ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Tesadüfe bakın ki…

Uğur Dündar'ın hem kendini, hem de CHP'yi aklayan yazısının yayınlandığı gün Fetullah Gülen darbe karşıtı bir açıklama yaptı.

Açıklamadan çok kıvırmaya benzeyen!

Buyurun bundan yakın!

Gülen diyor ki;

"Bana ne kadar insanın sempati duyduğunu bilemem. Sempati duyan insanlar bir yerde bir yanlışlık yapıyorlarsa size sormadan etmeden… Farkına varmadan bu davaya ihanet ediyorlardır. Size sempati duyanlar 17 Aralık'ta da, 25 Aralık'ta da Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine kastettiler. Size sempati duyanlar bir darbe girişiminde bulunuyorlarsa şayet, Türkiye'nin birliğine beraberliğine zarar veriyorlar, toplumu ayrıştırıyorlar."

Bu ne şimdi!

Darbeyi yaptıran sen değil miydin Şam Şeytanı?

Milleti kandırma!

Adam gibi konuş!

"Darbe emrini ben verdim" de!

Talimatı 'Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'le gönderdim' de.

Darbeyi yetiştirdiğin askerlere yaptır sonra "Ben böyle bir emir vermedim" de.

Bu dansözlük değilse nedir?

Fetullah Gülen'in, Uğur Dündar'la aynı konuyu işlemesinin bir sebebi olmalı değil mi?

Hem de seçim üzeri...

***

Uğur Dündar da pazar günkü yazısıyla gözlerimi yaşarttı.

Yanlış tanımışız adamı!

Meğer herif darbeci değilmiş!

Güya Uğur Dündar, darbe gecesi CHP'li Aykut Erdoğdu'yu aramış ve ona;

"Belli ki bir darbe girişimi var. Sayın Genel Başkanı'nı bul ve her ne pahasına olursa olsun CHP'nin tüm gücüyle bu darbeye karşı çıkmasını söyle..." demiş…

Sahi mi bu?

Demiş mi gerçekten?

Demişse Kılıçdaroğlu neden tankın üstüne çıkmadı da, tankların arasından geçip gitti?

Uğur Dündar, Aykut Erdoğdu'ya böyle bir laf etmişse bugüne kadar Bay Kemal'i neden hiç eleştirmemiş?

Darbe gecesi meydanlarda neden bir tek CHP'li yoktu?

Tanklara göğsünü siper eden tek bir solcu da!

CHP'nin başı dahil solun tamamı o gece evlerinde Erdoğan'ın ölümünü beklemedi mi?

Uğur bey bu yazıyı bugün neden yazdı?

Fetullah Gülen'le nedereyse aynı saatte.

Milleti kandırmayın.

***

Sosyal medyada PKK propagandası yapanların büyük bölümü FETÖ'cü çıktı.

Kahramanmaraş muhabirimiz Sırrıberk Arslan FETÖ ve PKK ile amansız mücadele eden ender gazetecilerden biridir.

En çarpıcı PKK haberlerini o yapar.

Sırrı, sosyal medyada PKK propagandası yapan örgütü öven, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden 8 bin 519 kişinin FETÖ ile direk bağlantısı olduğunu yazdı geçenlerde.

Çarpıcı değil mi?

Fetullah Gülen darbe emrini kendisinin vermediğini söylüyor ama adamlarına toplumu bölen paylaşımlar yaptırıyor.

Kimi kandırıyor bu manyak!

İnternette suç içeriklerini 7/24 saat araştıran Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlar Daire Başkanlığı PKK propagandası yapan binlerce hesabın arkasında FETÖ olduğunu tespit etti.

Kandil'in telsizcisi 27 yaşındaki N.B.'da jandarmaya yaptığı itirafta FETÖ-PKK işbirliğini doğruladı.

Mehmetçiği PKK'ya gammazlayan FETÖ'den başkası değilmiş.

N.B. itirafında:

"Türkiye'de darbe girişimi olduktan sonra Kandil'e bilgi akışı kesildi. Başta elebaşları olmak üzere yönetim kadrosu panikledi. Örgüte hiçbir şekilde bilgi sızmamaya başladı. Operasyonları haber alamaz hale geldik" dedi.

Başka söze gerek var mı?