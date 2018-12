ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı CENTCOM Komutanı Votel'i yıktı.

Yıkılan sadece o değil tabi...

Karar FETÖ'yü de Kemal'i de perişan etti.

Votel, "Karnıma yumruk yedim" dedi.

O yumruk, kadrolu Erdoğan düşmanlarının da suratında patladı!

Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanına önce hakaret ettiler sonra da tehdit.

Askerlerin çekilmesi planlarını bozdu.

Sözcü ve taifesi de kayış kopardı.

O haberi bu yüzden vermediler.

Öfke gözlerini kör, kulaklarını sağır etti.

Aslında bunlar Mehmetçik'in Suriye'de hezimete uğramasını istiyordu.

CHP'li Özgür Özel'in Hulusi Akar'a saldırması PKK'ya alan açmak içindi.

***

Trump'ın askerlerini geri çekme kararını Fransız Le Monde gazetesi Erdoğan'ın zaferi olarak niteledi.

Bu zafer bizim sözde sanatçılar ile gazetecileri rahatsız etti.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen alçağı kaos yaratmak için Reis'i tehdit etti.

Şimdi ikisi de savcılara hesap verecek.

Hesap sorulunca yaygarayı koparırlar artık.

Tehdit ve hakaretlerini görmez alçaklar.

***

Amerika yandaşlarını bile ters köşe yaptı!

Yarın başka bir şey de yapabilir!

Ne zaman ne yapacağı belli olmaz!

Çekilme kararına en çok Bay Kemal üzüldü...

Çünkü planları bozuldu adamın!

Karar PKK'yı da perişan etti.

Fetullah Gülen kafayı sıyırdı.

Portakal da hasta oldu.

Beyni sulanmışlar ise şokta!

Oysa Fetullah Gülen, Erdoğan'ın Suriye'de bataklığa saplanması için dua zinciri bile kurmuştu.

Şerefsiz günlerce postta yattı.

Beddua yapmaktan dudakları çatladı.

Yetmedi muska da yazdı.

Ama hiç biri işe yaramadı...

***

"Fatih Portakal'ı yedirtmeyiz" diyen Kemal efendi de, Hulusi Akar'a PKK ve FETÖ'ye kıyak olsun diye saydırıyor.

Yüz bulan PKK'lılar ise sınırımıza yakın Ayn el-Arab'ta çukur kazıp, tünel açıyor...

Hedefleri Türkiye!

Birileri lütfen şu Kılıçdaroğlu'nu uyarsın!

Bu gidişle PKK'dan farkı kalmayacak herifin!

Ama ne yaparsa yapsın teröristleri kazdıkları çukurlara gömülmekten kurtaramayacak!

***

CHP-HDP ittifakı da tamam.

Sıra mal paylaşımına geldi.

PKK'nın partisi Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Adana'da CHP'yi destekleyecek.

Doğu ve Güneydoğu ise PKK'da kaldı.

Orayı çantada keklik sanıyorlar.

Bay Kemal, HDP ile ittifakını milletten gizledi.

PKK'nın partisi ile işi CHP'li Oğuz Kaan Salıcı ile Mehmet Bekaroğlu bağladı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül maalesef zillet ittifakına dahil oldu.

Anlaşılan o da Başkan Erdoğan'a taktı!

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile namaz kılarak istikametini belirtmiş oldu.

Bay Kemal, Binali Yıldırım için 'adaylıktan vazgeçerse hiç şaşırmayın!' demeye başladı.

Uyanık bu yalanla, milleti kandırmaya çalışıyor.

Özhaseki için de çeşitli tezviratlar yapılıyor.

Millet her şeyin farkında ama.

Cevabını sandıkta alacaklar.

***

Talat Atilla, siyasi kulisleri iyi koklayan bir Ankara gazetecisidir.

Gül'ün Erdoğan'a operasyona hazırlandığını yazdı geçenlerde.

Muharrem Sarıkaya'yı kudurttu yine.

Ulan Muharrem ne kıskanç herifsin be!

Hiç değişmeyecek misin sen?

Dengir Mir Mehmet Fırat'a yağcılık yapmak için bize de Armada Sineması'nı dar etmiştin.

Şarap içerken muhabirimiz Yüksel'e yakalanan Fırat'ın fotoğrafı için ne taklalar atmıştın hatırlıyor musun?

Şimdi PKK'lı Paylan'ın karısı olan Aslı Aydıntaşbaş da o fotoğraf yüzünden çok ağlamıştı.

Köprülerin altından çok su aktı be!

Kıskanma, çalış!

Velhasıl, cin cufut bir araya toplanmış Reis'i asmak için plan üstüne plan yapıyor.

Hepinize yazıklar olsun be!