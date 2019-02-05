ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Saçlar uzamış, kırlaşmış da…***
Eski halinden eser kalmamış yani.
Bundan sonra da içeride çürür!
Ali kıran baş kesen hallerini bilirim.
Bu şerefsiz neler yapmadı ki!
İncirlik Üssü'ndeki tüm ihaleleri FETÖ'cülere peşkeş çekerek başladı.
ABD'ye ait müteahhitlik işlerini bile Fetullahçılara verdi…
Yanını FETÖ'cülerle doldurdu…
Albayından, astsubayına ve erine kadar askerlerinin hepsi FETÖ'cüydü.
Darbeden üç gün önce Adanalı işadamlarını İncirlik'e çağırıp haraç istedi…
Ağırladığı işadamlarına Rus uçağını düşüren pilotlar ile atom bombasını göstererek şov yaptı.
O karanlık gece çevre illerdeki FETÖ'cülere WhatsApp üzerinden darbeyi kutladı…
Tutuklanacakların listesini hazırladı.
'Darbeden haberim yoktu' lafı külliyen yalan yani.
Darbeyi planlayanlardan biri de oydu…
Başarılı olsalardı o gece güney kan gölüne dönecekti.
Hesapları buydu.
Bakmayın üç maymun hallerine…
Yaptıklarını 'inkar' ederek kurtulacağını sandığı için dansöz gibi kıvırıyor şimdi.
Bekir Ercan Van neler yapmadı ki.
Tanık olmasam neyse… Adana Valisi Mahmut Demirtaş
, eski Başsavcı Ali Yeldan
ve dönemin Adana Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek
de yaptıklarına tanıktır…
Adana Sıkıyönetim Komutanı olarak herkesi gözaltına almaya hazırlanan Bekir Ercan Van
darbenin başarısız olması üzerine Almanya'ya kaçmaya çalıştı.
Bunun için ABD
'li albaya sığındı. O albay da ABD'nin darbedeki rolünü çaktırmamak için sığınma talebini kabul etmedi.
Darbeci paşa polisin İncirlik Üssü'nü kuşatması üzerine askerlerle polisi karşı karşıya getirdi.
Teslim ol çağrılarına uzun süre direnen darbeci paşayı dönemin Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek
teslim aldı.
Ters kelepçe takılan darbeci paşa ibret için Adliyeye böyle götürüldü.***
Darbe gecesi Ankara'yı bombalayan jetlere yakıt ikmali sağlayan tanker uçaklarını Başkent'e gönderen oydu.
Yakıt ikmali sayesinde F-16'lar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, TBMM ve Özel Harekat Daire Başkanlığı
'nı bombaladı.
O uçaklara 10 kez ikmal yapıldı.
O gece şehit olan 200'den fazla insanımızın katili bu adamdır.
Buna rağmen mahkemede olay günü evde uyuduğunu söylemiştir…
Palavracı, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi
'nden arandığnı ve iki tanker uçağın kalkış emrinin verildiğini söyledi…
Güya uçakların terörle mücadele kapsamında kalktığını sanmış…
İtin hayatı yalan!
Tıpkı Fetullah Gülen
gibi… Bekir Paşa
yüzünden çok şehit verdik.
İkmal yapılan uçaklar havada çok kaldı.
Marmaris'e bile iki F-16 gönderdi it.
Tanker uçakların pilotlarına da; "Kuzey yönüne, Ankara tarafına gideceksiniz, sizden yakıt talep eden uçaklara yakıt ikmali sağlayacaksınız, telsizden kimseyle temas kurmayacaksınız"
dedi…
Ama mahkemede her şeyi inkar etti…
4 bin yıl hapisle yargılanıyor.
Bu ceza, bu haine az bile.