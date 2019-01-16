ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Bütün hazırlıklar 31 Mart için.

Hazırlanan tezgah Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize işler' filmine rahmet okutacak kadar çetrefilli…

Algı mühendisleri yerel seçimleri güven oylamasına çevirmek için çalışıyor.

Başarırlarsa Erdoğan'ı indirme planını hayata geçirecekler!

Demedi demeyin!

İllet ittifakı 31 Mart'ta istediği sonucu alırsa, 1 Nisan'da kaos var.

Dolar 10 lirayı geçer mesela.

İttifakçılar da sahaya iner!

CHP'nin seçimlerde 'Mart'ın sonu bahar' sloganını kullanması bunun işaretidir.

AK Parti ve MHP ittifakı kaybederse Türkiye'yi Gezi'den beter günler bekliyor.

Bu kirli ittifak memlekette yakmadık yer bırakmaz!

Yerlisi yabancısı, puştu, haini, FETÖ'cüsü, PKK'lısı aportta o günü bekliyor…

***

Tabii önce seçimi almaya çalışacaklar.

Bunun için her şeyi yapacaklar!

ABD, milyonlarca dolar gönderdi.

Osman Kavala'lar el altından çalışıyor.

Dini bile kullanmaya başladılar.

CHP'nin İslama sarılması garip değil mi?

Kirli ittifak seçimi alırsa ikinci aşama başlayacak…

Yani kaos için sokakları yakacaklar!

PKK'lısı, FETÖ'cüsü birleşti…

CHP, İP, SP ve HDP ile ABD'de bu organizasyonun içinde.

Almanya ve İsrail'de bu çeteye dahil…

Amaç Erdoğan'ı indirmek.

"Mart'ın sonu bahar" dedikleri de budur!

***

Kazanırlarsa ne yapacaklarını bilseniz!

Mesela Milli Savunma Sanayi'ni hemen rafa kaldıracaklar!

Büyük projeleri de durduracaklar!

Enflasyon üç haneli olacak!

Ekonomi dibi görecek!

Türkiye'ye böyle diz çöktürecekler.

Plan 31 mart gecesi devreye girecek!

AK Parti kaybederse tabii…

Daha önce kısmen değindim.

ABD ve BATI Erdoğan'ın arkasındaki halk desteğine bakarak hareket edecek!

31 Mart seçimleri önemli…

Gaybubet evlerindeki sarı yelekler bile alınacak oya göre sokağa inecek..

Türkiye düşmanları o gün Kızılderili narasıyla sokakları ateşe verecek.

Kemal Kılıçdaroğlu bu rüyayla yatıp kalkıyor.

Kalp atışları bile değişmiş adamın.

Türkiye yanmış, piyasalar çökmüş umurunda mı?

***

B planları da hazır… Kaybederlerse yapacakları belli yani…

Bu kez de 'hileyi' bahane edecekler!

HDP şimdiden başladı bile.

Aynı adrese yüzlerce seçmen yazılmış gibi iddiaları var.

YSK, buna mutlaka bakmalı.

İçişleri Bakanlığı da önlem almalı.

Çetenin algı oyunları bozulmalı.

FOX'tan bay portakal mesela…

Mal bulmuş mağribi gibi daldı olaya.

AK Parti kazanırsa seçime şaibe karıştı iddiasıyla sokaklara dökülecekler.

Bomba yüklü drone'leri bile hazır…

Bu seçim çok önemli, çok!

İktidarın arkasındaki halk desteği bunları durdurmaya yeter!

Reis boşuna sandığı işaret etmiyor…

Herkes sandığa gitsin istiyor.

Kısacası olan biteni iyi okuyun…

Sonra eyvah para etmez!

Ona göre!

CHP Parti Meclisi üyesi Zeki Kılıçaslan'ın dediğine bakın:

"PKK ile ittifak yapmak milli bir görev ve milli bir politikadır."

Anladınız mı millilik neymiş.