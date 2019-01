ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Oda TV…

Aslı karanlık demektir…

Şer odağıdır…

Ve fitneci başıdır…

İşi gücü her şeye maydanoz olmaktır!

Bakıyorum da iki gündür Siirt Müftüsü Ahmet Altıok'u kesip biçiyor…

Linç ediyorlar adamı.

Müftü üzerinden İslam'a da, hükümete de meydana okuyorlar.

Candaşlar Güldal Mumcu, Tuncay Özkan, Özgür Özel, Mine Kırıkkanat, Fatih Portakal ve Veli Ağbaba gibi ağır toplar ellerindeki kazma sapıyla müftüyü dövüyor…

Hem de Allah yarattı demeden!

Gerçi kaçı Allah'a inanır onu da bilmem ya!

Neyse!

Müftüyü görevden aldırmak için Diyanet'e çağrı üstüne çağrı yapıyorlar…

Ne içun!!

Sebep ne, sebep?

Sebep her defasında İslam'a saldıran, ahlaksızlıkta sınır tanımayan Hz. Peygamberin ashabına dil uzatan karanlık odacı meczubun yazdıkları…

Ne demiş herif bakın;

"Allah'ın kılıcı diye lakap takılan ünlü İslam savaşçısı Halid Bin Velid bile cihadı kadın avcılığına dönüştürmüştü…"

Vay kitapsız vay!

Oda TV'ci iblisin, İslam'a ve Peygambere saldırısına dayanamayan Siirt Müftüsü de;

"Charlie Hebdo davasında olsun, Efendimiz döneminde Ka'b Bin Eşrefler olsun sürekli Müslümanları alay ederek, kampanyalarla, bir takım algı operasyonlarıyla hakaret eden insanların hiçbirinin yanına kâr kalmamıştır yaptıkları. Ben inanıyorum ki toplum vicdanında bunlar yine mahkum olacaklar" dedi.

Adamları çıldırttı.

Ben olaylara değişik açıdan bakan gazetecileri severim…

Ama bunlar öyle değil ki…

Bunlar öküzün altında buzağı ararlar.

Yoksa da koyarlar…

Her haberleri böyle…

Soner efendi ortalığı velveleye vermek için mutlaka bir şey bulur, yoksa yaratır.

Başka türlü rahat edemez!

Müftünün sözlerine kudurdular.

Mümkünse çıldırsınlar…

Bu memleket onların babasının çiftliği değil…

İslam'a da akılları estikçe küfredemezler!

***

Çıldırmalarının asıl sebebi Başkan Erdoğan'ın izlediği başarılı politikalardır…

Her türlü kirli ittifaka rağmen martta yine ipi göğüsleyecek olmasıdır.

Ekonomik kriz çıkarttılar…

Yaptıkları dedikodularla parayı ürküttüler…

Dolar 7 lirayı aştı…

Hedefleri yılbaşında doları 12 lira yapmaktı.

Ama dolar düştü…

Şaşkın ördeğe döndüler…

ABD ile savaşma noktasına geldik…

Reis'in kararlı tavrı ABD'nin askerlerini geri çekmesine sebep oldu.

Bundan da rahatsız oldular.

Onların beklediği başkaydı çünkü.

Milli silahlarımız dünyaya parmak ısırtıyor…

Dosta güven düşmana korku salıyor…

CHP'nin kızgınlığı bu silahlara.

PKK ise bitme noktasına geldi.

Buna da kudurdular.

Nifak sokmalarına rağmen Rusya ile alınan "Birlikte terör şebekelerini temizleme kararı"na da bozuldular…

CHP ve malum kafanın manevraları Başkan Erdoğan'ın sağlam politikasına çarpıp geri döndü.

Düne kadar FETÖ'ye laf ettirmeyen ABD bile Gülen ve ekibini vermek için düğmeye bastı…

Hepten keyifleri kaçtı.

Seçimleri alabilmek için tek ayak üstüne kırk yalan söylemeye başladılar…

Yani ne yaptılarsa tutmadı…

Tutmayacak da…

Şimdi Siirt müftüsü üzerinden hükümete vurmak istiyorlar…

Ama yemezler!

Bunların ne olduğunu millet gördü.

Yalanlarına kimse kanmaz artık…

Müftüyü de yedirtmeyiz… NOT:

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2019 yılı tüm okurlarımıza sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin!

Neşe dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle!