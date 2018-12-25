ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal Kılıçdaroğlu ortalığı yakıp yıkan Gezi eylemleri için hala; "Gezi direnişi, onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir" diyor!

Gezi'de o kadar insan öldü be!

Yakılmadık yer de kalmadı.

Milletin milyarlarca doları gitti.

Düşen faizler yükseldi…

Maddi ve manevi sayısız kayıp var.

Gezi için 'onurlu ve barışçıl' diyor adam.

Gezi'nin neresi 'barışçıl' Bay Kemal?

Kılıçdaroğlu'nun Gezi'yi övmesiyle eş zamanlı olarak Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın, Reis'i ayaklarından asmak istemesi tesadüf mü?

Arada kesin bir bağ var.

Zamanlama da müthiş çünkü!

Müjdat Gezen vatansevermiş!

Bu nasıl vatanseverlik terbiyesiz herif?

Cumhurbaşkanına yapılan hakaret ve tehdide sessiz kalan malum basın Akpınar ve Gezen'in ifadeye gitmesini bile hazmedemedi.

***

Bursa'da FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında polis çok sayıda sarı yelek ele geçirdi.

Alooo…

Ne iş Kemal bey!

Sen Gezi'yi övüyorsun,

Sözde sanatçı ve gazeteci takımı da Başkan Erdoğan'ı tehdit ediyor.

Gaybubet evinden ise sarı yelekler çıkıyor…

Aloo…

Hayırdır ikinci darbe mi geliyor?

***

Bay Kemal'in Gezi'yi övmesi,

Sözde sanatçıların darbe çağrısı yapması,

Başkan Erdoğan'ı tehdit etmeleri.

Ardından FETÖ'nün hücre evlerinden sarı yelekler çıkması birbirinden ayrı okunamaz.

Kesin bu işte bir iş var.

2013'teki Gezi kalkışmasını iş insanları, sözde sanatçılar, gazeteciler ve CHP birlikte organize etmişti.

Bugün de aynı oyun sahneleniyor.

2013'teki Gezi kalkışması, IMF'ye borcumuzu ödediğimiz günlere denk geldi.

Faizler en düşük seviyedeydi.

İşte böyle bir ortamda yaktılar Türkiye'yi…

Şu sıra Trump, Erdoğan'ı öve öve bitiremiyor.

Ne tesadüf değil mi?

Erdoğan başarınca darbe de peşinden geliyor.

Yıllar önce FETÖ'yü ilk tespit eden kahraman polis şefi Osman Ak'tı…

FETÖ'nün hücre evinde sarı yelek yakalayan ilk polis şefi de o oldu.

Osman Ak ve ekibi teşekkürü hak etmedi mi?

***

Fransa'daki 'sarı yelekliler' kalkışması Kılıçdaroğlu'nun ağzının suyunu akıtmıştı.

Benzeri bir ayaklanma için yandı tutuştu.

İki de bir Gezi'yi kutsaması ve Reis'in tehdit edilmesi mutlaka bir plan dahilindedir.

Kemal Kılıçdaroğlu, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar üçlüsü sanki ikinci bir kalkışmaya öncülük ediyor.

İki ay önceki yazımda gaybubet evlerine dikkat çekmiş buraların PKK'nın mağaraları gibi, FETÖ'nün sığınağı olduğunu yazmıştım.

Darbenin bu kez "Gaybubet" evlerinden çıkacağını söylemiştim.

Yanılmadım.

Bu evlerden yüzlercesi var Türkiye'de.

Bu evler FETÖ'cülerle dolu.

Sarı yelekler de bu evlerden çıktı.

***

Fetullah Gülen, yöneticilerini hep bu evlerde gizliyor.

EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Müdürü Mehmet Fecri Yıldız burada yakalandı.

Askerlerin örgüt abileri de.

Darbecilerden kaçabileni kaçtı, kaçamayanlar ise örgüte ait bu hücre evlerde saklanıyor.

FETÖ'nün kasası ve kara kutusu olan Fetullah'ın bir numarası Halil Kadı da aylarca gaybubet evlerinde gizlendi.

Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak gibi diğer illerin emniyet müdürleri de gaybubet evlerine yoğunlaşıp operasyon yapmalı.

Bakarlarsa bu evlerde binlerce sarı yelek bulacaklardır.

Gaybubet evleri darbe evleridir.

Oda TV'nin ağzı sulandığına göre...