ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Fetullah Gülen şeytana pabucu ters giydirmeye devam ediyor.

Bir yandan gaybubet evlerine doldurduğu sarı yeleklerle kalkışma hazırlığında;

Diğer yandan da üçkağıtçı elemanlarıyla 'gizli tanık' kurumunu istismar ediyor.

İtiraf değil, iftira atıyor şerefsizler.

İftira yüzünden hapse giren var.

Böyle bir haini dünya görmedi.

Keser gibi hep kendine yontuyor iblis…

'Gizli tanık' müessesini bile kazanç kapısı yaptı.

Parsadan'ı geçtiler vallahi.

Başsavcılık böyle bir üç kağıtçıyı tespit etti…

Hakkında soruşturma açtı.

Yakında bomba patlar…

Kimleri dolandırmış, kimlerle işbirliği yapmış tek tek araştırılıyor.

Bu şahıs hem FETÖ üyeliğinden hem de dolandırıcılıktan hesap verecek…

'Gizli tanık'lık kurumuna gölge düşürdü it.

Meğer zengin iş insanlarına dadanmış; istediği parayı vermeyeni FETÖ'cü diye suçlamış.

Polis arkadaşıyla ortak çalışıyor.

***

Bitmiyorlar…

Bu gidişle de bitmeyecekler galiba!

Çünkü at izi it izine karıştı.

Dahası karıştırıldı.

Sebep yalancı 'gizli tanık'lar.

Başka illerde ki davalara bakıyorum.

Bunlar yüzünden mahkum olan var.

Oysa Anayasa Mahkemesi ve AİHM sadece gizli tanığın ifadelerine bakılarak sanığın mahkum edilemeyeceğini söylüyor.

Gizli tanığın anlattıkları çok yönlü test edilmeli.

Bir gizli tanık tanıdım.

Adamın Allah birdir ve süt beyazdır sözlerinden başkasına inanmam.

Hele bu ülkeden generalleri ve başbakanları dolandıran Parsadan gibi biri gelip geçmişse.

***

İtirafçı ol, iftira et!

İblisin planı buydu.

Planı tuttu da...

Yargıyı zan altında bırakamam.

Aksi halde yüreğinde Allah korkusu ve vatan sevgisi olan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül gibi, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yıldırım gibi değerli yargı mensuplarına haksızlık etmiş olurum.

Çok önemli davalara bakıyorlar.

Kılı kırk yarıyorlar.

Eskiden paralı FETÖ'cülerin yargı marifetiyle kurtulması gibi de bir gerçek vardı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Fetullah Gülen'in 'İtirafçı ol, iftira et' talimatını yerine getiren örgüt üyelerinin 'itirafçı' adı altında algı operasyonu yaptığını açıkladı.

Gülen şeytanı durmuyor ki…

Örgütüne her gün yeni bir talimat veriyor.

İtirafçı ayağına yargıyı kilitliyor alçak.

Asıl suçlu yırtıyor, suçsuzlar ise ceza çekiyor.

Kılı kırk yaran yargı da boşa düşüyor.

***

Gelelim şu Müjdat Gezen ile Metin Akpınar meselesine.

Önemli çünkü.

Bu küfürbazların suç işleme özgürlüğü mü var?

Sekiz dakikalık ifadeleri bile mesele oldu.

Bu alçaklar ülkemin cumhurbaşkanına hakaret etti, yetmedi tehdit etti…

Şimdi adam muamelesi bekliyorlar.

Terbiyesizleştikleri için savcı ifadelerini aldı, malum cenahtan riv riv riv sesleri gelmeye başladı.

Bakın beyler Akpınar, Erdoğan'ı eleştirmedi.

Erdoğan'ın ayağından asılacağını, darbeyle devrileceğini, üstelik bunu tehditle dillendirdiği için ifadeye çağrıldı.

Müjdat Gezen alçağı da öyle…

Dünkü Sözcü gazetesi bu durumu 'İki duayen sanatçıya imzalı hayat' başlığıyla duyurdu.

Lanet olsun böyle duayene!

Cumhuriyet gazetesi ise 'Utanç Tablosu' başlığıyla çıktı.

Ne iştir arkadaş?

Bu zatların küfür ve hakaret etme özgürlükleri mi var?

Cumhurbaşkanına hakaret; hatta tehdit etmeleri normal, ifade vermeleri suç ha!

Yürüyün be!

Bence Halk Tv'ye okkalı bir ceza verilmeli.

Milleti kışkırtıp Reis'e küfrettiren Uğur Dündar da boş geçilmemeli.

Bu kaçıncı vukuatlarıdır.