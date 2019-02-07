ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Bu nasıl yüzdür.

Delikanlı yaptığını inkar eder mi?

PKK ile ittifak yaptın işte!

Bu yüzden Kandil pişmiş tavuk gören çakal gibi ağzını şapırtadıyor!

Bay Kemal hala inkar ediyor...

Yürü be; kimi kandırıyorsun sen!

Türkiye'nin kurucu partisi, Türkiye'yi bölüp parçalamaya çalışan PKK ile iş tutuyor…

Kimin sayesinde?

Bay Kemal'in sayesinde.

Sonra "Böyle bir şey yok" diyor.

Yalan söylüyor!

PKK ile ittifakın ne kadar vahim bir hata olduğunu seçim gecesi anlar.

Millet Bay Kemal'e yaptığının hesabını sormaz mı?

Gaziler ve şehit yakınları da sorar…

Kandille iş tutmanın ne demek olduğunu Kılıçdaroğlu ve işbirlikçileri Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu da anlar…

Hiç kıvırmasınlar.

Bu millet aptal değil!

Ayrıca PKK ile iş tutmak ihanettir.

Nokta!

Bunun başka da izahı yoktur!

Bahane uydurmasınlar!

Açıkça 'Erdoğan'a düşmanız' desinler!

Bunun için PKK ile birlikteyiz desinler!

***

Dahası CHP, İYİ Parti ve SP'nin PKK ile birlikte olması kıyamet alametidir.

Kandil'deki eli kanlı terör baronları CHP ve İYİ Parti ittifakını desteklediğini söylüyor.

Kemal ise inkar yoluna gidiyor!

Millet de yedi; öyle mi?

Bu ihanete ne CHP, ne İYİ Parti, ne de Saadet Partisi seçmeni rıza gösterir.

Kemal FETÖ ve ABD'nin kuklası oldu!

Onlar ne derse, neyi isterse onu yapıyor!

Seçmenin tercihi anketlere de yansıdı.

Gezici Araştırma Şirketi'nin yaptığı kamuoyu araştırmasında çıkan sonuç CHP ve ittifakın aleyhine oldu.

Araştırma yapılan iller arasında CHP'nin kalesi sayılan yerler de var.

Araştırmaya göre; İstanbul, Ankara, Aydın ve Hatay'ı Cumhur İttifakı'ndan AK Parti adayları, Adana'yı ise Cumhur İttifakı'nın MHP adayı alıyor.

Her ilde ortalama 4 bin 300 kişi ile yüz yüze görüşülmüş, halkın yerel seçimlerde tercihlerinin Cumhur İttifakı'ndan yana olacağı ortaya çıkmış.

***

Reis daha alana inmeden çıkan sonuç bu.

Kılıçdaroğlu, PKK ile ittifakını gizliyor.

Ama adayları PKK'lı…

Ve Kandil de 'ittifak tamam' diyor.

O inkar ediyor.

Kimi kandırıyor bu adam.

28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanı olan Meral Akşener de bi alem…

O süreçte darbeci generaller Asena'yı "yağlı kazığa oturtmakla" tehdit etmişti.

Hesap sormak için açılan davada ise Meral Akşener şikayetçi olmadı.

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in işkencecinin oğlu olduğu yönündeki eleştirilere ise "Babadan oğula suç geçmez!" diyerek karşı çıktı.

Temel aka da onu destekledi.

Velhasıl Türkiye'yi karıştırmak için film üstüne film çeviriyorlar.

Misal Abdullah Gül, diğer yandan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan…

Bu üçlü de bir başka tezgah peşinde.

Ankara Çukurambar'daki malum bürolar da bayağı hareketli…

1 Nisan sabahına hazırlanıyorlar.

Reis'in milletle birlikte bu oyunu da bozacağını görmezden gelerek hem de!