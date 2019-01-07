ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP'nin kazanması kime yarar?

Rant çeteleri ve ihale mafyasına...

Bir de FETÖ ile PKK'ya.

CHP'li bir işadamını arkadaşıyla konuşurken duydum da...

"Yeter biraz da biz yiyelim" diyorlardı kikirdeyerek!

Leş kargası gibi bekliyorlar.

Hele İstanbul...

Tüm kulağı kesiklerin gözü burada.

Bir de Beton Ekrem'de!

Kimi inşaatına ruhsat, kimi iskan, kimi de bir köşe kapmak için!

Müdürlükler bile paylaşıldı...

"Sen oraya ben buraya" diye...

Ballı ihale alacaklar kesenin ağzını şimdiden açmış!

Adayların yakınları pişmiş tavuk gören çakal gibi sırıtıp duruyor.

PKK bile o günü bekliyor!

Vampirler, itler, kopuklar sırada yani!

Kılıçdaroğlu'nun peşine takılanlara bakın o kaşarları göreceksiniz!

Mezhepçisi, gazetecisi, çapulcusu, Gezi'cisi, FETÖ'cüsü, PKK'lısı ve DHKP-C'lisi hepsi kol kola.

CHP kazanırsa millet yandı demektir.

Ezan sesini bile kısar bunlar!

Ezan-ı Muhammedi'den rahatsız olurlar.

CHP'ye gidecek her oy millete zulüm olarak geri dönecektir.

Az bir parayla da doymazlar!

Vermeyeni ise belediyeye sokmazlar!

8 şiddetindeki depremden bile tehlikelidirler...



***

CHP'li adaylar proje yerine kaos ve çatışma için sokaklara daldı.

Adayın biri 'mezhepçilik' dolu broşürüyle konsomasyona başladı.

"Martın Sonu Bahar" başlığının yer aldığı broşürde, "ortak paydamızın merkezinde inancımız var" diyor adam.

Broşür "Kimliklerimiz ve politik görüşümüz sorulacak olursa Anadolu'nun tüm renkleriyiz" şeklinde inciler döküyor!

Mesaj açıkca belli...

Davet mezhepçilere!

Sonra Acilciler ile DHKP-C ve PKK'ya!

Bu çağrı onlara!

'Cumhur İttifakı' da bozulsun istiyorlar.

Yalan anketler piyasaya sürülmeye başladı.

24 Haziran öncesi Meral Akşener'in oyunu yüzde 25 olarak gösterenler şimdi de CHP'yi AK Parti'nin 9 puan önünde gösteriyor.

Sizi gidi yalancılar sizi!

Yeniçağ, Mansur Yavaş'ı yağlayıp parlatıyor.

Sözcü'sü, Cumhuriyet'i, Yenicağ'ı, Oda TV'si, T24'ü, FOX TV'si ise asparagasta birbiriyle yarışıyor!

Bizim uşaklar bu tür yalanlar için;

"Yiyeyim o yalanı illa da inananı..." der.

Durum aynen öyle vallaha!



***

Nasılsa yalandan ölen yok!

Hürriyet'ten kovulan Mehmet Y. Yılmaz da utanmadan Erdoğan'ın 'halife' olmak istediği yalanını yazdı geçen gün!

İhale mafyasına hizmet için!

Uğur Dündar'da Siirt Müftüsü üzerinden hükümete vuruyor.

O da şıracının şahidi bozacıya benzedi.

Amaç yalanlarla CHP'ye kazandırmak!

İte, uğursuza bayram yaptırmak!

Alman vakıflarının fonlarıyla beslenen 'Besleme Cemal' de palavralarına başladı.

Kitap yazmış ama güya basacak yayınevi bulamamış!

Masal okuyor yani!

Ya da 'sansür var' demek istiyor!

O da ihale mafyasına oynuyor!

Yunanistan'dan bile medet umuyorlar!

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan, bastırdığı afişe Edirne'nin Bizans'taki adını yazdı. (Adrianoupolis)...

Oldu mu başkan?

Bunlar kazara İstanbul'u alırsa şehrin adını da Konstantinopolis olarak değiştirirler.

Endişem budur!