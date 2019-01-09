ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Fitili Uğur Dündar ateşledi.

Dündar, yılbaşı sonrası Sözcü'deki köşesinde "Taksim'de ÖSO Bayrağı!.." başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazının son bölümünde;

"Geçmiş yıllarda yılbaşı eğlencesi denilince akla hemen Taksim Meydanı gelirdi.

Bu yıl da toplanıp eğlenenler oldu.

Ama bir farkla…

Gelenlerin çoğunu İstanbul'da yaşayan Suriyeli gençler oluşturuyordu.

ÖSO bayrakları açıp, Beşar Esad aleyhine sloganlar attılar, coştular, marşlar ve şarkılar söylediler…

Halay bile çektiler.

Mehmetçiğimiz ise onların güvenliği ve özgürlüğü için dondurucu soğukta Menbiç'te nöbet tutarken, herbiri sırım gibi olan bu gençler, Taksim'de doyasıya eğlendi!.."

'Suriyelilere saldırın' yazısıydı bu!

Mehmetçiğin istismar edildiği.

Milleti canevinden vurmaya çalıştı Uğur aga!

***

Kurgu olduğu belli olan bir video da WhatsApp üzerinden dolaşıma sokuldu.

Tema aynı; Suriyeli gençler!

Suriyeli oldukları iddia edilen iki genç yarı çıplak halde nargile çekiyor…

Provokatörün sesi geliyor kulağa:

"- Bana bak, siz Suriyeli dimi?"

"- Şu anda Suriye'de savaş var. Siz niye ülkenizde savaşmıyorsunuz?"

Provokatör ısrarla;

"- Bak sizin yaşınızdaki gençlerimiz şu an Suriye'de savaşıyorlar dimi?"

"- Ama siz burada ne güzel ohh…"

"- Sizce uygun mu bu?"

"- Türk askeri şu an Suriye'de sizin için savaşıyor. Ama siz burada sahilde oturmuş nargile çekiyorsunuz. Bizim askerimiz şehit oluyor."

Gençler de:

"- Allah razı olsun abi." diyor.

Provokatör hemen;

"- Niye Allah razı olsun. Siz niye savaşmıyorsunuz?" diye kükrüyor.

Sözde Suriyeliler de:

"- Hayat güzel" diyor.

Provokatör;

"- Bizim gençlerimize hayat güzel değil mi? diyor…

Konuşmalar böyle uzayıp gidiyor.

İzleyenlerin de içi öfke doluyor.

***

Şu ara, Suriye meselesi özellikle kaşınıyor.

Oysa 22 milyon insan, savaş yüzünden dünyanın dört bir yanına savrulmuş.

Çareyi ülke dışına kaçmakta bulan 7 milyon Suriyeli'den 4 milyonu Türkiye'de.

Bu insanlar acı ve gözyaşlarını da taşıdılar uygar dünyanın gözlerine…

Ama aldıran kim?

Suriyeli genç kadın Emel:

"Suriye'de savaş ortamında üç yıl kaldık. Önce Halep'teydik.

Daha sonra Halep'in köylerine gittik.

Esed'le yaşadım, İŞİD'le yaşadım, muhaliflerle de yaşadım.

Herkes birbirinden kötü, herkes kendini düşünüyor, bizi düşünen yok!

Türkiye, sınır olarak yakındı, sığınabileceğimiz tek yer de burasıydı.

Tüm dünya, Suriye'de yaşanan katliama sessiz kaldı.

Bir tek Türkiye kapılarını açtı, minnettarız, asla unutmayacağız."

Büyüksün Türkiye!

Yüzlerce yıldır mağdur ve mazlumlara kol kanat gerdiğin için...

İspanya, Kırım, Girit, Kafkaslar, Türkistan, Balkanlar, Afganistan, Irak ve Suriye…

Yaşanan her acıya ortak olan güzel ülkem.

Ama darbe çetesi bu kez en hassas yerden Türkiye'ye vurmak istiyor.

İşi profesyonel bir ekp yönetiyor.

ABD, FETÖ, CHP, PKK, İP, HDP ve malum gazetecilerin içinde bulunduğu...

Oyuna gelmemek lazım!