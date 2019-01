ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Roboski, bir seri katilin en kanlı eylemini gerçekleştirdiği yerin adıdır.

Gazeteci Haydar Meriç'i ve Necip Hablemitoğlu'nu da öldüren o katildi.

Rus uçağını düşüren, Büyükelçisi Karlov'u da öldürten de oydu.

Katliamların tek amacı vardı.

Kargaşa ve kaos çıkarmak…

Roboski…

Diğer adı Uludere…

Uludere'de insanları 'saldırıya gelen PKK'lıları vurduk' diye kandırdılar.

Rus uçağını ise 'sınırı geçtiği için vurduk' dediler.

Bunlar 15 Temmuz'da devleti ele geçirmek için darbe yapan asker giysili teröristlerdi.

Reis devleti ellerinden çekip almasaydı kim bilir daha neler yapacaklardı.

Ankara Tren Garı'nda 102 can, Suruç'ta 27 genç, darbe girişiminden bir ay önce de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda 47 kişiyi katlettiler...

44 insanın can verdiği Vodafone Arena Stadı önündeki bombalı saldırıyı da aynı seri katil gerçekleştirdi.

Böyle bir katili dünya görmedi.

Kim bilir daha kaç faili meçhulü var…

***

Aralarında 19 çocuğun bulunduğu 34 can.

Tarih 2011'in 28 Aralık'ı.

Saatler ise 21.39'u gösteriyor...

FETÖ'cü pilotların F-16'lardan attığı bombalarla parçalanan 34 beden.

Sözde teröristleri vurdular.

Aileler eş ve yavrularının tabuta koyacak ölüsünü bile bulamadı.

Acı bir infazdı yaşanan.

Salih, Bedran, Adem, Erkan, Şivan, Muhammed, Bilal, Aslan, Mehmet Ali, Savaş, Orhan, Nadir, Celal, Fadil, Mahsun, Şervan, Yüksel, Cemal, Cihan, Vedat, Serhat, Salih, Özcan, Hüseyin, Nevzat, Hamza, Selim, Zeydan, Seyithan, Hüsnü, Selahattin, Osman, Abdulselam ve Şerafettin…

Çoğunun bedeni bombalardan yok olmuştu.

Rus uçağını kim düşürdüyse, Necip Hablemitoğlu'nu kim öldürdüyse, Karlov'un infaz emrini kim verdiyse, İstanbul'da, Ankara'da kanlı eylemlerde yüzlerce insanı kim acımasızca öldürdüyse Roboski'de de 34 kaçakçı Kürdü'de o öldürdü.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopteri kim düşürdüyse Roboski'deki katliamı da o yaptı.

FETÖ ve PKK daha önce Sur'da, Cizre'de, Nusaybin'de, Silvan'da, Şırnak'ta ve Yüksekova'da birlikte çok can aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'da onlara yardım etti.

***

Pensilvanya köpeği tir tir titriyor şimdi…

Verilirse başına neler geleceğini biliyor it.

O acımasız bir katildir…

Gazeteci Haydar Meriç'i cami tuvaletçisi ile yaşadığı ilişkisini öğrendiği için öldürttü.

Domuz bağı ile bağladığı gazetecinin cesedine ağırlık bile koydu.

TARKİM'in sahibi Faruk Bayındır'ın kullandığı helikopterle de denize attı.

Batması gereken ceset batmadı ama.

Batsaydı gazeteci Haydar Meriç balıklara yem olup gidecek, öldürüldüğünü kimse bilmeyecekti…

'Yer gök yeminlidir' derdi ninem…

Öyle de oldu.

Haydar Meriç'in cansız bedeni karaya vurdu.

Yapılan incelemede cinayeti Fetullah Gülen'in işlettiği anlaşıldı.

FETÖ, ipliğini pazara çıkaran herkesi öldürdü.

Hablemitoğlu böyle öldü.

Ali Kırca'yı bir seks kasetiyle bitirdi…

Roboski'de 35 Kürt'ü bilerek vurdular.

Şehirlerimizi kan gölüne çevirdiler.

Büyükelçi Karlov'u herkesin gözü önünde infaz ettiler.

FETÖ, Rus uçağını da emrindeki bir generale düşürttü…

Bunlar bildiklerimiz.

Ya bilmediklerimiz.