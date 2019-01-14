ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Mesele şudur;

PKK severler, FETÖ'cüler, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen ABD ve BATI, 31 Mart seçimleriyle iktidarı test edecek!

Reis'in arkasındaki desteğe bakacak!

Ona göre de pozisyon alacaklar!

Erdoğan'ın arkasındaki halk desteği azalırsa rakip ve düşman devletlerin cesareti artacak.

Hamle kabiliyeti kazanacaklar!

Bu yüzden 31 Mart seçimleri önemli!

Yani düşmanlar bu seçimi bekliyor!

Önemli kararları seçim sonrasına bıraktılar.

Duruma göre kalkışma deneyebilirler.

Bu yüzden, seçim çok önemli!

Aman ha!

Mesele vatan meselesi; parti meselesi değil çünkü!

CHP'de İkinci Milli Şef dönemi İnönü'den sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti.

Zillet ittifakı ise taşları bağlayıp, köpekleri serbest bırakmak için kuruldu.

Oy verirken çok düşünün!

Neyse...

Böyle şeyleri yazmak içimden gelmiyor ama dayanamıyorum.

Yazmadan da olmuyor yani!

Bakın, CHP ne diyor?

Cumhurbaşkanı kredi kart borçluları için Ziraat Bankası'nı adres gösterdi ya...

Kafayı yediler...

Hergelenin biri;

"Kredi kart borçlarını finanse etmek Ziraat Bankası'nın boyunu aşar" dedi ve Merkez Bankası'nın para basacağı yalanını savurdu.

Durmuyorlar!

Reis, 'İstanbul boğazı' diyor onlar başka şey anlıyor.

Ziraat Bankası kredi kart borçlularını kurtaracak niye rahatsız oldunuz lan!..

Bunu yazmasam olur mu şimdi?



***

Meydan boş kalmamalı!

Mesela...

Selahattin Demirtaş, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için;

"Seni başkan yaptırmayacağız!" demişti ya...

PKK'lı bir hatun kişi de haşa; "Seni peygamber yaptırmayacağım!" diye Tweet atmış...

Hem bu hatun kişi sıradan biri değil!

Bir doçent!

Üstelik saygın bir üniversitemizde görevli.

Adı da Deniz Ünal Ö.

"Kek vatan." "Kek millet." "Kek bayrak" demiş bir başka tweetinde...

Kek vatan ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretsiz tweeti yok...

Neyse ki hakkında soruşturma açılmış...

Yönetim gereğini yapmış yani...

İş Cumhuriyet savcısına kalmış...

Kadının işi, Başkan Erdoğan'a hakaret etmek!

Bir de PKK'yı ve Kandil'i övmek.

"Recep yaptı demiyoruz korkmayın" diyor.

Bunlar en hafifleri...

Hatun kişide tweet çok...

"Sandığa gitmeyerek diktatöre oy veriyorsun!

Saraylar halkın cahilliğinden yapılır.

Saraylarda kendini kral sananların varlığı o ülkede köle olmayı tercih eden insanların eseridir!" diyor.

PKK'lı bu hatun kişi de hakaret var, PKK'ya destek var, FETÖ'cülük de var...

Bu hatun kişiyi gel de yazma ha!

***

İsrail, ABD'nin gücünü Türkiye'ye karşı kullanmak istiyor.

Belli ki Türkiye ile büyük bir hesabı var.

ABD ise becerebilirse Türkiye'yi Fırat'ın doğusuna dokundurtmayacak!

Ya da kararlılığımız karşısında savaşı geciktirmeyi deneyecek.

Eğer bunu da başaramazsa harekatı kendi hedef ve menfaatleri doğrultusunda dizayn edecek.

ABD'nin niyeti bu!

Türkiye ise bu harekâtı yapmak zorunda.

Yani ABD ile PKK'yı ayırmak zorunda.

Böyle bir ortamda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Hulusi Akar'a saldırması anlamlıdır.

Savaş öncesi Özel'in bu saldırısını değerlendirmeyi okurlarıma bırakıyorum.

Özel, hainlik mi yapıyor, yoksa siyaset mi?

Buna siz karar verin!

PKK'yı Meclis'e taşıyan CHP savaş hazırlıklarının sürdüğü bir sırada Milli Savunma Bakanı Akar'ı 15 Temmuz üzerinden niye itibarsızlaştırmak istiyor?

Bu durum Mehmetçiğin savaşma azmini kırmak PKK'yı da korumak anlamına gelmez mi?

İsterseniz bunu da Bay Kemal izah etsin.

Şimdi gel de CHP'nin bu hinliklerini yazma!