Memleket yanmış, bitmiş umurlarında değil.

Onların derdi Başkan Erdoğan'la…

'O gitsin de Türkiye yıkılsın' diyorlar.

Memleketi yakacak senaryoyu hayata geçirmek için her gün başka bir yalan üretiyorlar.

***

Fitnenin başı da Oda tv…

Soner efendi yerli anket firmalarını bıraktı, Google'nin ne idüğü belirsiz uyduruk anketiyle milleti kandırmaya kalktı.

Ona göre Ankara ve İstanbul seçimlerini CE HA PE kazandı.

AK Parti kaybetti yani!

Yazdıklarının inandırıcı olması için Google'nin geçmiş seçimleri doğru tahmin ettiği palavrasını da sallamış herif.

O yetmemiş, 2017'de Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini de Google'nin bildiği yalanını da yazmış vicdansız…

2018 İtalya seçimlerini bile…

Oda Tv'ye göre CHP hem İstanbul'u hem de Ankara'yı almış!

İstanbul'da Beton Ekrem kazanmış!

Koca Binali Yıldırım'a 24 puan, Beton Ekrem'e 27 puan vermiş Google…

Yiyeyim o yalanı…

Hele de inananı…

***

Binali Yıldırım aurası, yüz Ekrem'e, hatta bin Kemal'e bedel…

Milletteki karşılığı da.

Biliyorsunuz aura canlıların bedenlerinden yayılan ışınımla oluşan elektromanyetik alandır.

Kim ne derse desin sayın Yıldırım'ı halk çok seviyor…

Anket bu gerçeğe aykırıdır.

Ankara için Google'nin verdiği rakamlar da yanlıştır, hatta yalandır.

Mansur Yavaş: 37 puan.

Mehmet Özhaseki: 33 puan…

Vurayım o kafaya bi odun deme de ne et.

Ulan Mansur Yavaş kim, Özhaseki kim?

Yalanı bırakın, yalanı…

Ama yiğidi öldür, hakkını yeme!

Sosyal medyayı iyi kullanıyorlar…

WhatsApp'ta dolaşan bir video var…

Pazar yerinde çıldıran bir kadının çığlığı...

Başka bir caps, 2002'yi işaret ediyor...

Bu da gençlere yönelik bir kandırmaca.

Fotoğraf buzdolabını 2002'de tıka basa dolu, 2019'da ise boş gösteriyor.

2002'yi yaşamayan gençler o günlerin yoksulluğunu bilmez tabii…

Bu tür yalanlarla AK Parti'nin önünü kesmek istiyorlar…

Ama beceremeyecekler…

Yanlarında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olsa bile…

***

Ve bir teşekkür…

Çağ Üniversitesi bölgenin ilk Vakıf Üniversitesidir.

Eğitim aşığı merhum Yaşar Bayboğan'ın kurduğu bu güzide eğitim yuvasından mezun olan binlerce öğrenci gerek iş, gerekse bürokraside önemli görevler üstlenmiştir.

Lütfi ve Gökhan Bayboğan kardeşler üniversitenin çıtasını yükseltmek için çok çalışıyor.

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eğitime verdiği önemi de biliyoruz.

Çağ Üniversitesi ile yakından ilgileniyor.

Eğitim önemli…

Sayın Vali'nin Çağ için yaptıkları bir teşekkürü hak etti…