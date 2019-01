ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Müjdat Gezen, dilini kesseler de, Erdoğan'ı eleştirmekten vazgeçmeyeceğini söyledi!

Neden Cumhurbaşkanı?

Eleştirilecek başka kimse yok mu?

Bi kere de Erdoğan yerine Fetullah iblisini eleştirseler ya!

Veya PKK'yı...

Onlara neden bir şey demezler… Sadece Müjdat Gezen değil ha.

Metin Akpınar da, ekrana çıkaran Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'de FETÖ'yü eleştiremez… PKK'yı da.

FETÖ'den korkarlar… Fetullah Gülen'in zengin kaset arşivinden çekinirler… Bazılarının o arşivde birkaç kaseti birden vardır.

Karizmayı çizdirmekten korkarlar.

Düşünsenize seks kasetlerinin piyasaya sürüldüğünü… Kaçacak delik bile bulamazlar!

FETÖ'nün kaset arşivi zengindir!

Bir porno kanalını en az on yıl idare edecek kadar hem de.

FETÖ'nün arşivinde kimlerin yatak odası görüntüleri yok ki!

PKK'dan korkmazlar.

Çünkü onlarla işbirliği halindeler.

***

Konuştukça mangalda kül bırakmayan bu söz de demokratlar darbe gecesi de araziye uymuştu.

Sokağa çıkanlar ise ya bankmatiklere veya marketlere koşmuştu.

'Bidon kafa', 'göbeğini kaşıyan adam' ve 'gergedan' diye dalga geçtikleri bu asil millet tanklara bedenlerini siper ederken Müjdat Gezen neredeydi?

Ya da Metin Akpınar… Sırça köşklerinde Kılıçdaroğlu gibi Erdoğan'ın öldürülmesini mi beklediler?

Reis'in cesaretini bile çekemediler!

Darbe başarılı olsaydı, Fetullah Gülen uçakla gelecekti… Hakan Şükür, Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çalıp ABD'ye bunun için götürmek istedi… FETÖ dönseydi, bunlar Evren'e yaptıkları gibi el etek öpmüştü şimdi.

251 şehit, iki binden fazla gazi verdiğimiz darbeyi yok saymaları bundandır.

***

Dilini kesseler Erdoğan'ı eleştirmekten vazgeçmeyeceğini söyleyen Müjdat Gezen PKK'ya tek kelime edemez!

Sadece o mu?

Solcu artistlerin tamamı böyle… Solcu ses sanatçıları da.

Çünkü işbirliği halindeler.

Edip Akbayram mesela… Malum gazeteciler de PKK'yı eleştirmez aksine kutsar!

Oda TV dağda tecavüze uğrayan bebeler için tek satır yazmaz!

Trişkadan bir iş için müftüyü linç eder.

Amerika'nın Türkiye'yi, hizaya sokmak için çıkardığı vize meselesinde de solcu takımı ABD'nin yanında yer aldı.

Bir zamanlar "tam bağımsız Türkiye" diye slogan atanlar şimdi yer değiştirip, "Yaktık seni Erdoğan" diyorlar… Aynı solcu kafa Afrin için de "Ne işimiz var orada" demişti.

'Afrin'e girersek, çıkamayız' bile dediler.

Doların 7 TL'yi aşmasıyla bayram ettiler.

Dolar 5,3'lere düştü.

Alçakların ağızlarını bıçak açmıyor şimdi.

***

Muş'ta Mehmetçik'e sığınan kadın terörist PKK'nın Kandil'de çocuklara tecavüzünü anlattı.

Solcu kadın yazarlar üç maymunu oynadı.

Kadın dernekleri de sus pus… Kadın terörist Y.Ş. örgüt içinde yaşanan infazları, tecavüzlerin vahşiliğini anlatıyor, bunlar susuyor.

Neden?

Çünkü birlikteler.

Onların tek derdi Erdoğan… Bunlar Mehmetçik'in PKK'lılara karşı sürdürdüğü mücadeleden de rahatsız.

Bunlar kime hizmet ediyor?

Bizim Sırrıberk Arslan'ın haberinden öğrendik… Kandil bir Kürt-Türk çatışması çıkması için sosyal medyada "Kürt kökenli vatandaşlara kötü muamele yapılıyor" algısı yaymaya çalışıyor.

Cumhuriyet gazetesi de destek veriyor.

Türkücü Ferhat Tunç da gaz veriyor.