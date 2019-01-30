ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Aklıma yine rahmetli ninemin o sözü geldi.

Çok tecrübeli bir kadındı.

Derdi ki;

"Ey oğul sakın gizli bir iş yapma.

Çünkü yer ve gök yeminlidir…

Hiçbir şey gizli kalmaz, sonra rezil olursun!"

Ne dediğini önceleri anlamamıştım…

Ama büyüdükçe anladım.

Sözünü kulağıma küpe ettim.

Gizli bir iş yapmaktan hep korkarım.

Değirmenler de korkutur beni.

Çünkü ben değirmene geceleri gittim.

Ne alaka demeyin ninem o sözü zifiri karanlıkta gittiğimiz köy değirmeninde etti.

Mısırdan elde edeceğimiz unu İstala deresinin kenarında olan ve çıkardığı sesiyle dağı taşı inleten Kolenli değirmeninde öğütürdük… Ninem karanlıktan korkmazdı.

Keskin orağı elinde, sırtında mısır çuvalı havanın kararması ile düşerdik yola.

Gazyağlı fenerin ölmüş aleviyle zifiri karanlıkta yolumuzu arardık.

Çakal sesleri arasında kızılağaç ormanından geçen patika yoldan uçurumları aşarak varırdık değirmene.

Puhu kuşunun ürküten sesi tüylerimi diken diken ederdi.

Değirmen nemli ve soğuk olurdu…

Taşına da baktırmazdı ninem…

"Taş fırlar öldürür" derdi…

Dengesiz dönen koca taşın yuvasından çıkıp bir kadını nasıl parçaladığını anlatırken korkardım.

***

Ninem bilge bir kadındı…

"Yer ve gök yeminlidir hiçbir şey gizli kalmaz!" derdi ya.

Kalmadı işte…

Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK'nın işbirliği ortaya çıktı.

Güya resmi bir ittifakları yok…

Ama fiiliyatta var…

Aylar önce demiştim adaylar açıklanınca Hanya ile Konya'yı göreceğimizi…

Gördük işte…

Meğer meclis üyelikleri, başkan yardımcılıkları ve daire müdürlükleri aralarında pay edilmiş.

Hem de noter huzurunda.

Atatürkçülüğü bitiren bölücü '10 Aralık Çetesi' yine yaptı yapacağını…

ABD ile FETÖ'de.

Kılıçdaroğlu Atatürkçülerin önemli merkezlerinden biri olan İstanbul- Kadıköy'e HDP'li bir ismi; Şerdil Dara Odabaşı'nı aday yaptı.

Siverekli Odabaşı koyu bir HDP'li… Attığı tweetlerden belli:

"Bu gece Kawa'nın özgürlük ateşini yaktığı gece. Nevroz Piroz Be."

"Beyaz Toros iş başında.

Kurşunlarınızdan korkmuyoruz.

Kazanacağız." Kemal Kılıçdaroğlu başından beri ABD, AB ve FETÖ'den aldığı talimatlara göre hareket ediyor…

Darbeye 'kontrollü darbe' demesinin sebebi de o talimatlardır.

Bir çok yere PKK'lı aday koydu.

Beşiktaş'a FETÖ'cü Rıza Akpolat'ı.

Ataşehir'e de çeşitli suçlardan yargılanan Battal İlgezdi'yi aday yaptı.

***

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı Türkiye'yi eski muhtaç günlere döndürmektir.

Benzeşmeyen partilerle ve terör örgütüyle işbirliği yapması Türkiye'ye kurduğu en büyük tuzaktır.

PKK'yı Meclis'e sokması yetmedi…

Saadet Partisi ile yaptığı anlaşmanın sebebi de…

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile işbirliğindeki amaç da aynıdır…

Kılıçdaroğlu, ne PKK ile kol kola girmekten ne de 251 insanımızı şehit eden FETÖ ile yol yürümekten vazgeçti…

Türkiye'ye tuzak kurmaktan da.

Bu tezgahı millet bozacaktır…