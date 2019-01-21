ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kazım Karabekir Paşa o sözü bugünler için söylemiş sanki:

"Öyle puslu ki hava; şeytan bile 'Müslüman' mintanı giyiyor…" Bizden gibi görünen hainlerle birlikte yedi düvel Türkiye'ye karşı savaş açtı.

Cumhur ittifakı kelle koltukta gidiyor.

TSK'nın Suriye'deki yığınağından korkan PKK'lılar keleşi, havanı atıp kaçmaya başladı.

40 bine yakın insanımızı katleden PKK'ya, Kemal Kılıçdaroğlu toz kondurmuyor.

Alman'ın, ABD'nin ve İsrail'in PKK'ya destek olmasının sebebi belli!

CHP'nin amacı ne?

PKK'nın partisi HDP'yi Meclis'e CHP soktu...

Bay Kemal'in PKK'ya verdiği desteğin bir sebebi olmalı.

Kılıçdaroğlu'nun kafasından ne geçiyor?

Türkiye'yi bölmek mi istiyor yoksa?

Kılıçdaroğlu, PKK'ya operasyon yapılmasını da istemiyor.

ABD'nin Suriye'den çekilmesini de...

CHP, açık açık PKK'ya 'operasyon yapmayın' diyor.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, PKK/PYD ile masaya oturmamız gerektiğini söyledi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Selin Sayek Böke, Zeynep Altıok, Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun PKK'ya olan sevdaları ayyuka çıktı.

Vay be!

Atatürk'ün CHP'sini ne hale getirdiler?



***

CHP ve ABD istedikleri kadar PKK'ya arka çıksın, Afrin'deki gibi onları kazdıkları çukurlara gömeceğiz.

Akıttıkları kan yetti...

PKK/YPG'de silahı bırakan kaçmaya başladı.

Ama korkunun ecele faydası yok ki!

PKK/YPG'nin Türkiye sorumlusu Süleyman Şahin örgütteki çözülme ve kaçışlardan sorumlu tuttuğu PKK'nın kadın sorumlusu Layika Gültekin'le aralarında geçen telsiz konuşmaları istihbarat birimlerince deşifre edildi.

O konuşmalardan bir bölümü şöyle:

Rezzan: Rozerin silahlarını atıp kaçanları soruyorum. Kaçanları yakalasın diye görev verdiklerimiz bile kaçıyor. TC'nin askeri daha tek kurşun atmadan keleşi havanı atan kaçıyor.

Rozerin: Bawer Heval bunları niçin bana söylüyorsun. Heval neden bana anlatıyorsun.

Cemal başkana (Murat Karayılan'a) anlat.

Rezzan: Sana söylüyorum Rozerin çünkü;

Bu köpekler senin köpeklerin. Çoğunluğu kadın bunların. Bu kahpeleri, nasıl yetiştiriyorsun?

Rezzan: Ne istiyorsun lan. 700'ü geçti 4-5 hafta içinde kaçanlar. Böyle giderse TC elini kolunu sallayarak gelip geçer.

Rozerin: Kadın hevalleri koynunuzdan çıkartın. Sen kendi adamlarına söyle kadın hevallere tecavüz etmesinler. Kadınları yataklarından çıkarsınlar. Yaralı arkadaşlara bile tecavüz eden manyakların var.

Rezzan: Düşman propagandası yapma!

Rozerin: Kamışlı'da Havin'e ve Zilan'a, Vinar'a, Sidem'e, Kobani'de ise Sarya ve Hevindar'a, Tel Abyad'da Dilşan'a tecavüz ettiğini unuttum mu sandın tecavüzcü şerefsiz.

Rozerin: Tecavüzünüzden kaçıyorlar...

Anladın mı manyak!

Telsiz konuşmaları PKK-YPG'deki paniği ve tecavüz gerçeğini açıkça ortaya koydu.

Müslüman mintanı giymiş şeytanlar PKK'yı desteklemeye neden devam ediyor?

***

Not;

'Parsadan' yazım üzerine adliye içinde TBT diye bilinen şahıs aramış; "Parsadan ben miyim" demişti.

Ardından "Bensem ismimi yaz" şeklinde bir de laf etti.

Meraklanmamasını, belgelersem yazacağımı söyledim.

Soruşturma ile ilgili iddianame kabul edildi.

Adamın sayısız vukuatı var.

Üstelik yalnız da değil.

Dolandırıcılık, şantaj ve tehdit gibi çeşitli suçlardan hakkında 14. Ağır Ceza'da dava açılan TBT'nin ilk duruşması Mart'ta.

Detaylarını ve birlikte iş tuttuklarını yazacağız.

Sırada demir tüccarı naylon faturacılar da var.

Devleti nasıl soydular bilseniz.

Hepsi tekmil-i birden!