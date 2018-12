ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yaptığı tehdide "eleştirel sanat" dediler.

Eleştirel sanatmış!

Tehdit ne zamandan beri eleştiri olmuş!

Yuh be!

Hem nasıl bir eleştiridir lan bu!

Bi de 'tahammül' bekliyorsunuz.

Manyaklığa bakar mısınız?… Neye tahammül göstereceğiz?

Bacaktan asılmaya mı?

Yapılan terbiyesizliğe mi?

Hangisine?

Aynı tehdit onlara yapılsa kıyameti koparırlardı.

PKK'lı Barış Atay, Aslı Aydıntaşbaş'ın yeni kocası PKK'lı Garo Paylan, CHP'nin başı Bay Kemal ile zillet ittifakçısı Asena abla sözde sanatçıların ifadeye çağrılmasından rahatsız.

Pislik çıkarmak için 'özel' seçilen o vekil de…

Bu nasıl bir kafadır anlamış değilim…

Bay Kemal seçilmiş cumhurbaşkanını tanımıyor…

Üstelik hakaret üstüne hakaret ediyor.

Bu küfürbazları da aynı sebeple savunuyor.

Her şey Bay Kemal'in fitratına uygun.

Yalanları bile.

Adamla kaç kez mahkemelik olmuşuz…

Yetmemiş eşi de bizi dava etmiş…

Sebep küfür değil, tehdit değil, eleştiri!

Sorsan eleştirilere tahammül gösteriyormuş Bay Kemal!

Kazara iktidarda olsa kafamızı kesmişti.

***

Bu ülkenin yüzde 52 oyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edenlere ses çıkarmayan Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün ile Oda Tv aynı şahısların savcıya ifadeye gitmesini mesele yaptı.

Hakimin 'adli kontrol' şartıyla dalga geçtiler.

Ne yapsaydı Erdoğan?

Bunlar küfretse Erdoğan gülüp geçse miydi?

Hadi lan namıssızlar!

Aynı şeyi biz yapsak ensemizde günlerce boza pişirmiştiniz.

Çifte standartçısınız!

Adamına göre muamele çekiyorsunuz!

Kitabınız yok sizin!

İnsan kanlısına bile böyle davranmaz!

Bunların hiç biri delikanlı değil…

Nihayet RTÜK Fox ana haberine 3 gün, Halk Arenası'na da 5 gün program yasağı getirdi.

Bunlara fırsat verdikçe azıtıyorlar.

***

Metin Akpınar kimi ayağından asacaktı?

Kimi zehirleyeceklerdi?

Kime faşist dediler?

Ayağından asılan tek bir lider var.

O da İtalya Devlet Başkanı Benito Amilcare Andrea Mussolini'dir.

28 Nisan 1945'te sevgilisi ile birlikte asılmıştır.

Metin Akpınar'ın kastettiği de budur.

Kıvırmasın.

Savcı da 'Ben Cumhurbaşkanını kastetmedim!' demiş.

Kimi kastetti?

Beni mi?

Hem bu ülkenin seçilmiş Başkanına söylenecek sözler mi bunlar?

Bizim oralarda böylelerinin yüzüne tükürürler.

Hem de günlerce…

Metin Akpınar'la birlikte Halk TV'de skandal sözler sarfeden silik oyuncu (piyasadan silinen) Müjdat Gezen, kafadarı Nevşin Mengü'ye atıp tutmuş…

Kıza bülbül kesilmiş muhterem!

Mahkemede şaşmış tabii.

Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 52 oyla seçilmiş Erdoğan'ı, meşru Cumhurbaşkanı saymıyor.

Muhterem darbeyi bekliyor herhalde.

15 Temmuz başarılı olsaydı, şimdi Fetullah'ın eteklerini avuçlayacaktı.

Adamın her iki lafından biri yalan.

"Beni çok eleştiriyorlar, ben ağzımı açıp bir şey dedim mi? Hayır, demedim..." diyor.

Vallahi de yalan billahi de yalan!

Benim gibi kaç kişiyi dava etmiştir...