ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Oğlumu gece yatağına yatırırken, "Babacığım lütfen yatağımın altındaki canavara bakar mısın?" diye sordu.

Espri yaptığını düşünüp yatağın altına baktığımda ise yavrumu orada gördüm.

Fısıldayarak, "Babacığım yatağımda yatan biri var" dedi.

Böyle bir durumu hayal edin bakalım!

ABD destekli PKK ve CHP'de hikayedeki gibi 1 Nisan'da bize sürpriz yapmak için uğraşıyor!

Demedi demeyin!

PKK'nın açıklamaları önemli:

"CHP'nin Adalar adayı Erdem Gül'e desteğimiz tamdır."

"Tunç Soyer aynı zamanda sadece bizim değil, İzmir emek ve demokrasi güçlerinin de ortak kabulüdür... Kapı kapı gezeceğiz ve Tunç Soyer'e oy isteyeceğiz...

Bize en yakın aday budur."

Bitmedi...

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç;

"Mersin'de, sonucu değiştirecek oyumuz var, çok önemli. Oyumuzun boşa gitmesini istemeyiz ve sonuç alınmasını istiyoruz" diyerek CHP adayına destek verdi.

Adana'da olduğu gibi Mersin'de de CHP adayının aynı zamanda HDP'nin de adayı olduğu anlaşıldı.

CHP'li Zeydan Karalar, Suriye'de öldürülen PKK'lı Fatma Eylem Ataş'ın cenazesi için belediyeden araç tahsis etmişti.

Beyoğlu adayı Alper Taş PKK'lı.

Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı da.

KCK Yürütme Konsey Üyesi Sebat Andok, "AKP ve MHP'ye kaybettirmeyi temel strateji olarak belirlemek doğrudur. Bu iktidarı yenilgiye uğratıp, hükümeti iktidardan düşürmek için her çabanın içinde olmak, doğru bir stratejidir" dedi.

Anladınız mı nasıl bir tezgâh kurulduğunu?

CHP ve İyi Parti'nin gizlediği "stratejik ittifakı" kuran Kandil deşifre eden de.

***

ABD içimizdeki hainlere şöyle diyor.

"İkna et; edemiyorsan aklını karıştır veya zihnini bulandır…"

İllet ittifakını da tezgâhlayan ABD'dir.

2013'teki Gezi kalkışmasını,

17/25 Aralık yargı darbesini,

MİT TIR'larının durdurulmasını,

15 Temmuz hain darbe girişimini yaptıran da aynı puşttur.

Şimdi yanına Suudi Arabistan'ı ve Mısır'ı da alarak Türkiye'ye yeni tuzaklar hazırlıyor.

İttifak bunlardan biridir.

Aksi olsa KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sebat Andok, PKK'lıları bu ittifaka oy vermeye çağırmazdı.

PKK, İstanbul, İzmir ve Adana'dan sonra Mersin'de de CHP'yi destekliyor.

Hedef İstanbul ve Ankara'yı, AK Parti'den almak!

Başarırlarsa siyasî kaosu tetikleyen ABD güdümlü bir ekonomik krizle sokakları hareketlendirecek Türkiye'yi erken seçime zorlayacaklar!

CHP bu yüzden PKK'lı adaylar gösterdi.

Kısacası 1 Nisan'a hazırlanıyorlar!

Baharda bayram yapacaklar!

CHP'nin sloganı böyleydi değil mi?

Sağlıkta sıkıntı yaratıp hükümeti zora sokmak için ilaçları bile piyasadan çektiler...

İlaç yok, ilaç!

Sağlık Bakanı stokçulara baskın yaptı.

Erdoğan'ın "Nişasta bazlı şeker" kotasını yüzde 2.5'e düşürmesi de iyi oldu.

Kanserin baş sebebi nişasta bazlı şekerdir.

Bunun için şeker hastalığı artıyor!

Bu meret gut, şişmanlık, sinir, körlük, kalp hastalığı, alzheimer, pankreas kanseri ve astım da yapıyor.

Kotanın düşürülmesi pancar üreticisine de yarayacak.

***

Bir not;

Doç. Deniz Ö.'yü PKK'lı gibi göstermek isteyen biri kadının tweetlerini photoshopladı.

Kadını öteye beriye hakaret ettmiş gibi gösterdi!

Barış Bildirgesi'ne imza koymamış bir akedemisyenden PKK'lı çıkarmak istediler.

Hem PKK'lı olan biri polise tweet attığı telefonu ile diğer cihazlarını teslim eder mi?

Başka söze ne hacet!