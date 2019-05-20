ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Beni öldürende yoktur din iman!

PKK sizce nedir?

Ya Abdullah Öcalan!

Ya FETÖ!

Bunlar kanarya sevenler derneği yöneticileri değil her halde!

PKK diyorum, PE KA KA!

50 bine yakın insanımızı katleden eli kanlı terör örgütünden bahsediyorum!

Anlamadınız mı hala?

Tek tek anlatayım o zaman.

Hakkari'de kalleş bir tuzakla anne Nurcan Karakaya ile 11 aylık yavrusu Bedirhan bebeği katleden katillerden söz ediyorum.

Tunceli'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaçırıp öldüren ve Pülümür Deresi'ne atan canilerden...

"Beni öldürende yoktur din iman" türküsüyle yürekleri dağlayan Aybüke öğretmeni kurşunlayan alçaklardan bahsediyorum aloo!

Ey İstanbullu, oy verirken aklınıza bu eli kanlı katil sürüsü gelsin!

Kandil'in sözcüsü Sezai Temelli'nin, "23 Haziran'da CHP'ye oy verirseniz, İmralı'nın yolu açılır" sözlerini de unutmayın sakın!

Adam açıkça söylüyor, CHP'ye verilecek oyların bebek katili Öcalan'ı kurtaracağını.

Hâlâ mı anlamadınız tezgâhı?

CHP'ye verin oylarınızı o zaman!

Bilin ki sadece Öcalan değil 15 Temmuz hainleri de sizin oylarınızla kurtulacak!

Mesele İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, mesele başka!

Hâlâ anlamadınız mı aloo?!

***

CHP, PKK'lıları demokrasi yalanıyla önce Meclis'e sonra belediyelere soktu.

Şimdi de bebek katili Öcalan ile 251 kahramanın kanına giren FETÖ'yü kurtaracak!

Erdoğan düşmanlığıyla morfinlenen kafalar bu gerçeği görsün artık!

CHP'ye verilecek her oy vatanı bölmeye yarayacak!

Baksanıza, İmamoğlu'nun safında yer alan terör örgütleri desteklerinin karşılığını şimdiden istemeye başladı bile.

FETÖ'cü Emre Uslu, CHP'nin FETÖ söyleminden vazgeçmesini ve bir de KHK ile ihraç edilenlere ve kodesteki hainlere destek olmasını istedi...

HDP ise net!

Onlar Öcalan'a özgürlük istiyor!

İsterseniz uyumaya devam edin!

Terör örgütlerine tek laf etmeyen CHP şimdi de utanmadan Trabzon'u 'Rum' yalanıyla istismara kalktı.

Soralım o zaman!

Rumların bu Ekrem sevdası nedir?

Trabzonlu, Makarios'dan da PKK'dan da nefret eder ama Ekrem ikisine de meftun!

Yani Ekrem Rum'a, Rum Ekrem'e âşık!

Belki de sır 'Müdafa' soyadındadır!

Hem haberiniz var mı?

31 Mart'taki sandık kurulu başkanlarının 96'sı CHP üyesi çıktı, 3 bin 389'u da CHP'lilerin anası ya da babası.

Bu kadar tesadüf olur mu?!

Demek ki oyları böyle çaldılar!

Ekrem mağdur değil, numaracıdır!

Ve çalınmış oylarla belediyeyi ele geçirmeye kalkan biridir!

YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanır!

Niye kıyameti kopardıklarını anlarız.

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Nuri Karaosmanoğlu diyor ki:

"Karşımızda; İslâm düşmanı, Müslüman nefreti ile yanan, insanımızın değerlerine savaş açan, İdeolojisi için ülkenin yakılıp yıkılmasına ve işgaline bile destek olacak, işgal sırasında malımızı mülkümüzü yağmalayıp, çocuklarımızı katletmeye gönüllü, İdeolojisi dışında hiçbir şeye yaşam hakkı tanımayan, hayvanlar gibi sokaklarda sevişmek arzusunda olan, küresel kapitalist oluşuma ve Haçlı Batı'ya aşık, gönüllü kölelik yapan hastalıklı bir zihniyet var.

Ne kadar alttan alırsanız alın, ikna etmek için ne kadar çabalarsanız çabalayın, bizi asla sev-me-ye-cek-ler!

Aksine bizi yok etmek için fırsat kolluyorlar."

Mesele budur anladınız inşallah!