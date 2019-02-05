ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Saçlar uzamış, kırlaşmış da…

Eski halinden eser kalmamış yani.

Bundan sonra da içeride çürür!

Ali kıran baş kesen hallerini bilirim.

Bu şerefsiz neler yapmadı ki!

İncirlik Üssü'ndeki tüm ihaleleri FETÖ'cülere peşkeş çekerek başladı.

ABD'ye ait müteahhitlik işlerini bile Fetullahçılara verdi…

Yanını FETÖ'cülerle doldurdu…

Albayından, astsubayına ve erine kadar askerlerinin hepsi FETÖ'cüydü.

Darbeden üç gün önce Adanalı işadamlarını İncirlik'e çağırıp haraç istedi…

Ağırladığı işadamlarına Rus uçağını düşüren pilotlar ile atom bombasını göstererek şov yaptı.

O karanlık gece çevre illerdeki FETÖ'cülere WhatsApp üzerinden darbeyi kutladı…

Tutuklanacakların listesini hazırladı.

'Darbeden haberim yoktu' lafı külliyen yalan yani.

Darbeyi planlayanlardan biri de oydu…

Başarılı olsalardı o gece güney kan gölüne dönecekti.

Hesapları buydu.

Bakmayın üç maymun hallerine…

Yaptıklarını 'inkar' ederek kurtulacağını sandığı için dansöz gibi kıvırıyor şimdi.

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