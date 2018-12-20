ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adı 'Asi'.

Fakat yok edilmek istenilen bizzat kendisi.

Hem de su sümbülü tarafından.

Sinsice yaklaşıyor, nehri çileden çıkarıyor.

Göreni duyanı şaşırtıyor.

Kulakların çınlasın CHP'li Lütfü Savaş.

***

Asur kaynaklarında 'Arantu' olarak geçiyor.

'Tersine Akan Nehir' diye…

Sonra 'Orantes' demişler.

'Doğudan Gelen Nehir'…

Bir ara 'Ab-ı Hayat' olmuş.

Arapça 'muhalif' anlamına gelen 'Asi'den başka bir isim de yakışmazdı.

Sen, hem tersine akarsın.

Hem de zaman zaman yatağından çıkarak canlar yakarsın demek.

O zaman al sana su sümbülü.

Sudaki tüm besinleri depolama özelliğine sahip.

Yüzerek çoğalıyor, hızla yayılıyor.

Çok su tüketiyor, nehirlerin, göllerin, kanalların yüzeyini halı gibi kaplıyor.

Bu yüzden tatlı suyun baş belası...

Barajların jeneratörlerine, gemilerin pervanelerine sarılıyor.

Sanki sıkı bir çevreci, demirle betona direniyor.

***

Hataylı girişimcilere duyurulur.

Su sümbülünün yararları da var.

Protein yönünden zengin hayvan yemi olabilir.

Ondan 'biyogaz' elde ediliyor.

Sapları kurutulup öğütülünce ağırlığının 10-15 katı suyu emebiliyor.

Kirleri, yağları, sıvı atıkları temizlemekte çok işe yarıyor.

Eczacılıkta değerlendiriliyor, mobilya sanayinde de kullanılıyor.

***

Çiçeklerin dilinde sevgi ve bağlılığı ifade eden…

Ağa olup sarayımıza giren sümbülün mitolojik hikâyesi de şöyle…

Rüzgar tanrıçası Zefirus, Sparta Kralının yakışıklı oğlu Hyakintos'a âşık olur.

O kadar kıskanır ki öfkesinden gemileri kayalıklara çarptırdığı söylenir.

Güneş tanrısı Apollon'la Hyakintos'un disk atma yarışması esnasında…

Zefirus, Apollon'un attığı diskin yönünü çevirince delikanlı kanlar içinde yere yığılır.

Apollon, kucağında can veren delikanlıya "seni, kendim gibi ölümsüz yapacağım" diyerek onu sümbüle çevirir.

İşte bu yüzden sümbülün bilimsel adı Hyakintos.

***

İşin ilginç yanı konuyla ilgili Hatay'da panel bile düzenlenmiş.

28 Nisan 2018'deki panel, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite ve Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğinde gerçekleştirilmiş.

"Su Sümbülü ve Canavar Otu."

Su sümbülünden "yeni konuk" olarak bahsederlerken…

Canavar otunun "çok tehlikeli bir parazit" olduğuna dikkat çekmişler.

Üç profesörün konuşmacı olduğu panele 20 kişi katılmış sadece…

20 kişi!..

CHP'li Lütfü Savaş'ın işi neydi?

Asi'nin sümbülle imtihanında ne yazık ki tablo böyle…

***

Yetkililer, su sümbüllerine karşı mücadelenin aylardır sürdüğünü söylüyorlar.

Mevsim yağışlı geçince ara veriyorlar.

"Sen misin mücadeleye ara veren?"

Su sümbülleri çok iyi değerlendiriyor bu arayı ve hemen Asi'yi işgal ediyorlar.

Fakat asıl korku yeni başlıyor.

"Ya tarım alanlarına da sıçrarsa?"

Çünkü Asi'nin suyu, sulamada da kullanılıyor.

Öyle kimyasal filan da olmaz.

Yoksa Asi, sizlere ömür…

O zaman şöyle diyoruz:

"Bu, bize bir ders olsun."

Herkes kendi nehrine, kendi şehrine baksın.

Bir daha ara vermek, uyumak yok!

Çünkü "su uyur, sümbül uyumaz."

Anladın mı başkan?

Sevgili Bahaettin Kabahasanoğlu, eline sağlık!