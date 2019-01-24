ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Fitili Uğur Dündar ateşledi.

Sonra arkası geldi… Dündar yılbaşı sonrası köşesinde "Taksim'de ÖSO Bayrağı!.." başlıklı bir yazı kaleme aldı.

ÖSO vurgusunu özellikle yaptı.

Ardından Suriyeli mültecileri yerden yere vuran bir video WhatsApp'ta dolaşıma sokuldu.

Milleti kışkırtmaya böyle başladılar.

Ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ırkçılık kokan demokrasi karşıtı söylemleri düştü medyaya.

"Altınözü, Yayladağı ve Reyhanlı'da Suriyeliler belediye başkanı adayı olsa kazanacak" dedi.

Yani Savaş, tahrik için kuyuya bir taş attı...

Dalga halka halka yayılsın istedi.

Faşistlik yaptı… Savaş'ın demokrasi anlayışı buymuş meğer… Irkçı söylemleri durmadı ama:

"3 sene önce hastanelerimizde doğum yapan annelerin yarısı Hataylı yarısı Suriyeliydi.

Şimdi doğan 100 çocuğun 60'ı Suriyeli, 40'ı Türk. 3 yıl sonra 75 Suriyeli, 25 Türk doğacak.

Doğurma hızları böyle devam ederse nüfusları yakında bizleri yakalar." O halde soralım Lütfü agaya:

Türk vatandaşı olmayan oy kullanabilir mi?

Yani Suriye vatandaşı oy verebilir mi?

Veremez değil mi!

Türk vatandaşı olan birinin adaylığına karşı çıkmak senin ne haddine!

Ya da şöyle diyelim;

Alman vatandaşı olup Almanya'da belediye başkanı seçilen Türk vatandaşı yok mu?

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Chatham Belediye Başkanlığına Cumhuriyetçi Parti'den Tayfun Selen isimli bir Türk seçildi.

Demokrasi budur.

Türk vatandaşı olan herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir, nokta!

Savaş, Türk vatandaşlığına geçen göçmenlerin AK Parti'ye oy vermesinden korkuyor.

Bunu engellemek için de tehlikeli bir yol deniyor, ırkçılık yapıyor!



***

Hatay sıradan bir yer değildir… Üç semavi dinin kardeşçe bir arada yaşadığı kentte demokrasi karşıtı söylemler kardeşi kardeşe kırdırır.

Siyasi ikbal için böyle bir laf edilmez!

CHP'nin bu duruşu destekçilerini de rahatsız etmektedir… Nitekim FOX'un bay portakalı;

Haklı olarak "Siz ülkeyi nasıl yöneteceksiniz" diye soruyor… Bir başkası "CHP ile HDP'nin halleri umut vermiyor" diyor.

Sonra da;

"31 Mart'ta seçim var.

Ama bende seçim heyecanı yok.

Kimbilir belki de bir değişim ihtimali görmediğim için heyecan duymuyorum.

Muhalefet bana umut vermiyor.

Muhalefet partilerinin bugüne kadar çektikleri çizgi fazlasıyla belirsiz, donuk, hatta kabız..." Yani CHP böylesine etkisiz ve dağınık.

Kılıçdaroğlu ve adamları provokasyondan başka bir iş bilmiyor… Yapmıyor da…

***

Son bir not;

Yılmaz Özdil 'Mustafa Kemal' isimli özel serisini 2 bin 500 liradan millete kakaladı.

1881 kitap saat 9'u 5 gece internet üzerinden kapış kapış gitti.

Adam 5 dakikada 5 trilyon kazandı… Özdil, 'bundan onur duydum' dedi.

Duyacak tabii… Herif 'Atatürk'ten köşeyi döndü.

Nasıl bir 'fırsatçı' olduğunu gördük.

Dün de sordum… Yılmaz Özdil'in keşfettiği ve bizim de bilmediğimiz ne yazdı kitabında?

El değmemiş bilgiler mi verdi?

Yeni belgeler mi buldu?

Özdil'in, Atatürk'ü sömürdüğü kesin… Etinden de, suyundan da istifade etti yani.

Kemalistleri böyle kafesledi adam… Bize de bidon kafalıların kim olduğunu gösterdi…