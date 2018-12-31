ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP'liler Ekrem İmamoğlu ve eşinin fotoğrafı ile Binali Yıldırım ve eşinin fotoğrafını yan yana koymuş altına da, "Bir tarafta aydınlık, diğer tarafta karanlık" şeklinde dünyalarını anlatan bir yazı yazdı.

Yani türban takıntıları zuhur etti!

Dünya değişir ama bu CHP kafası değişmez!

Neyse...

Asıl önemli olan Reis'in İstanbul'a verdiği değer ile CHP'nin verdiği değer!

Reis, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı aday gösterdi.

Kılıçdaroğlu ise adı 'Beton Ekrem'e çıkan bir ilçe belediye başkanını İstanbul'a layık gördü.

Adamın İstanbul'u ne kadar önemsediği ortada.

Bide kalkmış 'derman belediyeciliği' yapacağım diyor.

Hadi ordan be!

Bu adamla kime derman olacaksınız?

İnşaatçılara mı?

AK Parti 'gerçekten gönül' belediyeciliği yapacak!

Adayından belli.

Binali Yıldırım vefalı bir dosttur!

Ve görev adamıdır.

Bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış büyük bir tecrübedir.

Bir bilgedir!

Yıldırım'ın neresi karanlık ha, karanlık olan neresi?

Eşinin türbanı mı?

CHP adayının neresi aydınlık?

***

AK Parti Anadolu'dur, tüm Türkiye'dir, gönüldür; sevgidir, istektir.

Sloganı da hizmetleri gibi dolu doludur!

CHP'de 'derman' kalmadı ki millete versin.

Ama Bay Kemal yanına aldığı PKK ve FETÖ ile 'derman' deyip milleti kandırmaya çalışacak!

Nasılsa millet 'göbeğini kaşıyan adam', Hatta 'bidon kafa' ya!

Herkes Kemal'e kanıp oyları CHP'ye atacak!

Öyle sanıyor ahmaklar!

CHP, İstanbul için deprem kadar tehlikelidir...

Bay Kemal'in, PKK'lılar ile FETÖ'cülerden başka kimseye yararı olmaz, bu biline!

Hem bıldır yediği hurmalar Kemal'i acayip tırmalayacak, haberi olsun!

***

SSK müdürlüğü döneminde halka attığı kazıklar unutulmadı çünkü.

128 bin lira kârla devraldığı SSK'yı 1 milyar 111 milyon lira zararla devretti!

Yani sadece kendine 'derman' oldu.

Müdür olunca 70 akrabasını, sınavsız işe aldı.

10 aylık torunu, oğlu ve iki kızını erken emeklilik için sigortalı yaptı!

Milleti ise SSK kapılarında süründürdü.

SSK'yı batırdı, batırdı!

Bu ifade Çalışma Bakanlığı'na ait.

İnanmayan Danıştay 5. Dairesi'ne sorsun.

Ve Kemal, yatıp kalkıp Ecevit'e dua etsin.

Eğer Rahşan affı çıkmasaydı kodese girmişti.

***

Kazara belediyeleri CHP alırsa milletin anası yine ağlayacaktır!

Çöpler, rantlar, rüşvet geri gelecek çünkü!

Rantta, rüşvette ahlaksızlıkta üstlerine yok!

İzmir'den Şişli'ye, Ataşehir'den, Beşiktaş'a, Beylikdüzü'nden, Kadıköy'e kadar CHP'li belediyelerden milletin çektiğini bir Allah bir de onlar bilir.

Dermanmış!

Ne dermanı be!

Lafa bak!

Bir de söyleyene!

Mersin örneğini unutmayalım.

Macit Özcan, Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor...

Bu adam Mersin'in CHP'li belediye başkanı idi.

Suçu mu?

'Derman olmak!' Pardon!

Rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak ve çete kurmak!

CHP çete kurmakta da mahirdir.

18 Ocak'ta duruşması var...

İnanmayan duruşmayı izlesin!

Perişan olmak isteyen de CHP'ye oy versin!

***

Bu CHP böyledir işte.

44 yaşındaki Özgür Özel, 49 yıl TSK'da görev yapan Hulusi Akar'a saygısızlık yapar durur.

CHP'lilerin kafasına silah dayanınca muhasebeci Kenan olduklarını unutur ama.

Neyse...

Fransa'yı yakıp yıkan Sarı Yelek fırtınası 13 Ocak saat 16'da Taksim'den esecekmiş!

FETÖ'nün hücre evinde sarı yelek stokları bulunmasından sonra yapıldı bu çağrı.

Halk "Sarı Yelekliler gezi ruhunu yeniden canlandırıyor!" sözleriyle isyana davet edildi.

Zavallı Bay Portakal ile Bay Kemal ne sevinmiştir değil mi?