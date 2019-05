ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

"Seçimi iptal ettirerek adamı mağdur ettiler." Bir mağdur edebiyatıdır gidiyor.

"O kadar da oy almıştı!"

"Oylar anasının ak sütü gibi helaldi" bu tarz laflar bile dolaşıma sokuldu.

Maksat mağduriyet ayağına milleti kandırmak.

Ne mağduriyeti...

Mağdur mu arıyorsunuz!

Aha size Binali Yıldırım.

Asıl mağdur odur.

Adamın oylarını çaldınız be!

Savcılık soruşturmasında sandık başkanlarının FETÖ'cü ve CHP'lilerden oluştuğu ortaya çıktı...

Hırsızlığı birlikte yaptınız!

Seçimlerde bu tür usulsüzlüklerle halkın iradesini gasp etmeye çalışan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun planını YSK bozdu.

Durum budur.

Mağduriyet yok!

Bay Kemal buna çıldırıyor!

Ekrem efendi de...

Milli problem haline gelen Kılıçdaroğlu YSK üyelerine her gün hakaret ediyor...

Hem de salyalarını akıtarak.

AK Parti Ankara'yı kaybetti.

Niye sesi çıkmadı?

İstanbul ısrarının bir sebebi var.

Çünkü çaldınız!

Çaldınız lan!

Hem çal hem mağdur ayağına yat!

Oldu be!

Mağdur olan tek kişi Binali Yıldırım'dır.

CHP üyesinden sandık başkanı olursa Yıldırım tabii ki mağdur olur.

***

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyası için bağış da topluyor...

Bu nasıl iştir?

Adamın kolunda 250 bin liralık saat var!

AVM'de ortaklıkları da...

Başka para getiren işleri de var.

STV'de spor yorumculuğu yaparak bu zenginliğe eriştiğini mi sanıyorsunuz?

Değirmenin suyu nereden geliyor...

Bir de kalkmış gariban CHP seçmeninden bağış istiyorsun...

Ayıptır ayıp!

Murat Boz yüz bin lira vermiş.

Verir...

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

Adam yatırım yapmış işte.

Neyse...

Kandil'in sözcüsü Sezai Temelli'nin açıklaması da önemli.

"23 Haziran'da CHP'ye oy verirseniz, İmralı'nın yolu açılır!" Vay be!

Esas plan bu demek!

CHP'ye verilen oylarla sadece Abdullah Öcalan özgür kalmayacak!

15 Temmuz darbesini yapan hainler de serbest kalacak.

Hatta kaçaklar bile geri gelecek!

***

CHP adayı İmamoğlu FETÖ ve PKK'nın önemli isimlerinin desteğini arkasına aldı.

Terör pratiği olan marjinal sol partiler de CHP için çalışıyor.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Cemil Bayık, 23 Haziran'da İmamoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

FETÖ'cü hainler de sosyal medya üzerinden İmamoğlu'nun reklamını yapıyor.

Ya teröristlerin destek açıklamaları karşısında İmamoğlu ne yapıyor?

Susuyor!

CHP'nin adayı tepki göstermiyor.

Neden?

PKK'nın siyasi uzantısı HDP, CHP'ye karşılıksız destek vermedi ki...

CHP, seçim borcunu kadrolarına PKK'lıları doldurarak ödemeye başladı.

Örneğin, PKK desteğiyle seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, HDP'li Bedrettin Gündeş'i Strateji Geliştirme Başkanı yaptı.

Adam THKO'dan 4.5 yıl hapis yatmıştı.

Sıra Adana, Hatay ve Ankara belediye başkanlarında.

Göreceksiniz onlar da kadrolarını PKK'lılarla dolduracaktır.