ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Pusuda bekleyen sırtlanlar sahneye çıktı.

Hem de dört koldan geliyorlar.

İşe mutfaktan başladılar.

Damardan girdiler yani.

Soğan ve domates el yakıyor.

Soğan yakında 10 lira olur.

Antalya Kumluca'dan dört liraya alınan domatesi 14 lira yaptılar.

Para üreticiye gitse neyse…

Karaborsacı bu kez CHP'ye yattı.

Domates ve soğana yapılan zamla halk 'AK Parti'ye oy vermesin' isteniyor.

Zillet ittifakının bu son şansı çünkü.

Zamlarla Reis'in önünü kesmek istiyorlar!

ABD'den gelen milyonlarca dolar seçimleri provoke etmek için hazır bekliyor.

Başka tezgahlarda çevriliyor.

Amaçları Reis'i yemek.

***

Kriptolar listelere bilerek 100 yaşından büyük seçmen yazdılar.

Ayşe nine 148 yaşında…

Zülfü dede de 149 yaşında…

Böyle bir seçmen yok.

Oy da kullanmayacaklar!

Ama maksat başka.

Amaç kafa bulandırmak.

CHP de, PKK'nın partisi de işi biliyor.

Algı mühendisleri harıl harıl çalışıyor.

Bir daire de binden fazla seçmeni yazanlar, 100 yaşını aşkın dede ve nineleri listelere koyanlar FETÖ'cülerden başkası değil.

Amaç 'hile var' algısı yaratmak.

Bu provokasyonu yapanlar CHP'li ve FETÖ'cüdür.

YSK ve İçişleri Bakanlığı bu provokatörleri tespit edip teşhir etmeli.

'Sahte oy' değirmenine su taşıyan itler bulunup ortaya çıkarılmalı.

Bu Amerikan planı her yöne çalışıyor.

AK Parti'nin kazanması halinde 'seçime hile karıştı' yalanı ile ortalığı velveleye verecek alçaklar.

Sadece 31 Mart değil, 1 Nisan'a da çalışıyorlar.

***

Turgut Reis Fırkateyni ile ilgili yalan haberler Yunan haber sitelerinde hızla yayıldı.

Bu işte de casus FETÖ'cü çıktı.

FETÖ'den tutukluyken itirafçı olup serbest kalan bir eski asker görüntüleri çekip kaçak FETÖ'cülere yollamış.

Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ eliyle kurulan kumpas ve askeri casusluk olayı bölgedeki kameralar incelenerek çözüldü.

'Turgut Reis Fırkateyni karaya oturdu' yalanını sosyal medyada yayan hain de Romanya'ya kaçan FETÖ'cü albay Hüseyin Demirtaş'tan başkası değil.

Doğu Akdeniz'de gaz gerilimi var!

Gerilim Batı ve ABD destekli.

Kıbrıs Rum kesimi 'Doğu Akdeniz Gaz Forumu kurdu bile.

Bu konu da çok hassas.

***

Hasan Cemal'in ağzı kulaklarında.

Soruyor;

"Yakın tehlikenin farkında mısınız!" Trump'ın Türkiye'yi tehdidini kast ediyor.

"Kürtleri vurmaya kalkarsa, Türkiye'yi ekonomik açıdan çökertiriz" sözlerini.

Sonra;

"Kobani ve Cezire kantonlarının Türkiye tarafından tecrit edilmesine müsaade etmeyiz."

Arkasından:

"Türkiye böyle bir provokasyona kalkışırsa, bu bölgeleri uçuşa yasak bölge ilan ederim" gibi deli zırvalarıyla Reis'i korkutmak istiyor vicdansız.

"Kımıldarsan yakarım!" diyor.

Kimi yakarsın lan!

Trump adına ahkamı bırak Hasan aka.

Açıkca 'Kobani ve Cezire'ye dokunma' desene!

'Dokunursan yanarsın' demekle kimi korkutuyorsun?

Adam 'PKK'ma dokunma' diyor.

Seçim yolunda bunlar gibi daha neler göreceğiz kim bilir?

Uyanık olmakta yarar var…