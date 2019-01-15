ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

PKK sevicisi Hasan Cemal, ağzındaki baklayı çıkardı nihayet!

"- PKK ile savaşma, barış " diyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de aynı sebeple Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a saldırdı.

Hasan Cemal "Erdoğan'ın 'savaş'a ihtiyacı var, çünkü seçimler yaklaşıyor" diyor.

Ne alaka!

PKK Şanlıurfa'da hastaneye ateş açtı.

Seyredecek miyiz?

PKK'lı teröristler ABD'nin himayesinde sınırımızda cirit atacak Mehmetçik sınır nöbetine gitmeyecek mi?

Gidince de Hasan efendi buna 'seçim savaşı' diyecek.

Oh, ne ala!

Bırakalım bombalasınlar.

Terör koridorunu da kursunlar.

Veya bir PKK devleti kursunlar.

Komutanlar sınırda!

Devlet kararını verdi.

Komando birlikleri ve zırhlı araçlar Hatay Yayladağı'ndan, Suriye'ye geçti bile.

Teröristler kazdıkları hendeklere gömülecek.

İtirazınız mı var?

Laga luga yapmayın!

Savaş kararı alındı.

Başkomutanın emri bekleniyor...

Hasan Cemal, gözümüzü korkutmak için savaşın kolay olmadığını da söylüyor.

"Kuzey Suriye'de, Suriye Kürdistanı'nda Türkiye'nin serbestçe at koşturmaya kalkışması birçok başkentte kaşların çatılmasına yol açıyor.

Washington karşı.

Moskova karşı.

Tahran karşı.

Şam karşı.

Berlin karşı.

Paris karşı.

İsrail karşı" diyor.

Hasan Cemal, PKK'lı kankilerini böyle korumaya çalışıyor.

***

Biliyorum o kafa yine kızacak...

İşgal altındaki Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik dev harekât için hazırlıklar bitti bile.

80 bin asker PKK'yı gömmek için bekliyor!

Bu sayı 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan 40 bin askerin tam iki katıdır...

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu Şanlıurfa ve Kilis'ten yönetilecek.

Birlikler 10'u aşkın noktadan aynı anda taarruza kalkacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın cephe hattında buluşmasının satırbaşları kısaca böyle.

Bu işte geri dönüş yok.

Hasan Cemal de, Özgür Özel de kudursun.

***

80 bin Mehmetçikle, Münbiç'in güney aksında harekâta başlayacak.

Hudut bölgesinde 500 kilometrelik bir hattır bu.

Türk Silahlı Kuvetleri, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan daha büyük bir operasyona hazırlanıyor.

Hedef 30 bin kilometrekarelik alandaki tüm terör örgütlerini imha etmek, tehdit koridorunu kapatmaktır.

Çatlayın lan!

PKK ve işbirlikçileri paniktedir.

Trump, Türkiye'yi tehdit etti.

Bizi başkalarıyla karıştırdı manyak.

Hainler de, gözümüzü korkutmaya çalışıyor.

Yok Pentagon şöyle dedi.

Moskova böyle dedi.

Almanya, 'Suriye'ye girmeyin' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo;

"Türkiye'nin Kürtleri katletmesini önlemek ve Hıristiyanları korumak" şart dedi...

Falan, filan.

Kürtler bizim halkımız lan...

İşimiz PKK ile, PKK ile!

Saptımayın.